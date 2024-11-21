БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 185 13

Російські авіакомпанії зупинили польоти половини Airbus neo через проблеми з ремонтом

самолет

У Росії перестав літати кожен другий літак Airbus A320/A321neo. Із 66 таких повітряних суден, що є в розпорядженні російських авіакомпаній, у повітря більше не піднімаються 34.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела в авіагалузі, передає The Moscow Times.

Найскладніша ситуація склалася у найбільшої приватної авіакомпанії Росії – S7. У неї припарковано 31 з 39 літаків A320/A321neo віком від трьох до семи років. В "Аерофлоту" з дев'яти таких повітряних суден на обслуговуванні перебувають два, а "Уральські авіалінії" припарковано один літак з 11.

За даними видання, призупинення польотів сталося через складнощі з обслуговуванням американських двигунів Pratt & Whitney (P&W) та французьких Leap. При цьому, як вважають співрозмовники, близько половини лайнерів, що простоюють, можуть вже не повернутися до польотів. Так, ресурси двигунів більш ніж 20 лайнерів у парку S7 фактично вичерпані.

Також джерела зазначають, що P&W минулого року відкликав свої двигуни, через що авіакомпаніям довелося скорочувати рейси, а цього літа Airbus урізала плани поставок нових літаків через брак двигунів від цієї компанії та Leap.

Ситуація з французьким виробником вважається "менш критичною": його двигуни вимагають ремонту в середньому кожні 2-2,5 роки, тоді як P&W – кожні півтора роки. При цьому техніка попереднього покоління могла працювати без ремонту до 5-7 років.

Читайте також: Санкцїї працюють: У Росії не вистачає літаків для внутрішніх рейсів, просять допомоги у Казахстану

 Джерела видання прогнозують, що без ремонту в Росії літаки A320/A321neo почнуть масово вибувати з експлуатації з 2026 року. Деякі авіакомпанії запитували у Мінтрансу дозвіл на вивезення лайнерів за кордон для ремонту, але не отримали відповіді.

Деякі співрозмовники вважають, що це навряд чи допомогло б – ремонт можна зробити тільки в "недружніх" країнах, а постачання двигунів відстежуються, щоб вони не потрапили до Росії.

До повномасштабної війни в Україні авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus.

Як повідомлялося, російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден. При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.

Автор: 

росія (14183) літак (658) Airbus (134)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Навіщо їм буржуйські літаки? На АН 2 нехай літають.

Колись у СРСР це був такий собі міжміський літак, доступний всім. Правда падав у кожну повітряну яму і знову приходилося набирати висоту від чого всіх пасажирів нудило. Але ж вони хочуть СРСР знову.
показати весь коментар
21.11.2024 11:55
+3
не у Росії а на росії...
показати весь коментар
21.11.2024 11:27
+2
Порівнювати війну з санкціями якось не вірно.
показати весь коментар
21.11.2024 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо в порівнянні з Гостомелем,та тим що наші наразі взагалі не літають,то кого більше покарали,хто агресори?
показати весь коментар
21.11.2024 11:20 Відповісти
Порівнювати війну з санкціями якось не вірно.
показати весь коментар
21.11.2024 11:56 Відповісти
До польотів повернутися вони мабуть зможуть, але не у вигляді цілих лайнерів, а частинами, у вигляді запасних вузлів та деталей (канібалізм). І лише на внутрішніх авіалініях.

"...як вважають співрозмовники, близько половини лайнерів, що простоюють, можуть вже не повернутися до польотів." Джерело: https://biz.censor.net/n3521119
показати весь коментар
21.11.2024 11:22 Відповісти
Нехай двигуни з МБР присобачують! Може менше по Україні полетить.
показати весь коментар
21.11.2024 11:25 Відповісти
не у Росії а на росії...
показати весь коментар
21.11.2024 11:27 Відповісти
То шо: вже відкорковувати шампанське чи ще троха зачекати?
показати весь коментар
21.11.2024 11:34 Відповісти
Тре на SuperJet переходити. Або розконсервовувати ІЛ-86
показати весь коментар
21.11.2024 11:41 Відповісти
вони і ТУ-214 стали випускати.
Мабуть потихеньку замінюють, раз Аеропорти завантажені.
показати весь коментар
21.11.2024 12:52 Відповісти
Навіщо їм буржуйські літаки? На АН 2 нехай літають.

Колись у СРСР це був такий собі міжміський літак, доступний всім. Правда падав у кожну повітряну яму і знову приходилося набирати висоту від чого всіх пасажирів нудило. Але ж вони хочуть СРСР знову.
показати весь коментар
21.11.2024 11:55 Відповісти
Раша вже допустили казахські авіакомпанії ,для внутрішніх рейсів,ті підзароблять на ній.
показати весь коментар
21.11.2024 11:55 Відповісти
Продаються Airbus A320/A321neo після експуатації на росії.
Двигуни необслужені, планери частково вбиті, салони дещо загиджено, кабіни пропахли "русскім духом".
При покупці 2 літаків великі скидки, торг.
показати весь коментар
21.11.2024 12:00 Відповісти
ще рік буде рятувати канібалізм, потім ейрбаси почнуть падати разом з отісами у москва-сіті. Скоріше би вже.
показати весь коментар
21.11.2024 16:48 Відповісти
А куди ці людожери літають? В закордонних?
показати весь коментар
22.11.2024 08:21 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 