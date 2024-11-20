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Новини
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Кабмін додатково виділив 4 мільярди на компенсацію купівлі житла для ветеранів

Уряд виділив додатково понад 4 мільярди на компенсацію купівлі житла ветеранам

Кабінет Міністрів  виділив додатково понад 4,1 млрд грн на компенсацію для придбання житла ветеранам війни у 2024 році. 

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 19 листопада, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

Як зазначається, це збільшує обсяг субвенцій з державного бюджету до рекордних 10,1 млрд грн, що дасть змогу в цьому році закрити житлову потребу для 4 433 ветеранів та членів їхніх сімей.

Документ передбачає виділення до кінця 2024 року додаткових коштів в обсязі 4,1 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату грошової компенсації для придбання житла 1836 ветеранам війни.

Із них – 388 особам з інвалідністю I-II групи та членам сімей загиблих ветеранів війни, а також 1 448 ветеранам – внутрішньо переміщеним особам.

Як повідомляється, станом на 1 листопада 2024 року вже виплачено грошову компенсацію 1 886 ветеранам, із них придбали житло 695 осіб.

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Наприкінці жовтня Кабмін зменшив видатки на реабілітацію ветеранів на 498,57 млн грн. Ці кошти спрямують на виплати родинам загиблих.

Раніше міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова визнала проблему погіршення фінансового становища ветеранів після демобілізації. За її словами, у міністерстві наразі ведуть консультації про шляхи її вирішення.

Автор: 

ветерани (130) житло (573) компенсації (330)


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Переселенці із Криму - за бортом? 10 років військові, які не зрадили, бомжують...
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20.11.2024 20:20 Відповісти
А мариупольцам что делать?
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20.11.2024 20:22 Відповісти
Різниця у виплатах між тими, хто постраждав в період з 2014-го по 24.02.2022 дає чітку оцінку цій владі - для них війна почалася тоді, коли ВОНИ обіср@лися, а не тоді, коли на Україну напали.
Це як в совку було - різниця між WW2 та ВВВ (хоча там було не 8 років, а всього 2 з гаком)
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20.11.2024 20:46 Відповісти
Які "гроші"? Пройшлись по хатам навіть новобудов. Конфіскували квартири ухилянтів, та орків, там на 2 армії вистачить. Покинув країну, означає що покинув своє майно
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21.11.2024 11:05 Відповісти

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