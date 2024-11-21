"Укренерго" скасувало відключення електроенергії у семи областях, для решти обсяги відключень збільшили

Оператор енергосистеми України НЕК "Укренерго" зранку у четвер, 21 листопада, відмінив розпорядження про застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) електроенергії у низці областей.

Про скасування графіків відключення світла повідомили оператори семи системи розподілу (ОСР, так звані "обленерго"), повідомляє проєкт "Енергореформа".

Зокрема, про відміну графіків відключень на 21 листопада повідомили оператори Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької областей.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" попередило, що внаслідок обстрілу та пошкодження ліній передачі, у Києві та ще 16 регіонах посилили графіки відключень електроенергії. У цих регіонах з 08:00 по 19:00 застосовуватимуть дві черги відключень.

Напередодні "Укренерго" попереджало про застосування у четвер, 21 листопада, по всій Україні стабілізаційних відключень світла з 7:00 до 22:00. Зокрема, з 7:00 до 11:00 прогнозувалася одна черга відключень, з 11:00 до 19:00 – дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – одна черга відключень.

Читайте також: Повністю відмовитися від графіків відключень світла найближчим часом не вдасться, – радник Шмигаля

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.