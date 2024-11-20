В Україні продовжує зростати споживання електроенергії. Відключення діють у більшості областей

Станом на ранок 20 листопада в Україні продовжують фіксувати зростання споживання електроенергії. При цьому, у більшості регіонів діють заходи обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, станом на 5:00, рівень споживання був на 1,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється продовженням заживлення раніше знеструмлених внаслідок російського обстрілу споживачів на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи в області тривають.

Водночас учора, 19 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6% вищим, ніж попередньої доби. Це пояснюється застосуванням меншого обсягу обмежень у цей час.

В "Укренерго" нагадують, що на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В системі зберігається значний дефіцит потужності. Тому для збалансування енергосистеми – у період з 6:00 до 22:00 сьогодні в більшості областей діють графіки погодинних відключень обсягом однієї черги.

При цьому фахівці закликають громадян споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби та не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів.

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Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Через російську атаку на кілька годин в Україні було запроваджено превентивні та аварійні відключення, а близько мільйона споживачів залишалися без світла.

З понеділка "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень світла по всій країні, але згодом скасувало їх для шести західних областей.

В Одесі з ранку неділі - аварійні відключення, більшість споживачів були без світла добу і більше, деякі досі відключені.