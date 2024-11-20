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Новини
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Жінки зможуть отримати $1000 на розвиток бізнесу – у "Дії" стартував прийом заявок

Жінки зможуть отримати $1000 на розвиток бізнесу

"Дія.Бізнес" запускає другу хвилю освітньої програми для жінок-підприємиць "Мрій та Досягай". Вона призначена для тих, хто хоче запустити власну справу чи масштабувати бізнес.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Маємо круту можливість розвитку для українок, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Долучайтеся до освітньої програми "Мрій та Досягай" та отримуйте $1 тис. фінансової допомоги, нові навички й знання та менторську підтримку", – сказано в повідомленні.

Програма містить 13 онлайн-модулів та триватиме три місяці.

Зокрема, серед тем:

  • цифровий маркетинг,
  • бізнес-стратегія,
  • впровадження бізнес-моделей,
  • створення й просування онлайн-бізнесу,
  • адаптація бізнес-ідей до нових ринків й аудиторій.

Взяти участь зможуть жінки старше 18 років, які постраждали від війни, – переселенки, одинокі матері, ветеранки та представниці інших вразливих категорій, що втратили дохід або під загрозою його втрати.

Перевагу віддаватимуть учасницям зі Сходу та Півдня України, а також українкам, які вже мають власну справу.

Подати заявку можна до 1 грудня включно. 

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2024 року жінки відкрили 154 920 нових фізосіб-підпримців. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%.

У вересні в Україні стартувала інформаційна кампанія, яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.

Автор: 

бізнес (1167) жінки (69) освіта (222) Дія (621)


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Топ коментарі
+10
Всіх влада під різними приводами заганяє в "Дію", особливо це спрацьовує, коли роздають бюджетні гроші, щоб потім використати в голосуванні через "Дію" на свою користь. А нарід думає, що влада турбується про них? Дудки, виключно про себе і 1000 доларів, це як підкуп колись гречкою, але тут інше, гречку прийдеться віддавати з відсотками. Виходить, що вас використають, та ще й на вас зароблять.
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20.11.2024 19:39
+6
А що без дії отримати зась? В Дію заганяють як можуть, мабуть без дії скоро і до туалету не пустять
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20.11.2024 20:12
+4
"Маємо круту можливість розвитку для українок, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Долучайтеся до освітньої програми "Мрій та Досягай" та отримуйте $1 тис. фінансової допомоги, нові навички й знання та менторську підтримку"
-------
"Весна прийде - купляти будемо (лохів)".

Кожен день кацапи вбивають людей (і військових і цивільних), а покидьки готуються до примарних виборів, витрачають народні гроші не на посилення обороноздатності, а на ганебну агітацію.
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20.11.2024 19:22
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Треба ще окремо трансґендерам давати по $ 2,000.
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20.11.2024 19:17 Відповісти
"Маємо круту можливість розвитку для українок, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Долучайтеся до освітньої програми "Мрій та Досягай" та отримуйте $1 тис. фінансової допомоги, нові навички й знання та менторську підтримку"
-------
"Весна прийде - купляти будемо (лохів)".

Кожен день кацапи вбивають людей (і військових і цивільних), а покидьки готуються до примарних виборів, витрачають народні гроші не на посилення обороноздатності, а на ганебну агітацію.
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20.11.2024 19:22 Відповісти
****, ви не ****** там часом.
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20.11.2024 19:27 Відповісти
посмотрите на это позорище . они нас че за лохов держат!!
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20.11.2024 19:37 Відповісти
Всіх влада під різними приводами заганяє в "Дію", особливо це спрацьовує, коли роздають бюджетні гроші, щоб потім використати в голосуванні через "Дію" на свою користь. А нарід думає, що влада турбується про них? Дудки, виключно про себе і 1000 доларів, це як підкуп колись гречкою, але тут інше, гречку прийдеться віддавати з відсотками. Виходить, що вас використають, та ще й на вас зароблять.
показати весь коментар
20.11.2024 19:39 Відповісти
А що без дії отримати зась? В Дію заганяють як можуть, мабуть без дії скоро і до туалету не пустять
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20.11.2024 20:12 Відповісти
Бо схоже якщо скоро вибори- то будуть вони через "Дію"...тож готують громадян практично та морально...
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20.11.2024 20:48 Відповісти
Цікава тенденція останнім часом помічена- всі "плюшки" від влади можна отримати лише через "Дію"...щось в ОПі задумали...😉
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20.11.2024 20:46 Відповісти
Жінки зможуть отримати...
**********
У нас що, - окремі закони для жінок, і окремі для чоловіків?

Конституція України.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

{Офіційне тлумачення положення статті 24 див. в Рішенні Конституційного Суду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#n2 № 9-рп/2012 від 12.04.2012 }

Також статтею 6 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» чітко передбачено, що дискримінація за ознакою статі забороняється.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text

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20.11.2024 21:12 Відповісти
*** вони ложили на Конституцію. Окремі вагони ж для жінок зробили
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20.11.2024 21:15 Відповісти
За 25; євро можна відкрити бізнес в Україні ???
Колись роздавали, а зараз можна купити 5 (?) кг гречки в магазині і перепродати в переході. Що заробив то заробив. Який нестандартний підхід до відродження економіки аднака!
Потужний менеджмент!
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20.11.2024 21:44 Відповісти
А можно бабАм тышу на суррогатное производство детей за бугру.
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20.11.2024 21:45 Відповісти
Гендерна діскремінація набирає обертів. Жинкам права і всякі "плюшкі", чоловікам обов'язки.
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20.11.2024 22:30 Відповісти
трішки дивно, виділили лише дівчат і з тих шукають тих , що рівніші...
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17.12.2024 20:17 Відповісти

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