Не витримує конкуренції з китайськими електромобілями: Ford скоротить тисячі робочих місць у Європі
Американський автомобільний гігант Ford скоротить близько 14% своєї європейської робочої сили, зважаючи на значні збитки за останні роки через слабкий попит на електромобілі, слабку державну підтримку електромобілів і конкуренцію з боку субсидованих китайських конкурентів.
Про це пише Reuters.
У Ford заявили, що скорочення 4 тис. робочих місць, що становить приблизно 2,3% від загальної кількості у 174 тис. осіб, відбудеться в основному в Німеччині та Великій Британії.
Ford стала останнім автовиробником після Nissan, Stellantis і GM, який скоротив витрати, оскільки галузь бореться зі зростаючою конкуренцією з боку китайських конкурентів в Європі, зниженням попиту в Китаї та проблемами переходу на електромобілі, які залишаються занадто дорогими для більшості споживачів.
Як зазначається, такі заходи стануть сильним ударом, зокрема, для Німеччини, де найбільший європейський автовиробник Volkswagen погрожує закрити заводи, скоротити зарплати та звільнити тисячі працівників, щоб підвищити свою конкурентоспроможність.
Звільнення мають відбутися до кінця 2027 року. Усі скорочення робочих місць у Німеччині відбуватимуться на головному заводі Ford у Кельні та складатимуть 24% робочої сили заводу.
У вересні цього року продажі Ford у Європі впали на 17,9%, що значно перевищило загальногалузеве падіння на 6,1%.
Ford також закликала уряд Німеччини надати більше стимулів і покращити інфраструктуру зарядих станцій, щоб допомогти споживачам перейти на електромобілі.
У грудні минулого року Берлін скасував субсидії на електромобілі. Продажі електромобілів у Німеччині за перші дев'ять місяців цього року впали на 28,6%.
Наприкінці жовтня цього року повідомлялося, що Китай закликав своїх автовиробників припинити великі інвестиції в європейські країни, які підтримують додаткові мита на виготовлені в Китаї електромобілі.
Нові тарифи Європейського Союзу на електромобілі китайського виробництва набули чинності 30 жовтня.
На початку серпня повідомлялося, що уряд Китаю подав скаргу до Світової організації торгівлі щодо мит Європейського Союзу на електромобілі, виготовлені в Китаї.
4 липня Європейська Комісія оголосила про введення компенсаційних мит на імпорт електромобілів із Китаю.
Єврокомісія застосовуватиме мита для китайських електрокарів BYD у розмірі 17,4%, для Geely – 19,9%, для SAIC – 37,6%.
Продукція інших виробників електромобілів, які сприяли розслідуванню, але не надали необхідних зразків, обкладатиметься середнім митом 20,8%.
Розмір мита для продукції інших китайських компаній, які відмовилися від співробітництва в ході розслідування, становитиме 37,6%.
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В ЕС 50% товарів з Китаю , тобто китайці мають доходи з ЕС більш ніж з США. Автоконцерн PCA взагалі належить китайцям ( говорять що нащадкам маодзедуна )
просто ви нещодавно народились ?
Реєстрація: 25.10.2024
В США все нормально с производством. А он ещё стену не достроил.
Тут культурні дописувачі спілкуються.
Колись Китай був голодним , але захід собі прийдумав , що треба Китай підтягнути до свого рівня , зробив там підприємства , завіз технології , навчив китайців - І ОСЬ МАЄ ТЕПЕР ЗАГРОЗУ ІЗ 1,5 млрд істот ненавидящих той самий захід
Теж саме і з рашею - теж везли і відкривали заводи, купляли газ і нафту
Блин, цілували у ДУПУ ХУТИНА .
Шольц теж так думає.
На даний момент є лише одна країна що може вести світову війну - США.
На 39-й рік виявилось, що для початку світової війни було достатньо трьох країн осі, і навіть для цього США не знадобились. Звісно, ніяких аналогій, бо тоді баварські ковбаски і круасани у горло не лізуть.
Реєстрація: 17.10.2024
Забавно коли новонароджені починають захищати кацапськи інтереси
а дуські. Зараз европейці працюють на негрів і арабів
- Фсьо, кабздєц, он теперь властєлін колєц.
Якщо весь світ пересяде на китайський мотлох, якого вони наштамповали , тоді Китай реально стане володарем світу.
Начнем с того что это похерит всю логистику, которая сложилась за десятилетия и внезапно продолжает работать.
Дальше это приведет к тотально росту цен. Почему? А потому что американец или европеец работать на заводе за ту сумму за которою работают китайцы не будет. А раз вырастит оклад рабочим вырастит цена на товар. В итоге то что раньше стоили вполне нормальную сумму теперь будет стоить баснословной дорого. В итоге образуется дефицит потребительских товаров который мигом заполнят аналогичные продукции китайских компаний.
Это один момент, есть второй момент. Экология и прочее. Одним из главных факторов переноса заводов в Китай было то что-бы убрать из благополучных Европ и Америк производства с огромным вредом для экологии. А Китая такие мелочи не беспокоили и не беспокоят сейчас.
К примеру производства солнечных панелей не просто вредно оно ****** как бьёт по экологии. Результат, именно Китай является одним из главных производителей солнечных панелей.
Ну и самое главное, Китай очень сильно связан с мировой экономикой. Рухнет он, Большая Депрессия будет по всему миру а это никому не нужно.
Все эти сказочки про то что Запад будет уничтожать Китай оставьте себе как утешение что мир не такой розовый и там не живут пони.
Ні, не виводять. А ті що виводять, це дрібниці які ні на що не впливають.
А, і ще одне, Мексика країна що контролюються наркокартелями. В Китаї спокійніше буде.
Весь світ користуються такими китайськими технологіями як порох, бумага та компас. Вже багато століть. І ці технології мали куди більше цивілізаційне значення ніж електрокари.
Я от хочу як тільки вдасться накопити грошей, придбати електрокар від Сяомі.
Знову Європа підсіла на газову голку,і допомагає кацабам залишатися на плаву...☹️
Все там дуже круто - купа роботів, чистота і порядок, але радості в очах працівників зовсім нема, хоча і заробляють там не зле. То не є робота для людини мислячої...
А щодо VW то там більшість запчастин вони в Китаї виробляють а в ЄС просто складають конструктор.
Єдине що в двигунах роблять в ЄС це те що не потребує складання, не енергоємке і повністю автоматизовано, якісь дорогі свічки, якісь шестерні невеликі, кольца.
Так звані Айсін коробки так само збираються тільки в Японії а все виготовляється в Китаї, в Японії тільки клапани роблять гідроблока, тому що там треба точності.
Особливо смішно читати це коли ти знаешь що багато європейських авто концернів належать Китайцям. Вольво купили китайці ще у 2010. Британський Лотус належить китайцям, а це доречі преміум-авто. Британський LDV теж належить китайцям. У 2015 китайці придбали контрольний пакет компанії Піреллі. Далі Stellantis який на 3.09% належить китайській автомобільній корпорації. І до речі,
І нині вже маємо критичний перелік ліків, які обов'язково мають бути виготовлені в ЄС, щоб могли продаватися на цьому ринку:
Європейська комісія (ЄК), голови агентств з лікарських засобів (Heads of Medicines Agencies - HMA) і Європейського агентства з лікарських засобів (European Medicines Agency - EMA) опублікували першу версію https://www.apteka.ua/article/677148 переліку критичних ліків ЄС (Union list of critical medicines). Він містить понад 200 діючих речовин лікарських засобів для застосування людиною, які вважаються критично важливими для систем охорони здоров'я в Європейському Союзі (ЄС)/Європейській економічній зоні (ЄЕЗ), безперервність поставок яких є пріоритетом і дефіциту яких слід уникати. Європейська регуляторна мережа лікарських засобів (European medicines regulatory network) надаватиме пріоритет цим лікарським засобам для дій у всьому ЄС для зміцнення ланцюга їх постачання.