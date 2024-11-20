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Новини
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Рада ухвалила закон про створення бази даних про тимчасове житло для переселенців

вр,рада,голосування

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомості для проживання переселенців.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Зокрема, документ передбачає створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти, де буде доступна інформація про технічний стан об’єкта, його фото, кількість місць для проживання, обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан.

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"Важливо, що ВПО зможуть обирати об'єкт, де б вони хотіли проживати, а органи влади комунікувати з міжнародними організаціями щодо проведення необхідного ремонту та введення об'єкта у експлуатацію", – додав Железняк.

Подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через пів року після того, як закон набуде чинності.

Як повідомлялося, вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.

Автор: 

ВР (2865) житло (573) переселенці (460) ВПО (43)


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Топ коментарі
+5
"...буде доступна інформація про технічний стан об'єкта, його фото, кількість місць для проживання, обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан." Джерело: https://biz.censor.net/n3520944

А інформація про розмір хабаря за "вибір об'єкта проживання" буде доступна?
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20.11.2024 13:35
+4
Потужно....
А можна вибрати десь поближче до моря, десь в Криму?
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20.11.2024 13:34
+3
Згідно звітів "Про виконання програми створення житла для вимушених переселенців" створено 100500 кв.м житла.
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20.11.2024 13:40
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Потужно....
А можна вибрати десь поближче до моря, десь в Криму?
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20.11.2024 13:34 Відповісти
В Кактебєлє, в Кактебєлє
У лазурной калибєлі...
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20.11.2024 13:38 Відповісти
з кавою
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20.11.2024 13:46 Відповісти
бАданов - не переселенець !!! він буде пити кавуу на набережній...
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20.11.2024 13:55 Відповісти
"...буде доступна інформація про технічний стан об'єкта, його фото, кількість місць для проживання, обсяг потенційних інвестицій для приведення у належний для проживання стан." Джерело: https://biz.censor.net/n3520944

А інформація про розмір хабаря за "вибір об'єкта проживання" буде доступна?
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20.11.2024 13:35 Відповісти
а житло створене ?
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20.11.2024 13:37 Відповісти
Згідно звітів "Про виконання програми створення житла для вимушених переселенців" створено 100500 кв.м житла.
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20.11.2024 13:40 Відповісти
згідно звітів.. прокурорам-інвалідам-переселенцям-убд?
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20.11.2024 13:47 Відповісти
А ще суддям і головам МСЕК.
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20.11.2024 14:06 Відповісти
тобто якщо брати 50кв.м ..це АЖ 2000 квартир при десятках млн переселенців.Молодець зебот, підлиз зарахований.
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20.11.2024 13:50 Відповісти
Пояснення для осіб, які рідко бувають в інтернет-тенетах:

"що таке 100500: інтернет-мем, що означає невизначене величезне число..."
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20.11.2024 14:02 Відповісти
прошу вибачити ..занадто роздратований зелупами
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20.11.2024 14:16 Відповісти
Тримаймося!
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20.11.2024 14:20 Відповісти
До Маріуполя повернулась третина мешканців, бо їм просто нема де жити на одній території з Зеленскім!
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20.11.2024 15:18 Відповісти

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