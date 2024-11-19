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Новини
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Рада затвердила свій кошторис на 2025 рік: Видатки на утримання парламенту зростуть на 200 мільйонів

рада

Верховна Рада затвердила свій кошторис на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на зарплати помічників депутатів.

Відповідну постанову №12218 в цілому на засіданні у вівторок підтримали 240 нардепів, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради наступного року на загальну суму 3,14 млрд грн, це майже на 200 млн більше, ніж передбачалось на поточний рік.

Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності видатки зростуть до 1,66 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – до 1,19 млрд грн. Ще 424,76 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів, як і було передбачено на поточний рік. У 2024 році на оплату праці з нарахуваннями планувалось спрямувати 0,95 млрд грн.

При цьому посадові оклади народних депутатів України у 2025 році в порівнянні із 2024 роком не зміняться, оскільки держбюджет на 2025 рік не передбачає збільшення прожиткового мінімуму, до якого вони прив'язані (3 028 грн). Водночас зростуть видатки на зарплати помічників нардепів, а передбачені у кошторисі кошти на 199 млн грн менші від потреби, вказувало Управління справами Апарату ВР.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту видатки зростуть до 1,37 млрд грн, у тому числі на оплату праці – до 1,23 млрд грн.

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При цьому за окремою бюджетною програмою на висвітлення діяльності Верховної Ради для телеканалу "Рада" та газети "Голос України" передбачено 78,3 млн грн, що значно менше, ніж планувалося на поточний рік (198,3 млн грн). У тому числі 58,8 млн грн виділять телеканалу "Рада", що майже втричі менше обсягів, передбачених на поточний рік. Ще 19,5 млн грн виділять ДП "Голос України", що у півтора раза менше.

Управління справами Апарату ВР вказувало, що потреба телеканалу "Рада" у фінансуванні на 119,5 млн грн більша.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада внесла зміни до постанови "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів", збільшивши з 1 липня 2024 року місячний фонд оплати праці помічників нардепів з 29,2 до 43,8 прожиткового мінімуму або 132,63 тис. грн.

Автор: 

ВР (2865) держбюджет (1568) парламент (1948)


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Топ коментарі
+5
Апетити зростають, коли підем на шашлики?

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19.11.2024 21:52
+3
Свиней - Братів Стефанчуків, Юзіка, Вірастюка потрібно годувати.
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19.11.2024 21:00
+2
покидьки ((
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19.11.2024 21:08
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Свиней - Братів Стефанчуків, Юзіка, Вірастюка потрібно годувати.
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19.11.2024 21:00 Відповісти
всю маскальску сволоту яку зібрав керманич 73% насєлєнія під купол тепер ще й підгодовує, а як інакше може знову виберуть щоб поржати, а дружок малюк не побачить там шпигунів рашистів.
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19.11.2024 21:20 Відповісти
покидьки ((
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19.11.2024 21:08 Відповісти
Якби ж з приросту цих жирних пацюків був хоч якийсь толк! А цікаво, для одарченкіа-дмитруків та інших,хто тихенько пішов у ліс,також передбачені збільшені зарплати? А тим пед..м,що не ходять до сесійної зали,за прогули також з/п капає? Підвищена?
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19.11.2024 21:09 Відповісти
бляха! тут нарід останнє віддає на дрони та пікапи а перукарі та вигулювачі собак собі халявних 200 лямів накинули. Притому що сидять дома або на фазендах за кордоном. ******!
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19.11.2024 21:10 Відповісти
Ну що тут скажеш ? Хоч паржом !
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19.11.2024 21:15 Відповісти
Не хочу себе стримувати: ці ПІД@Р@СИ таки підвищили з/п своїм помічникам. На тиждень хоча б оцих гнид у шанці на "0", тоді б може зрозуміли, кому чого у цьому житті не вистачає.
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19.11.2024 21:46 Відповісти
Апетити зростають, коли підем на шашлики?

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19.11.2024 21:52 Відповісти
как-то мелко, вот если б я себе мог бабло выписывать официально в неограниченных количествах и нихе*а не делать во время войны, то хотя бы каждому по 200 лямов - и в баксах. а то какие-то сборы на дроны по телемарафету проводят, а тут прям "помощники" стоят (только дополнительно) 2 000 мелких дронов ежемесячно. надо бы их на фронт, пусть покажут как отработают госбабло, а то может действительно не дают хорошим людям продыху, копейки жалеют.
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20.11.2024 02:44 Відповісти
Дивіться і мовчіть бо то ж наші свині, вони й після війни будуть жерти а ви ходити з нахиленою головою.
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20.11.2024 03:55 Відповісти
Це план стійкості слуг народу
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20.11.2024 06:09 Відповісти
А як не підвищувати зарплату, помічники це їх діти все ж, їм гроші потрібніше чим дроны для армії. І так розваг мало.
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20.11.2024 06:14 Відповісти
Выборов нет и похоже уже и не будет,можно запускать липкие лапки в казну по плечи,никого не уволят и никого не накажут.
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20.11.2024 07:52 Відповісти
а як же, внуки правнуки понароджувалися, їх треба забезпечувати + пару дружбанів підтянулося
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20.11.2024 08:30 Відповісти

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