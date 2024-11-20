У Польщі побільшало легально працевлаштованих українців. Більшість із них – чоловіки

Станом на кінець жовтня, кількість українців, які легально працюють та перебувають на страховому обліку в Польщі, зросла до 779 300 осіб.

Як пише Bankier.pl, про це свідчать дані Управління соціального страхування Польщі (ZUS), передає liga.net.

На початок року у Польщі легально працювали 755 тисяч українців, на кінець березня – 762,2 тисячі, на кінець червня – 771 тисяча.

З усіх українців, які працюють у Польщі, – 406 500 чоловіків та 372 700 жінок. Більшість працевлаштованих людей з українським паспортом – у віці 30-44 років.

Найбільша кількість громадян України працює у Мазовецькому – 188 100, Нижньосілезькому – 92 700 та Великопольському воєводствах – 89 500 осіб.

Загалом у Польщі легально працюють 1,17 млн іноземців. Другою після українців найбільшою групою іноземців, що офіційно працюють у Польщі, є громадяни Білорусі – 135 200 осіб. Трійку лідерів замикають грузини – 26 800 осіб.

Українці, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, можуть після підтвердження особи отримати номер PESEL, і їхнє перебування в країні вважається легальним. Але українці можуть втратити право на законне проживання, якщо залишать Польщу на термін більше одного місяця. Це обмеження не поширюється на тих, кого відправили на роботу за кордон організації, що діють у Польщі.

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Як повідомлялося, станом на кінець вересня статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,2 мільйона громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України.

Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,13 млн осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС), Польщі (979,84 тис.; 23,3%) та Чехії (378,48 тис.; 9%).

Нагадаємо, у липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.