Одного з найбільших виробників нелегальних сигарет в Україні позбавили ліцензії

За матеріалами Бюро економічної безпеки (БЕБ), позбавлені ліцензії три відомі тютюнові компанії.

Їх підозрюють у нелегальному виготовленні тютюновї продукції, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними видання "Економічна правда", було позбавлено ліцензії компанії ТОВ "Українське тютюнове виробництво", ТОВ "Місцева виробнича група" (ТОВ "Табако Дім") та ТОВ "Імперіал.Табак.ЛТД".

Фірма "Українське тютюнове виробництво" із смт Гоща Рівненської області є одним з найбільших виробників нелегальних сигарет в Україні.

За даними судового реєстру, у 2023-2024 роках ТОВ "Українське тютюнове виробництво" під прикриттям легального виробництва тютюнових виробів організувало незаконне виготовлення сигарет. Продукцію як власних марок, так і підробки відомих брендів продавали на внутрішньому ринку України з використанням фальшивих акцизних марок, а також контрабандою експортували до ЄС.

Згідно з останнім дослідженням Kantar Україна за липень 2024 року, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" займає 16% нелегального ринку, поступаючись лише "Маршалл Файнест Тобакко" (17%) та Винниківській тютюновій фабриці (52%).

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Як повідомлялося, починаючи з 15 травня 2024 року Бюро економічної безпеки та інші правоохоронні органи одночасно провели 24 обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Такі дії отримали підтримку бізнес-асоціацій та послів G7, які у своєму зверненні закликали Україну продовжити боротьбу з нелегальним ринком для збільшення бюджетних надходжень.

За даними дослідницької компанії Kantar Україна, з кінця 2023 року частка тіньового ринку тютюну знизилась з 25,7% до 14,6% в липні 2024 року.