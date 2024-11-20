"Інтерпайп" збільшив сплату податків та зборів на 27%

За підсумками січня-вересня 2024 року українська промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 3,99 мільярда гривень, що на 27% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зокрема, відрахування до державного бюджету становили близько 3,01 млрд грн (+25%), до місцевих бюджетів – 506 млн грн (+36%), ще 475 млн грн (+31%) перераховано у якості єдиного соціального внеску (ЄСВ), повідомляє пресслужба компанії.

"Завдяки експорту продукції із доданою вартістю на ринки Євросоюзу, США та країн Близького Сходу "Інтерпайп" стабільно збільшує обсяги сплачених податків до бюджетів усіх рівнів. За підсумками 2024 року компанія, ймовірно, оновить минулорічний рекордний показник. Це дозволяє "Інтерпайпу" бути у стабільному фінансовому стані, утримувати багатотисячний колектив та забезпечувати реалізацію інвестпроєктів", – прокоментував результати роботи компанії директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Сергій Кузьменко.

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"Інтерпайп" – це українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

Як повідомлялося, у 2023 році "Інтерпайп" перерахував до бюджетів усіх рівнів 4,4 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.

У 2023 році "Інтерпайп" реалізував 387 тис. тонн трубної продукції та 95 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.

Загальна чисельність співробітників компанії "Інтерпайп" становить близько 9,5 тис. Чисельність працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур, перебуває на рівні 950 осіб.