В Україні помітно зросли ціни на житло, найбільше подорожчали двокімнатні квартири, – Держстат

Упродовж третього кварталу 2024 року помітно зросли ціни на житло – як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає liga.net.

Зокрема, на первинному ринку житло подорожчало на 14,1%, тоді як на вторинному зростання становило 10,5%.

Найбільше зростання цін зафіксовано на двокімнатні квартири: на первинному ринку їхня вартість зросла на 14,8%, а на вторинному – на 11,1%.

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Однокімнатні квартири подорожчали на 13,9% на первинному ринку та на 10% на вторинному.

Водночас трикімнатні квартири подорожчали на 13,6% та 10,3% відповідно.

Як повідомлялося, за рік ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні зросли в середньому на 8,2%. За даними Держстату, найбільше підвищення вартості зафіксовано на Хмельниччині – на 21,2%, Черкащині – на 18,3%, та у Чернівецькій області – на 15,4%.