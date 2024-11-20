Фонд держмайна не знайшов покупця на державну частку у НПЗ Коломойського. Стартову ціну активу знизили вдвічі

Фонд державного майна України (ФДМУ) не знайшов покупця на державний пакет акцій у ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (колишній Надвірнянський нафтопереробний завод) на першому аукціоні.

Тому 19 листопада ФДМУ повторно виставив на продаж державні 26% акцій ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", але знизив ціну активу, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

Якщо на попередньому аукціоні, який мав відбутися 20 листопада, стартова ціна лоту становила понад 440,5 млн грн, то на запланованих на 28 листопада торгах її знизили до 220,2 млн грн.

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Як повідомлялося, ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" – одне з шести нафтопереробних підприємств України та єдине, що працювало з українською сировиною. Розташоване в місті Надвірна Івано-Франківської області.

Його потужності не використовуються для переробки нафти з 2012 року, підприємство заробляє на зберіганні нафти та нафтопродуктів. Підприємство забезпечує понад 500 робочих місць.

У 2021 році, до повномасштабної війни, його чистий дохід перевищував 2 млрд грн, а за результатом шести місяців 2024 року цей показник впав до 8,5 млн грн.

Акціонерами "Нафтохіміка Прикарпаття", крім Фонду держмайна, є офшорні компанії Weavernal Holdings (19%), Deneiro Ventures (19%), Romannor Investments (19%) і Domennium Enterprises (14%), які пов'язані з неформальною групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Держава володіє тільки 26% акцій "Нафтохіміка Прикарпаття", які зараз виставлені на аукціон, відтак цей пакет акцій належить до категорії малої приватизації, незалежно від стартової ціни.