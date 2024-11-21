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Новини
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В Україні помітно зросли ціни на житло, найбільше подорожчали двокімнатні квартири, – Держстат

житло

Упродовж третього кварталу 2024 року помітно зросли ціни на житло – як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає liga.net.

Зокрема, на первинному ринку житло подорожчало на 14,1%, тоді як на вторинному зростання становило 10,5%.

Найбільше зростання цін зафіксовано на двокімнатні квартири: на первинному ринку їхня вартість зросла на 14,8%, а на вторинному – на 11,1%.

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Однокімнатні квартири подорожчали на 13,9% на первинному ринку та на 10% на вторинному.

Водночас трикімнатні квартири подорожчали на 13,6% та 10,3% відповідно.

Як повідомлялося, за рік ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні зросли в середньому на 8,2%. За даними Держстату, найбільше підвищення вартості зафіксовано на Хмельниччині – на 21,2%, Черкащині – на 18,3%, та у Чернівецькій області – на 15,4%.

Автор: 

житло (574) ціни (3442) Держстат (1428)


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Топ коментарі
+3
Значна частина вартості будівництва житла, це коруаційні відкати
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21.11.2024 14:53
+2
А на шо не зросли?
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21.11.2024 14:43
+2
Значить грошики у населення є.

Десь у темряві хтиво потирає ручонками Гетманцев...
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21.11.2024 15:19
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А на шо не зросли?
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21.11.2024 14:43 Відповісти
На скумбрію!!! Скумбрія подешевшала ...тож по 9 гривень! Ти що не чув?,
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26.11.2024 23:30 Відповісти
Питання, де жити українцям?
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21.11.2024 14:51 Відповісти
Тепер треба ще більше красти, щоб квартирку купити
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21.11.2024 14:52 Відповісти
Значна частина вартості будівництва житла, це коруаційні відкати
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21.11.2024 14:53 Відповісти
От не розумію цього, війна ж... У 2015 от, навпаки, обвал ринку нерухомості був, за 20 000 можна було в КИєві 1-кімнатну взяти.
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21.11.2024 15:02 Відповісти
Если бы у меня были такие деньги - последнее что я бы стал покупать это недвижимость.
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21.11.2024 15:14 Відповісти
Значить грошики у населення є.

Десь у темряві хтиво потирає ручонками Гетманцев...
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21.11.2024 15:19 Відповісти
у Дніпрі також дорожчає?
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21.11.2024 15:47 Відповісти
Сергове економічне диво!!
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21.11.2024 15:53 Відповісти
Цікаво,а зо скажуть мешканці Нікополя,Купянська та інших прифронтових містечок.
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21.11.2024 16:52 Відповісти
А при zeбидляку на що ціна не зросла???
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21.11.2024 16:57 Відповісти

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