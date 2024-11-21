Російські авіакомпанії зупинили польоти половини Airbus neo через проблеми з ремонтом

У Росії перестав літати кожен другий літак Airbus A320/A321neo. Із 66 таких повітряних суден, що є в розпорядженні російських авіакомпаній, у повітря більше не піднімаються 34.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела в авіагалузі, передає The Moscow Times.



Найскладніша ситуація склалася у найбільшої приватної авіакомпанії Росії – S7. У неї припарковано 31 з 39 літаків A320/A321neo віком від трьох до семи років. В "Аерофлоту" з дев'яти таких повітряних суден на обслуговуванні перебувають два, а "Уральські авіалінії" припарковано один літак з 11.



За даними видання, призупинення польотів сталося через складнощі з обслуговуванням американських двигунів Pratt & Whitney (P&W) та французьких Leap. При цьому, як вважають співрозмовники, близько половини лайнерів, що простоюють, можуть вже не повернутися до польотів. Так, ресурси двигунів більш ніж 20 лайнерів у парку S7 фактично вичерпані.



Також джерела зазначають, що P&W минулого року відкликав свої двигуни, через що авіакомпаніям довелося скорочувати рейси, а цього літа Airbus урізала плани поставок нових літаків через брак двигунів від цієї компанії та Leap.



Ситуація з французьким виробником вважається "менш критичною": його двигуни вимагають ремонту в середньому кожні 2-2,5 роки, тоді як P&W – кожні півтора роки. При цьому техніка попереднього покоління могла працювати без ремонту до 5-7 років.

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Джерела видання прогнозують, що без ремонту в Росії літаки A320/A321neo почнуть масово вибувати з експлуатації з 2026 року. Деякі авіакомпанії запитували у Мінтрансу дозвіл на вивезення лайнерів за кордон для ремонту, але не отримали відповіді.

Деякі співрозмовники вважають, що це навряд чи допомогло б – ремонт можна зробити тільки в "недружніх" країнах, а постачання двигунів відстежуються, щоб вони не потрапили до Росії.



До повномасштабної війни в Україні авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus.

Як повідомлялося, російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.

За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% – до 693 повітряних суден. При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.