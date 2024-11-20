Попит на дизельні авто в Україні впав на 26%. Найпопулярніші моделі

У жовтні український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами, це на 26% менше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Із них: 1,5 тис. одиниць нових (+31%) та майже 4,2 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%).

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.

До п’яти найпопулярніших моделей нових дизельних легковиків потрапили:

RENAULT Duster - 508 од.;

PEUGEOT Landtrek - 145 од.;

VOLKSWAGEN Touareg - 135 од.;

SKODA Kodiaq - 79 од.;

TOYOTA Hilux - 52 од.

Лідерами серед імпортованих вживаних дизельних авто стали:

RENAULT Megane - 403 од.;

SKODA Octavia - 274 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 252 од.;

NISSAN Qashqai - 231 од.;

VOLKSWAGEN Golf - 157 од.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

Водночас український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.