60% ветеранів найбільше потребують матеріальної підтримки, 80% не бачать виконання державою своїх зобов’язань, – дослідження

Майже 60% ветеранів найбільше потребують матеріальної підтримки, майже 80% вважають, що держава не виконує свої зобов'язання перед захисниками.

Про це свідчать результати дослідження Українського ветеранського фонду Міністерства у справах ветеранів, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, на запитання, якої підтримки ветерани потребують нині найбільше, респонденти відповіли таким чином:

59,8% – матеріальної;

5,7% – інформаційної;

4,5% – освітньої;

8,7% – психологічної;

12,8% – медичної;

8,6% – юридичної.

Відповіді на запитання, якими пільгами користуються респонденти та їхні рідні, розподілилися так:

9,7% – пільгами на навчання;

69,2% – комунальними субсидіями;

7,4% – грошовою допомогою;

30,6% – пенсією;

4,1% – психологічною реабілітацією;

12,6% – медичним обслуговуванням;

48,9% – безоплатним проїздом.

Також ветеранів попросили оцінити ступінь виконання державою зобов'язань перед ними. 26,9% опитаних заявили, що взагалі не виконує, 53% – скоріше не виконує, 12,2% – скоріше виконує, 1,1% – повністю виконує, а 6,8% не змогли визначитися з відповіддю.

Серед іншого у респондентів запитали, чи поважає суспільство, на їхню думку, ветеранів. На що 2% відповіли, що однозначно поважає, 30,9% – скоріше поважає, 42,9% – скоріше не поважає, 15,5% – взагалі не поважає, а 8,6% не змогли визначитися з відповіддю.

На запитання, чи хотіли б респонденти зайнятися власною справою/підприємництвом, 68,8% відповіли, що хотіли б, 9,4% – що вже мають власну справу, 9,9% – заявили, що їм краще бути найманим працівником, 7,9% – не хотіли б, 4,1% – інше.

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Онлайн-опитування проводили в жовтні-листопаді 2024 року серед 1025 ветеранів і ветеранок, серед яких були діючі військовослужбовці. Вимог до вибірки не встановлювали. Опитування є нерепрезентативним, але його мета – відобразити загальну проблематику цільової аудиторії, пояснили в Українському ветеранському фонді.