Не витримує конкуренції з китайськими електромобілями: Ford скоротить тисячі робочих місць у Європі

Американський автомобільний гігант Ford скоротить близько 14% своєї європейської робочої сили, зважаючи на значні збитки за останні роки через слабкий попит на електромобілі, слабку державну підтримку електромобілів і конкуренцію з боку субсидованих китайських конкурентів.

Про це пише Reuters.

У Ford заявили, що скорочення 4 тис. робочих місць, що становить приблизно 2,3% від загальної кількості у 174 тис. осіб, відбудеться в основному в Німеччині та Великій Британії.

Ford стала останнім автовиробником після Nissan, Stellantis і GM, який скоротив витрати, оскільки галузь бореться зі зростаючою конкуренцією з боку китайських конкурентів в Європі, зниженням попиту в Китаї та проблемами переходу на електромобілі, які залишаються занадто дорогими для більшості споживачів.

Як зазначається, такі заходи стануть сильним ударом, зокрема, для Німеччини, де найбільший європейський автовиробник Volkswagen погрожує закрити заводи, скоротити зарплати та звільнити тисячі працівників, щоб підвищити свою конкурентоспроможність.

Звільнення мають відбутися до кінця 2027 року. Усі скорочення робочих місць у Німеччині відбуватимуться на головному заводі Ford у Кельні та складатимуть 24% робочої сили заводу.

У вересні цього року продажі Ford у Європі впали на 17,9%, що значно перевищило загальногалузеве падіння на 6,1%.

Ford також закликала уряд Німеччини надати більше стимулів і покращити інфраструктуру зарядих станцій, щоб допомогти споживачам перейти на електромобілі.

У грудні минулого року Берлін скасував субсидії на електромобілі. Продажі електромобілів у Німеччині за перші дев'ять місяців цього року впали на 28,6%.

Наприкінці жовтня цього року повідомлялося, що Китай закликав своїх автовиробників припинити великі інвестиції в європейські країни, які підтримують додаткові мита на виготовлені в Китаї електромобілі.

Нові тарифи Європейського Союзу на електромобілі китайського виробництва набули чинності 30 жовтня.

На початку серпня повідомлялося, що уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.

4 липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.

Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%.

Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.

Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.