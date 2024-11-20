Жінки зможуть отримати $1000 на розвиток бізнесу – у "Дії" стартував прийом заявок

"Дія.Бізнес" запускає другу хвилю освітньої програми для жінок-підприємиць "Мрій та Досягай". Вона призначена для тих, хто хоче запустити власну справу чи масштабувати бізнес.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Маємо круту можливість розвитку для українок, які постраждали від повномасштабного вторгнення. Долучайтеся до освітньої програми "Мрій та Досягай" та отримуйте $1 тис. фінансової допомоги, нові навички й знання та менторську підтримку", – сказано в повідомленні.

Програма містить 13 онлайн-модулів та триватиме три місяці.

Зокрема, серед тем:

цифровий маркетинг,

бізнес-стратегія,

впровадження бізнес-моделей,

створення й просування онлайн-бізнесу,

адаптація бізнес-ідей до нових ринків й аудиторій.

Взяти участь зможуть жінки старше 18 років, які постраждали від війни, – переселенки, одинокі матері, ветеранки та представниці інших вразливих категорій, що втратили дохід або під загрозою його втрати.

Перевагу віддаватимуть учасницям зі Сходу та Півдня України, а також українкам, які вже мають власну справу.

Подати заявку можна до 1 грудня включно.

Раніше повідомлялося, що за 10 місяців 2024 року жінки відкрили 154 920 нових фізосіб-підпримців. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%.

У вересні в Україні стартувала інформаційна кампанія, яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.