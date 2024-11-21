"Укренерго" вдруге за день збільшило обсяги відключень світла у більшості областей

У четвер, 21листопада,у більшості областей знову змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що надалі вони будуть застосовуватись так:

14:00 – 19:00 – три черги відключень;

– три черги відключень; 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Водночас у компанії попередили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" попередило, що внаслідок обстрілу та пошкодження ліній передачі, у Києві та ще 16 регіонах посилили графіки відключень електроенергії. У цих регіонах з 08:00 по 19:00 застосовуватимуть дві черги відключень.

Напередодні "Укренерго" попереджало про застосування у четвер, 21 листопада, по всій Україні стабілізаційних відключень світла з 7:00 до 22:00. Зокрема, з 7:00 до 11:00 прогнозувалася одна черга відключень, з 11:00 до 19:00 – дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – одна черга відключень.

Читайте також: Повністю відмовитися від графіків відключень світла найближчим часом не вдасться, – радник Шмигаля

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.