Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік. Основні цифри (оновлено)

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Відповідне рішення підтримали 257 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідно до законопроєкту, основні соціальні показники в бюджеті на наступний рік уряд залишив без змін:

мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;

прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;

прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;

прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Водночас середня зарплата в 2025 році має зрости з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць. Безробіття ж, відповідно до прогнозу, скоротиться з 18,2% до 17,7%. Цьому, зокрема, сприятиме створення нових робочих місць і більше залучення жінок.

Середньорічний курс долара у 2025 році очікується на рівні 45 грн. У бюджеті на поточний рік закладався показник 40,7 грн за долар.

Як уточнили у Міністерстві фінансів, доходи загального фонду (без врахування грантів та міжнародної допомоги) заплановані на рівні 2,05 трлн грн. Видатки загального фонду передбачені на рівні 3,6 трлн грн.

Зазначається, що у 2025 році буде спрямовано 26,3% ВВП країни на безпеку та оборону, адже це ключовий пріоритет: видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з уточненим планом 2024 року.

Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.

Крім того, збільшуються видатки на озброєння та військову техніку. У 2025 році на це передбачено 739 млрд грн, що на 34,1 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

На соціальний захист громадян передбачено 420,9 млрд грн, що охоплює підтримку пенсіонерів (зокрема індексацію пенсій з 1 березня 2025 року), малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю.

З них трансферти до Пенсійного фонду складуть 236,9 млрд грн, виплати пільг і субсидій – 42,3 млрд грн.

У Мнфіні підкреслили, що однією з інноваційних складових бюджету стала система Public Investment Management (PIM), запроваджена за підтримки Світового банку. Цей підхід до управління державними інвестиціями забезпечує більш ефективне використання бюджетних коштів, спрямовуючи їх на реалізацію пріоритетних проєктів, які відповідають стратегічним цілям країни.

"Завдяки PIM уряд зможе забезпечити прозорість видатків та підвищити якість інвестицій у критичні галузі, сприяючи швидшому відновленню інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

У межах PIM сформовано Єдиний проєктний портфель, що включає 787 проєктів загальною вартістю 2,6 трлн грн. На 2025 рік передбачено фінансування 224,2 млрд грн:

115 млрд грн буде залучено під державні гарантії для відновлення критичної інфраструктури, зокрема, транспортних та енергетичних об'єктів.

71,8 млрд грн надійде від міжнародних фінансових організацій у вигляді кредитів та грантів, що дозволить профінансувати проєкти у сферах транспорту, промисловості, охорони здоров'я, освіти та енергетики.

36,4 млрд грн передбачені з загального фонду бюджету на ключові соціальні та інфраструктурні проєкти, включаючи відновлення навчальних закладів, лікарень та систем водопостачання у постраждалих регіонах.

Як повідомлялося, раінше Кабнет Міністрів схвалив проєкт Державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Зокрема, уряд збільшив видатки бюджету на 50 млрд грн.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила висновки та пропозиції до законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік", таким чином проєкт закону вважається прийнятим у першому читанні.

Днем раніше Рада підтримала відхилену бюджетним Комітетом правку, яка скасовує збільшення видатків на виплату зарплат працівникам прокуратури на 3 мільярди гривень або на 37%.

Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте у матеріалі: Держбюджет-2025: ключові цифри