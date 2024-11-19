Рада затвердила свій кошторис на 2025 рік: Видатки на утримання парламенту зростуть на 200 мільйонів

Верховна Рада затвердила свій кошторис на 2025 рік, який передбачає збільшення видатків на зарплати помічників депутатів.

Відповідну постанову №12218 в цілому на засіданні у вівторок підтримали 240 нардепів, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату Верховної Ради наступного року на загальну суму 3,14 млрд грн, це майже на 200 млн більше, ніж передбачалось на поточний рік.

Зокрема, на здійснення законотворчої діяльності видатки зростуть до 1,66 млрд грн, у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – до 1,19 млрд грн. Ще 424,76 млн грн витратять на соціальне забезпечення депутатів, як і було передбачено на поточний рік. У 2024 році на оплату праці з нарахуваннями планувалось спрямувати 0,95 млрд грн.

При цьому посадові оклади народних депутатів України у 2025 році в порівнянні із 2024 роком не зміняться, оскільки держбюджет на 2025 рік не передбачає збільшення прожиткового мінімуму, до якого вони прив'язані (3 028 грн). Водночас зростуть видатки на зарплати помічників нардепів, а передбачені у кошторисі кошти на 199 млн грн менші від потреби, вказувало Управління справами Апарату ВР.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи парламенту видатки зростуть до 1,37 млрд грн, у тому числі на оплату праці – до 1,23 млрд грн.

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При цьому за окремою бюджетною програмою на висвітлення діяльності Верховної Ради для телеканалу "Рада" та газети "Голос України" передбачено 78,3 млн грн, що значно менше, ніж планувалося на поточний рік (198,3 млн грн). У тому числі 58,8 млн грн виділять телеканалу "Рада", що майже втричі менше обсягів, передбачених на поточний рік. Ще 19,5 млн грн виділять ДП "Голос України", що у півтора раза менше.

Управління справами Апарату ВР вказувало, що потреба телеканалу "Рада" у фінансуванні на 119,5 млн грн більша.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада внесла зміни до постанови "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів", збільшивши з 1 липня 2024 року місячний фонд оплати праці помічників нардепів з 29,2 до 43,8 прожиткового мінімуму або 132,63 тис. грн.