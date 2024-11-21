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На Одещині послабили графіки відключення електроенергії

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Удень 21 листопада енергетики послабили стабілізаційні відключення електроенергії в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго в Одеській області мінус одна черга відключень", – йдеться у повідомленні.

На Одещині послабили відключення світла

Як повідомлялося, унаслідок обстрілу та пошкодження ліній передачі 21 листопада у Києві та ще 16 регіонах посилили графіки відключень електроенергії.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була 10 від початку року подібна атака. На Одещині, а також у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях вводилися екстрені відключення. В Одесі ситуація зі світлом була важка. Тільки 18 листопада вдалося відновити живлення об’єктів критичної інфраструктури. До того в місті не було води та тепла. 

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Одеса (925) електроенергія (4235) ДТЕК (1359)


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