Жінки зможуть отримати $1000 на розвиток бізнесу – у "Дії" стартував прийом заявок
"Дія.Бізнес" запускає другу хвилю освітньої програми для жінок-підприємиць "Мрій та Досягай". Вона призначена для тих, хто хоче запустити власну справу чи масштабувати бізнес.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
"Маємо круту можливість розвитку для українок, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Долучайтеся до освітньої програми "Мрій та Досягай" та отримуйте $1 тис. фінансової допомоги, нові навички й знання та менторську підтримку", – сказано в повідомленні.
Програма містить 13 онлайн-модулів та триватиме три місяці.
Зокрема, серед тем:
- цифровий маркетинг,
- бізнес-стратегія,
- впровадження бізнес-моделей,
- створення й просування онлайн-бізнесу,
- адаптація бізнес-ідей до нових ринків й аудиторій.
Взяти участь зможуть жінки старше 18 років, які постраждали від війни, – переселенки, одинокі матері, ветеранки та представниці інших вразливих категорій, що втратили дохід або під загрозою його втрати.
Перевагу віддаватимуть учасницям зі Сходу та Півдня України, а також українкам, які вже мають власну справу.
Подати заявку можна до 1 грудня включно.
Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2024 року жінки відкрили 154 920 нових фізосіб-підпримців. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%.
У вересні в Україні стартувала інформаційна кампанія, яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.
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"Весна прийде - купляти будемо (лохів)".
Кожен день кацапи вбивають людей (і військових і цивільних), а покидьки готуються до примарних виборів, витрачають народні гроші не на посилення обороноздатності, а на ганебну агітацію.
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У нас що, - окремі закони для жінок, і окремі для чоловіків?
Конституція України.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
{Офіційне тлумачення положення статті 24 див. в Рішенні Конституційного Суду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12#n2 № 9-рп/2012 від 12.04.2012 }
Також статтею 6 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» чітко передбачено, що дискримінація за ознакою статі забороняється.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text
Колись роздавали, а зараз можна купити 5 (?) кг гречки в магазині і перепродати в переході. Що заробив то заробив. Який нестандартний підхід до відродження економіки аднака!
Потужний менеджмент!