Польща заморозила тарифи на електроенергію для населення. Вони трохи вищі, ніж в Україні

Уряд Польщі у вівторок, 19 листопада, схвалив законопроєкт про заморожування цін на електроенергію для побутових споживачів у 2025 році.

Про це повідомила міністерка клімату та навколишнього середовища Польщі Пауліна Хеннінг-Клоска, передає Liga.net.

"Заморожування цін на енергоносії – це крок, який підтримає домогосподарства у важкі часи. Ми підтримуємо людей і водночас створюємо структуру екологічно чистої енергетики, яка дозволить знизити ціни на енергоносії", – заявила посадовиця.

Згідно із документом, максимальна ціна на електроенергію для домогосподарств на рівні 500 злотих (близько 5000 грн) за МВт-год діятиме з 1 січня по 30 вересня 2025 року.

Перед засіданням уряду це рішення анонсував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Електроенергія у польських будинках не подорожчає у 2025 році – ми заморожуємо ціни на енергоносії на дев'ять місяців. Відповідно до того, що ми пропонуємо..., можливо, що в подальшому заморожуванні не буде необхідності. Але якщо буде потреба, ми це теж розглянемо", – сказав Туск.

Зауважимо, що у травні в Польщі відбудуться президентські вибори. "Громадянська коаліція" Туска сподівається на перемогу свого кандидата.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання. У Міненерго пояснювали, що підвищення тарифу допоможе уникнути збитків державним енергокомпаніям – "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.