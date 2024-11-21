"Укрзалізниця" збільшила кількість поїздів до Варшави

АТ "Укрзалізниця" призначає другу пару поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів та додає сполучення з Чернівцями.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity. На маршруті Рава-Руська – Львів – Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3.

"Додавання місць на цьому маршруті дозволить значно розширити географію залізничного сполучення західних областей України з Варшавою не тільки для Львова, але й для Тернополя, Чорткова, Заліщиків, Чернівців, через які з запровадженням нового графіка курсуватиме поїзд №865/866 Чернівці – Рава-Руська", – пояснили в "Укрзалізниці".

Водночас, як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава – Рава-Руська – Львів – Коломия курсуватиме поїзд №767/768 – 867/868.

Квитки на всі рейси після відкриття продажу будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, у чат-ботах та в касах вокзалів.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" із залученням польських фахівців вперше капітально відремонтувала дизельний рейковий автобус PESA, який незабаром курсуватиме за маршрутом Івано-Франківськ – Ворохта.