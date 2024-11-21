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Новини
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"Укренерго" вдруге за день збільшило обсяги відключень світла у більшості областей

світло

У четвер, 21листопада,у більшості областей знову змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що надалі вони будуть застосовуватись так:

  • 14:00 – 19:00 – три черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Водночас у компанії попередили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

Як повідомлялося, раніше "Укренерго" попередило, що внаслідок обстрілу та пошкодження ліній передачі, у Києві та ще 16 регіонах посилили графіки відключень електроенергії. У цих регіонах з 08:00 по 19:00 застосовуватимуть дві черги відключень.

Напередодні "Укренерго" попереджало про застосування у четвер, 21 листопада, по всій Україні стабілізаційних відключень світла з 7:00 до 22:00. Зокрема, з 7:00 до 11:00 прогнозувалася одна черга відключень, з 11:00 до 19:00 – дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – одна черга відключень.

Читайте також: Повністю відмовитися від графіків відключень світла найближчим часом не вдасться, – радник Шмигаля

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Та не може бути.

А що Галущенко вже не розповідає про ******** гігават та відсутність відключень?
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21.11.2024 15:34 Відповісти
гниды клацают и в голове зЕукрэнерго разруха (они одно и тоже всегда елозят, ну значит и я буду одно и тоже этим лохам елозить по ушам)
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21.11.2024 19:38 Відповісти
Третій рік війни Зелений квартал, не зробив ні одної ракети ПВО, міни взриваються в стволах, голову Укроборонпрома треба арештувати за зраду.
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22.11.2024 11:54 Відповісти

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