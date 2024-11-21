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Італія виділить 200 мільйонів євро на відновлення електромережі України

Італія інвестує 200 мільйонів євро у відновлення електромережі Україні

Італія інвестує у відновлення української електромережі 200 млн євро.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні на італійсько-українському бізнес-форумі, передає Європейська правда.

Таяні зауважив, що інвестувати у відбудову України потрібно вже зараз, під час війни.

"Ми вирішили 200 млн євро інвестувати для того, щоб дозволити Україні відбудувати електромережу, яка була зруйнована російськими атаками. Ми не можемо дозволити, щоб "генерал зима" став союзником Росії", – сказав Таяні.

Він також нагадав, що Італія організовує конференцію з відбудови України, яка відбудеться у Римі наступного року.

У середині жовтня стало відомо, що Норвегія виділить Україні 250 млн євро на підтримку енергетики.

На початку листопада Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на 200 млн євро напередодні зими.

Автор: 

Італія (443) фінансування (2023) енергетика (396) відновлення (346)


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Краще б купу далекобійної зброї й дозвіл валити по мокшандії..бо гроші вкрадуть зелені щури..
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21.11.2024 08:38 Відповісти
ахметка рудий дуже дякує італійцям
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21.11.2024 09:30 Відповісти
Вони дуже швидко повернуться назад в Італію, у вигляді купівлі елітної нерухомості біля узбережжя
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21.11.2024 13:59 Відповісти

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