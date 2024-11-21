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Новини
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Не витримує конкуренції з китайськими електромобілями: Ford скоротить тисячі робочих місць у Європі

Ford скоротить тисячі робочих місць у Європі

Американський автомобільний гігант Ford скоротить близько 14% своєї європейської робочої сили, зважаючи на значні збитки за останні роки через слабкий попит на електромобілі, слабку державну підтримку електромобілів і конкуренцію з боку субсидованих китайських конкурентів.

Про це пише Reuters.

У Ford заявили, що скорочення 4 тис. робочих місць, що становить приблизно 2,3% від загальної кількості у 174 тис. осіб, відбудеться в основному в Німеччині та Великій Британії.

Ford стала останнім автовиробником після Nissan, Stellantis і GM, який скоротив витрати, оскільки галузь бореться зі зростаючою конкуренцією з боку китайських конкурентів в Європі, зниженням попиту в Китаї та проблемами переходу на електромобілі, які залишаються занадто дорогими для більшості споживачів.

Як зазначається, такі заходи стануть сильним ударом, зокрема, для Німеччини, де найбільший європейський автовиробник Volkswagen погрожує закрити заводи, скоротити зарплати та звільнити тисячі працівників, щоб підвищити свою конкурентоспроможність.

Звільнення мають відбутися до кінця 2027 року. Усі скорочення робочих місць у Німеччині відбуватимуться на головному заводі Ford у Кельні та складатимуть 24% робочої сили заводу.

У вересні цього року продажі Ford у Європі впали на 17,9%, що значно перевищило загальногалузеве падіння на 6,1%.

Ford також закликала уряд Німеччини надати більше стимулів і покращити інфраструктуру зарядих станцій, щоб допомогти споживачам перейти на електромобілі.

У грудні минулого року Берлін скасував субсидії на електромобілі. Продажі електромобілів у Німеччині за перші дев'ять місяців цього року впали на 28,6%.

Наприкінці жовтня цього року повідомлялося, що Китай закликав своїх автовиробників припинити великі інвестиції в європейські країни, які підтримують додаткові мита на виготовлені в Китаї електромобілі.

Нові тарифи Європейського Союзу на електромобілі китайського виробництва набули чинності 30 жовтня. 

На початку серпня повідомлялося, що уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.

4 липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.

Автор: 

авто (4123) скорочення (127) звільнення (1003) Ford (62)


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Топ коментарі
+26
Вырастили зверей а теперь жалуются. У одних убийц брали газ и нефть с дтсконтом, а другим дали доступ до всех технологій!
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21.11.2024 09:00
+17
Захід має швидко переосмислювати свої відношення з китаем і рашею .
Колись Китай був голодним , але захід собі прийдумав , що треба Китай підтягнути до свого рівня , зробив там підприємства , завіз технології , навчив китайців - І ОСЬ МАЄ ТЕПЕР ЗАГРОЗУ ІЗ 1,5 млрд істот ненавидящих той самий захід
Теж саме і з рашею - теж везли і відкривали заводи, купляли газ і нафту
Блин, цілували у ДУПУ ХУТИНА .
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21.11.2024 09:09
+14
Спостерігав в 80-сяті ,як всі европейці один поперед одного передавали технології комуняцькому китаю ,вивозили туди заводи. Все це ради нарощування капіталів ,використовуючи дешеву китайську робочу силу. Ось і допередавались. Тепер лікті будуть кусати ,коли почнуться проблеми з безробіттям, страйками і т.д і т.п.,
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21.11.2024 09:05
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21.11.2024 08:56 Відповісти
Треба віддати належне. Зараз автовиробники усього світу нюхають бебру на фоні автопрому Китая. І мені це подобається. Треба було працювати, а не понти гнати.
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21.11.2024 14:01 Відповісти
Вырастили зверей а теперь жалуются. У одних убийц брали газ и нефть с дтсконтом, а другим дали доступ до всех технологій!
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21.11.2024 09:00 Відповісти
Ростити почав ссср. Ще й ядерну зброю дав
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21.11.2024 09:24 Відповісти
Трамп когда-то ввел 100%-е пошлины на китайские электромобили. ЕС тоже защищен высокими пошлинами от китайских товаров, но теряют другие рынки.
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21.11.2024 09:02 Відповісти
Щось ви таке пишете .
В ЕС 50% товарів з Китаю , тобто китайці мають доходи з ЕС більш ніж з США. Автоконцерн PCA взагалі належить китайцям ( говорять що нащадкам маодзедуна )
просто ви нещодавно народились ?


Реєстрація: 25.10.2024

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21.11.2024 09:14 Відповісти
И что делать. Европа выдержит конкуренцию с Китаем?
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21.11.2024 09:46 Відповісти
Пошлины вводят когда не могут конкурировать. Ах да, в Китае стоят заводы Теслы а ещё аккумуляторы для Теслы делают некоторые китайские компании. А поскольку Маск в свите короля, то никаких пошлин больше не будет.
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21.11.2024 09:53 Відповісти
Трамп может объявить экономическую войну не только Китаю, но и Европе. Возрождение производств это одна из его главных идей.
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21.11.2024 10:02 Відповісти
Трампа пошлють ***** за такое.
В США все нормально с производством. А он ещё стену не достроил.
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21.11.2024 10:30 Відповісти
Що ти тут своїми фуями розкидався? А, *****!
Тут культурні дописувачі спілкуються.
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21.11.2024 16:57 Відповісти
Тебе на роботі зачекалися.
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21.11.2024 18:22 Відповісти
А тебе у лазні, за матюки, образи та провокації.
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21.11.2024 18:46 Відповісти
Сходи попий кави.
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21.11.2024 19:25 Відповісти
Спостерігав в 80-сяті ,як всі европейці один поперед одного передавали технології комуняцькому китаю ,вивозили туди заводи. Все це ради нарощування капіталів ,використовуючи дешеву китайську робочу силу. Ось і допередавались. Тепер лікті будуть кусати ,коли почнуться проблеми з безробіттям, страйками і т.д і т.п.,
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21.11.2024 09:05 Відповісти
Захід має швидко переосмислювати свої відношення з китаем і рашею .
Колись Китай був голодним , але захід собі прийдумав , що треба Китай підтягнути до свого рівня , зробив там підприємства , завіз технології , навчив китайців - І ОСЬ МАЄ ТЕПЕР ЗАГРОЗУ ІЗ 1,5 млрд істот ненавидящих той самий захід
Теж саме і з рашею - теж везли і відкривали заводи, купляли газ і нафту
Блин, цілували у ДУПУ ХУТИНА .
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21.11.2024 09:09 Відповісти
Да і ще Іран підтягнули, тепер перспектива Третьоі Світової війни в недалекому майбутньому
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21.11.2024 09:39 Відповісти
Иран вообще локальная угроза. В основном для Израиля.
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21.11.2024 09:56 Відповісти
від локальної загрози до глобальної загрози всього нічого - всього чотири інші літери.
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21.11.2024 17:05 Відповісти
Ні. Іран на глобальну загрозу не тягне.
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21.11.2024 18:21 Відповісти
це поки що.
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21.11.2024 18:25 Відповісти
І так і залишиться. Це регіональна загроза.
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21.11.2024 20:38 Відповісти
ну так, така ж сама, як і КНДР.
Шольц теж так думає.
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21.11.2024 22:25 Відповісти
Формально КНДР ніхто і існує лише в якості прокладки між Китаєм і Південною Кореню що під протекторатом НАТО.

На даний момент є лише одна країна що може вести світову війну - США.
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21.11.2024 22:36 Відповісти
ну так, формально КНДР ніхто, і навіть формально її війська ще не беруть участь у бойових діях, КНДР формально не загрожує нікому ядерною зброєю, ну хіба що формально пострілює ракетами у море. Тому Південній Коеї формально нічого боятись.

На 39-й рік виявилось, що для початку світової війни було достатньо трьох країн осі, і навіть для цього США не знадобились. Звісно, ніяких аналогій, бо тоді баварські ковбаски і круасани у горло не лізуть.
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21.11.2024 23:01 Відповісти
Кто вам такое сказал что Китайцы сплять и видят что бы уничтожить запад. Открою тайну, китайцам насрать на Запад. И воевать с ними они не собираются.
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21.11.2024 09:54 Відповісти
Вам узкоязична щелепа заважає писати державною мовою ? Тоді сидить на кацапських сайтах


Реєстрація: 17.10.2024

Забавно коли новонароджені починають захищати кацапськи інтереси
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21.11.2024 10:41 Відповісти
Ой, як зручно приховати розумову імпотентність за тим якою мовою спілкується опонент.
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21.11.2024 11:22 Відповісти
Угу, я за 10 років на Цензорі Вас , кацапских тролів, надивилася. Вас відно з першого речення
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21.11.2024 11:46 Відповісти
А ми ще сміялися над кацапами. Скоро всі будемо їздити на китайських автомобілях, а згодом - літати на китайських літаках.
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21.11.2024 09:14 Відповісти
Формально вы уже возможно ездите на китайских авто. Потому что некоторые европейские автоконцерны были куплены Китаем. Вольво куплен Китаем. Мерседес по факту тоже.
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21.11.2024 09:57 Відповісти
У китайську медицину вірю , в китайську інженерію - ні. Це планета мавп . Вони усе копіюють
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21.11.2024 11:51 Відповісти
Це не проблема. Наймуть інженерів з рф або України.
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21.11.2024 12:25 Відповісти
Навіщо субсидують китай?
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21.11.2024 09:27 Відповісти
Бо ледачі. Вони і мігрантів у Европу впустили в надії що за них хтось буде працювати .
а дуські. Зараз европейці працюють на негрів і арабів
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21.11.2024 11:53 Відповісти
Європа та Америка має виводити свої виробництва з Китаю поки ще не дуже пізно , бо буде з автопромисловістю так, як співалось у ******:
- Фсьо, кабздєц, он теперь властєлін колєц.
Якщо весь світ пересяде на китайський мотлох, якого вони наштамповали , тоді Китай реально стане володарем світу.
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21.11.2024 09:29 Відповісти
Ох уж эти сказочники. Никто ничего из Китая выводить не будет. Во первых, все всех устраивает. Во вторых, куда именно выводить? Если кто то думает что свои заводы будут забирать в свои страны, то вы наивный идиот который не понимает элементарного.
Начнем с того что это похерит всю логистику, которая сложилась за десятилетия и внезапно продолжает работать.
Дальше это приведет к тотально росту цен. Почему? А потому что американец или европеец работать на заводе за ту сумму за которою работают китайцы не будет. А раз вырастит оклад рабочим вырастит цена на товар. В итоге то что раньше стоили вполне нормальную сумму теперь будет стоить баснословной дорого. В итоге образуется дефицит потребительских товаров который мигом заполнят аналогичные продукции китайских компаний.

Это один момент, есть второй момент. Экология и прочее. Одним из главных факторов переноса заводов в Китай было то что-бы убрать из благополучных Европ и Америк производства с огромным вредом для экологии. А Китая такие мелочи не беспокоили и не беспокоят сейчас.

К примеру производства солнечных панелей не просто вредно оно ****** как бьёт по экологии. Результат, именно Китай является одним из главных производителей солнечных панелей.

Ну и самое главное, Китай очень сильно связан с мировой экономикой. Рухнет он, Большая Депрессия будет по всему миру а это никому не нужно.

Все эти сказочки про то что Запад будет уничтожать Китай оставьте себе как утешение что мир не такой розовый и там не живут пони.
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21.11.2024 10:15 Відповісти
Бачу тобі казки писати треба, пєйсатєль. Наївний адійот ти та ще й ксцапський троль, який прийшов провокувати. Виводять виробництва з Китаю розумні люди.
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21.11.2024 10:32 Відповісти
Ірина Корзун, тобі краще мовчати ніж говорити. Наївні ідіоти це ті хто живуть у якомусь вигаданому світі де Китай спить і бачить як керуе світом.

Ні, не виводять. А ті що виводять, це дрібниці які ні на що не впливають.
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21.11.2024 11:24 Відповісти
***! Не ви***уйся! Обдристав усю гілку, показав усім які вони дурні, а тільки *** розумний. Скромніше треба бути та культурніше на майданчиках, де існує безліч думок, а не лише одна думка якогось ***а.
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21.11.2024 12:27 Відповісти
Обдристану Ірину ніхто не питав.
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21.11.2024 12:53 Відповісти
Ні, саме до мене ти прибіг вумнічать та обзивати ідіотом. Значить для тебе було важливо болтнуть єрундой саме під моїм коментом. ***, ти мені набрид
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21.11.2024 13:37 Відповісти
Сходи *****, дебілка. Я привів обьективні факти а ти лише рожеві фантазії.
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21.11.2024 14:31 Відповісти
Сходи туди сам, куди мене послав.
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21.11.2024 15:12 Відповісти
Steve Madden перевів своє виробництво Китаю до Мексики.
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21.11.2024 10:38 Відповісти
Скоротив на 40-45% і почав створювати виробничі бази в інших країнах. По перше, по друге, не порівнюйте легку промисловість з важкою.
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21.11.2024 11:28 Відповісти
«По перше» - пишеться по-перше. «По друге» - пишеться по-друге. Я нічого не порівнюю, я привела приклад виводу промисловості з Китаю до Мексики. Якщо це лише початок - це гарний початок.
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21.11.2024 12:32 Відповісти
Там нема ніякого виводу промисловості. Ти хоть знаєш як ці компанії працюють? В Камянці Подільському є швейна фабрика де працювала моя знайома в кінці 90-тих початку двух тисячних. Так от ця фабрика шила одяг на замовлення одного крутого італійського бренду одягу. Працюе просто, бренд одягу шукає в закордоном текстильні фабрики які підходять йому по показникам і укладає угоду на якому на цій фабриці будуть шити одяг по переданим лекалам а потім туди просто клеять бірку бренду і гарно пакують. Вони нічого не переносили. Просто через можливе підвищення мита їм буде невигідно експортувати з Китаю.

А, і ще одне, Мексика країна що контролюються наркокартелями. В Китаї спокійніше буде.
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21.11.2024 12:51 Відповісти
Та ніхто окрім тебе **** нічого взагалі не знає. Комуністичний Китай з капіталістичною економікою - це взагалі нонсенс на Землі, звичайно там спокійніше для кацапні та усіх диктаторів світу.
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21.11.2024 13:40 Відповісти
Від комунізму в Китаї лише назва залишилася. А так він повністю олігархічно-капіталістична. Там спокійніше ніж у Мексиці, де люди на колінах наркокартелі зустрічають.
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21.11.2024 14:29 Відповісти
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21.11.2024 15:16 Відповісти
"Якщо весь світ пересяде на китайський мотлох"
Весь світ користуються такими китайськими технологіями як порох, бумага та компас. Вже багато століть. І ці технології мали куди більше цивілізаційне значення ніж електрокари.
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21.11.2024 10:17 Відповісти
к тайські авто не такий вже і мотлох , але вірно підмічено , що треба утримуватися від купівлі всього китайського, бо друг мого ворога мій ворог
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21.11.2024 10:19 Відповісти
Нормальні в них авто. В першу чергу ті що для внутрішнього ринку.

Я от хочу як тільки вдасться накопити грошей, придбати електрокар від Сяомі.
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21.11.2024 14:30 Відповісти
Нішєброд кацапський, грощі на китайця воно копить.
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21.11.2024 15:18 Відповісти
Що, у школі вихідний?
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21.11.2024 15:51 Відповісти
Між іншим нарассєя знову посіла основне місце в поставках газу до країн ЄС..!
Знову Європа підсіла на газову голку,і допомагає кацабам залишатися на плаву...☹️
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21.11.2024 10:19 Відповісти
Між іншим, головний торговий партнер України це Китай, який спонсорує і підтримує військову експансію Росії.
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21.11.2024 10:49 Відповісти
Вчора був яко туриста на підприємстві Volkswagen біля міста Познань, де складають доставчакі Crafter. То у них проблем нема - замовлення на 6-8 місяців вперед, на склад не працюють.
Все там дуже круто - купа роботів, чистота і порядок, але радості в очах працівників зовсім нема, хоча і заробляють там не зле. То не є робота для людини мислячої...
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21.11.2024 10:22 Відповісти
Уже скоро замінять їх роботами і не будуть сумними, Бмв досить вдало провела тестування ще є нюанси але 2-3 роки і їх усунуть.

А щодо VW то там більшість запчастин вони в Китаї виробляють а в ЄС просто складають конструктор.
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21.11.2024 11:18 Відповісти
Це не зовсім так. Двигуни тут з Польщі, коробки передач - з Японії.
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21.11.2024 11:23 Відповісти
Двигуни там збираються тільки в Польщі, вся електроніка в Китаї, блок так само.

Єдине що в двигунах роблять в ЄС це те що не потребує складання, не енергоємке і повністю автоматизовано, якісь дорогі свічки, якісь шестерні невеликі, кольца.

Так звані Айсін коробки так само збираються тільки в Японії а все виготовляється в Китаї, в Японії тільки клапани роблять гідроблока, тому що там треба точності.
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21.11.2024 11:35 Відповісти
Так це вже було, у 70-80-тих американський авторинок майже був знищений японцями і корейцями.

Особливо смішно читати це коли ти знаешь що багато європейських авто концернів належать Китайцям. Вольво купили китайці ще у 2010. Британський Лотус належить китайцям, а це доречі преміум-авто. Британський LDV теж належить китайцям. У 2015 китайці придбали контрольний пакет компанії Піреллі. Далі Stellantis який на 3.09% належить китайській автомобільній корпорації. І до речі,
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21.11.2024 10:28 Відповісти
Volvo до цього часу технології в того ж Форда отримує тільки двигуни деякі не фордівські і обвіс вони змінюють.
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21.11.2024 11:16 Відповісти
І що з того?
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21.11.2024 11:18 Відповісти
З того що Форд не просто так передає Вольво ті технології, а таке може бути що в Китайскої компанії та Форда одні інвестори.
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21.11.2024 11:37 Відповісти
От до прикладу деякі китайські вмробники що отримують технології від Тойота, Мерседес, VW, Хонда і Ніссан також зараз це роблять. То фактично їх дочерні структури, через прокладки інвест фонди а Китайці співласники.
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21.11.2024 11:40 Відповісти
Форд сам переніс в Китай виробництво більшості своїх запасних частин, а в Європі чи Сша просто зборка, а тепер ниють що ті дешевше самі збирають по їх технологіях.
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21.11.2024 11:14 Відповісти
Але після ковіду і кацапського нападу, щось буде змінюватися. Ще у 2020 році з'явилися ідеї, що потрібно сформувати перелік стратегічних товарів, які мають вироблятися в границях ЄС.
І нині вже маємо критичний перелік ліків, які обов'язково мають бути виготовлені в ЄС, щоб могли продаватися на цьому ринку:
Європейська комісія (ЄК), голови агентств з лікарських засобів (Heads of Medicines Agencies - HMA) і Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency - EMA) опублікували першу версію https://www.apteka.ua/article/677148 переліку критичних ліків ЄС (Union list of critical medicines). Він містить понад 200 діючих речовин лікарських засобів для застосування людиною, які вважаються критично важливими для систем охорони здоров'я в Європейському Союзі (ЄС)/Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), безперервність поставок яких є пріоритетом і дефіциту яких слід уникати. Європейська регуляторна мережа лікарських засобів (European medicines regulatory network) надаватиме пріоритет цим лікарським засобам для дій у всьому ЄС для зміцнення ланцюга їх постачання.
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21.11.2024 11:55 Відповісти

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