Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні незначно зміцнився як щодо долара США, так і щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 21 листопада, на рівні 41,2533 грн/$, порівняно із 41,3310 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 13 копійок – до 43,5635 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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