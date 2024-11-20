Попит на дизельні авто в Україні впав на 26%. Найпопулярніші моделі
У жовтні український автопарк поповнили майже 5,7 тис. авто з дизельними двигунами, це на 26% менше, ніж торік.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Із них: 1,5 тис. одиниць нових (+31%) та майже 4,2 тис. вживаних, ввезених з-за кордону (-36%).
Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, проти 20% у жовтні 2023 року.
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 5 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік – 10,5 року.
До п’яти найпопулярніших моделей нових дизельних легковиків потрапили:
- RENAULT Duster - 508 од.;
- PEUGEOT Landtrek - 145 од.;
- VOLKSWAGEN Touareg - 135 од.;
- SKODA Kodiaq - 79 од.;
- TOYOTA Hilux - 52 од.
Лідерами серед імпортованих вживаних дизельних авто стали:
- RENAULT Megane - 403 од.;
- SKODA Octavia - 274 од.;
- VOLKSWAGEN Passat - 252 од.;
- NISSAN Qashqai - 231 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 157 од.
Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.
Водночас український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.
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цей Васадзе і К списали у 2018 році таможенний закон з таможеного закона РФ. І 1.5 млн українців лишилися своїх авто.
І що дивує - в раше масса автозаводів , а в Україні ні одного - але платити мита мають як россіяне (виробників яких захищають мита)
вважаю що Васадзе і К треба посадити у вʼязницю
Автовиробники
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ПрАТ БОРИСПІЛЬСЬКИЙ АВТОЗАВОД https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ПрАТ ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80 ПрАТ «Єврокар» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ПАТ «ЗАЗ» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F) Корпорація «Богдан» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE Корпорація «УкрАВТО» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ХК «АвтоКрАЗ» ТзОВ «Завод «ПОЖСПЕЦМАШ»ДП «Прем'єр Експо»Державтотранс