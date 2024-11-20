"Фонд декарбонізації" видав перші кредити на енергоефективні проєкти. Що вони передбачають?

Державний "Фонд декарбонізації" вже видав кредити на реалізацію семи енергоефективних проєктів обсягом 21 млн грн. Ще 21 проєкт на 320 млн грн перебуває на розгляді.

Про це повідомила голова правління "Фонду" Олеся Міщенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже сім проєктів профінансовано на 21 млн грн, у роботі перебуває 21 проєкт на 320 млн грн. Вони на різних стадіях підготовки, але вже більшість із них готова до фінансування", – заявила Міщенко.

За її словами, сукупно профінансовані проєкти передбачають економію понад 500 МВт-год електроенергії, або 5 млн грн щорічно, а також зменшення викидів СО2 на 20%, або 620 тонн.

Міщенко розповіла, що перший кредит було видано 20 вересня енергосервісній компанії, яка запланувала заміну освітлення з досягненням показника економії електроенергії майже на 50% від базового рівня.

За словами голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганни Замазєєвої,"Фонд декарбонізації" наразі акумулював 1,4 млрд грн, у бюджеті на цей рік було передбачено 859 млн грн.

Хто може отримати фінансування

Головними вимогами до проєктів, які може фінансувати "Фонд декарбонізації", є скорочення споживання електроенергії та викидів CO2.

Заявки на отримання кредитів можуть подавати юридичні особи, фізособи-підприємці, комунальні та державні підприємства, органи місцевого самоврядування.

Про "Фонд декарбонізації"

Акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України" було створено 2012 року. 100% акцій належать державі в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження з 24 січня 2024 року.

Метою діяльності є стимулювання реалізації енергоефективних заходів, упровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.

Кошти "Фонду декарбонізації" мають ділитися 50/50 і спрямовуватися на відшкодування частки кредитів на енергоефективні заходи в державних банках і надання пільгових кредитів безпосередньо "Фондом".

Як повідомлялося, наприкінці серпня Національний банк України ухвалив рішення про видачу АТ "Фонд декарбонізації України" ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.