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"Укрзалізниця" почала ремонтувати польські рейкобуси Pesa. Перший скоро вирушить до Карпат

укрзалізниця,pesa

АТ "Укрзалізниця" із залученням польських фахівців вперше капітально відремонтувало дизельний рейковий автобус PESA, який незабаром курсуватиме за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта.

Про це повідомляє пресслужба української компанії.

Зазначається що рейкобус PESA був збудований у 2004 році польською компанією PESA BYDGOSZCZ. У січні 2022 року "Укрзалізниця" призупинила його експлуатацію через необхідність регламентного капітального ремонту. В Україні тоді ще не було фахівців для такого ремонту.

Початкові ремонтні роботи виконувалися на заводі-виробнику в Польщі. Туди ж для проходження навчання були відряджені працівники УЗ. Фінальні роботи вже проводилися на заводі "Укрзалізниці" та були завершені в листопаді 2024 року.

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Надалі "Укрзалізниця" планує локалізувати ремонти аналогічного рухомого складу на власних потужностях компанії.

"Ми навчаємося у виробників та в подальшому вже самостійно проводимо такі ремонти на власних заводах. Раніше ми виконали капітальний ремонт двоповерхових поїздів чеського виробництва Škoda. Відтепер ми опанували капітальний ремонт польських рейкобусів PESA, яких у нас у парку 14 одиниць, з них курсує два, а всі інші потребують ремонтів", – зазначив директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олег Головащенко.

Відремонтований рейкобус PESA на 95 сидячих місць курсуватиме з Івано-Франківська повз популярні гірські курорти на заході України до Ворохти.

Як повідомлялося, у жовтні Київський електровагоноремонтний завод, що належить "Укрзалізниці", відремонтував електричку, побудовану 45 років тому.

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Раніше це були автоматриси. Вони мали двигуни дізельни.
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21.11.2024 13:27 Відповісти

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