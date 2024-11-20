Рада ухвалила закон про створення бази даних про тимчасове житло для переселенців

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомості для проживання переселенців.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Зокрема, документ передбачає створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти, де буде доступна інформація про технічний стан об’єкта, його фото, кількість місць для проживання, обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан.

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"Важливо, що ВПО зможуть обирати об'єкт, де б вони хотіли проживати, а органи влади комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту та введення об'єкта у експлуатацію", – додав Железняк.

Подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через пів року після того, як закон набуде чинності.

Як повідомлялося, вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.