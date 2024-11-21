БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
108 936 12

"Укренерго" скасувало відключення електроенергії у семи областях, для решти обсяги відключень збільшили

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" зранку у четвер, 21 листопада, відмінив розпорядження про застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії у низці областей.

Про скасування графіків відключення світла повідомили оператори семи системи розподілу (ОСР, так звані "обленерго"), повідомляє проєкт "Енергореформа".

Зокрема, про відміну графіків відключень на 21 листопада повідомили оператори Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької областей.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" попередило, що внаслідок обстрілу та пошкодження ліній передачі, у Києві та ще 16 регіонах посилили графіки відключень електроенергії. У цих регіонах з 08:00 по 19:00 застосовуватимуть дві черги відключень.

Напередодні "Укренерго" попереджало про застосування у четвер, 21 листопада, по всій Україні стабілізаційних відключень світла з 7:00 до 22:00. Зокрема, з 7:00 до 11:00 прогнозувалася одна черга відключень, з 11:00 до 19:00 – дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – одна черга відключень.

Читайте також: Повністю відмовитися від графіків відключень світла найближчим часом не вдасться, – радник Шмигаля

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+3
Суки,продают ээ шольцу,а людям втюхивают пургу разную. Пипл хавает.
Слава дытэку ринате ахметовой.
показати весь коментар
21.11.2024 14:25
+1
що ви пиз.... те. у Львові на дану хвилину є відключення. ( по ГПВ)
показати весь коментар
21.11.2024 14:16
+1
Під...р інакше не напину. Брехливий під...р. Рівенщина цілий район без електрикі до 17:30
показати весь коментар
21.11.2024 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
що ви пиз.... те. у Львові на дану хвилину є відключення. ( по ГПВ)
показати весь коментар
21.11.2024 14:16 Відповісти
у мене немає зараз, мали бути з 13.00 до 16.00 - відмінили (група 3.2) зате на вечір поставили ...

показати весь коментар
21.11.2024 14:20 Відповісти
Суки,продают ээ шольцу,а людям втюхивают пургу разную. Пипл хавает.
Слава дытэку ринате ахметовой.
показати весь коментар
21.11.2024 14:25 Відповісти
Під...р інакше не напину. Брехливий під...р. Рівенщина цілий район без електрикі до 17:30
показати весь коментар
21.11.2024 14:39 Відповісти
Івано Франківська обл,на даний час світло відсутнє,пишуть до 16 години
показати весь коментар
21.11.2024 14:51 Відповісти
Відключають побутових споживачів більше там, де більше критичної інфраструктури. Яка критична інфраструктура в тому ж Закарпатті, коли там приватні будинки в основному? "Прості рішення" в енергетиці не працюють
показати весь коментар
21.11.2024 14:55 Відповісти
а про релоковані підприємства ні, не чули?..
показати весь коментар
21.11.2024 18:59 Відповісти
Це не критична інфраструктура))))))
показати весь коментар
21.11.2024 20:25 Відповісти
гниды клацают и в голове зЕукрэнерго разруха
показати весь коментар
21.11.2024 19:36 Відповісти
так там якийсь кварталівець сидить тай клацає собі як віслюк по роялі які там графіки?
показати весь коментар
24.11.2024 19:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 