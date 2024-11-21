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Новини Тіньова економіка
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Одного з найбільших виробників нелегальних сигарет в Україні позбавили ліцензії

Незаконне виробництво цигарок

За матеріалами Бюро економічної безпеки (БЕБ), позбавлені ліцензії три відомі тютюнові компанії.

Їх підозрюють у нелегальному виготовленні тютюновї продукції, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними видання "Економічна правда", було позбавлено ліцензії компанії ТОВ "Українське тютюнове виробництво", ТОВ "Місцева виробнича група" (ТОВ "Табако Дім") та ТОВ "Імперіал.Табак.ЛТД".

Фірма "Українське тютюнове виробництво" із смт Гоща Рівненської області є одним з найбільших виробників нелегальних сигарет в Україні.

За даними судового реєстру, у 2023-2024 роках ТОВ "Українське тютюнове виробництво" під прикриттям легального виробництва тютюнових виробів організувало незаконне виготовлення сигарет. Продукцію як власних марок, так і підробки відомих брендів продавали на внутрішньому ринку України з використанням фальшивих акцизних марок, а також контрабандою експортували до ЄС.

Згідно з останнім дослідженням Kantar Україна за липень 2024 року, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" займає 16% нелегального ринку, поступаючись лише "Маршалл Файнест Тобакко" (17%) та Винниківській тютюновій фабриці (52%).

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Як повідомлялося, починаючи з 15 травня 2024 року Бюро економічної безпеки та інші правоохоронні органи одночасно провели 24 обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції. Такі дії отримали підтримку бізнес-асоціацій та послів G7, які у своєму зверненні закликали Україну продовжити боротьбу з нелегальним ринком для збільшення бюджетних надходжень.

За даними дослідницької компанії Kantar Україна, з кінця 2023 року частка тіньового ринку тютюну знизилась з 25,7% до 14,6% в липні 2024 року.

Автор: 

ліцензія (753) цигарки (354) тютюн (334) Новини компаній (3348) Бюро економічної безпеки (408)


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Топ коментарі
+9
Виробника нелегальних сигарет лишили ліцензіі - шось нове
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21.11.2024 16:13
+5
Щоб Ви навіть не сумнівалися.
Перетруть з "правоохоронцями", порішають у Кабміні зі Шмигалем, зайдуть з валізами до Арахамії та до Єрмачка - і все буде файно.

Бо це не тільки "піар-акція" - це наїзд наших зелених ворюг на табачників з вимогою платити більше. Чи хтось здуру подумав, що зелені гниди почали із нелегальним ринком тютюну боротися? Ага, щас...
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21.11.2024 16:19
+4
Ворогів України розкрито!
Вра!

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21.11.2024 16:07
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Ворогів України розкрито!
Вра!

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21.11.2024 16:07 Відповісти
Разом з водою виплеснули дитину ? Адже зупинка цих фабрик означає, що вони взагалі перестануть випускати продукцію, навіть легальну ?

Безпомічність і продажність наших контролюючих і правоохоронних органів просто ганебна.
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21.11.2024 16:08 Відповісти
Маю підозру, що у власників цих компаній, є ціла кімната заповнена печатками та документами нових прокладок з ліцензіями. По крайній мірі, так зазвичай прийнято в такому бізнесі.
Тому це скоріше буде потужна піар перемога, а фабрики будуть і далі штампувати нелегальні сигарети.
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21.11.2024 16:14 Відповісти
Щоб Ви навіть не сумнівалися.
Перетруть з "правоохоронцями", порішають у Кабміні зі Шмигалем, зайдуть з валізами до Арахамії та до Єрмачка - і все буде файно.

Бо це не тільки "піар-акція" - це наїзд наших зелених ворюг на табачників з вимогою платити більше. Чи хтось здуру подумав, що зелені гниди почали із нелегальним ринком тютюну боротися? Ага, щас...
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21.11.2024 16:19 Відповісти
вони взагалі перестануть випускати продукцію, навіть легальну

їх успішно замінять на ринку інші доброчесні виробники і дефіциту не буде
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21.11.2024 16:15 Відповісти
Судячи із логіки наших зелених державних ворюг - то скоріше оці підприємства були більш-менш порядними, тож і не могли відвалювати вантажівки бабла на Банкову.
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21.11.2024 16:21 Відповісти
Потужно!
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21.11.2024 16:12 Відповісти
Виробника нелегальних сигарет лишили ліцензіі - шось нове
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21.11.2024 16:13 Відповісти
Такі ліки приймають - презеденськи.
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21.11.2024 16:33 Відповісти
"Згідно з останнім дослідженням Kantar Україна за липень 2024 року, ТОВ "Українське тютюнове виробництво" займає 16% нелегального ринку, поступаючись лише "Маршалл Файнест Тобакко" (17%) та Винниківській тютюновій фабриці (52%). Джерело: https://biz.censor.net/n3521168

Почали з найменшого "нелегала". Таким чином, доля ВТФ (яка зберегла ліцензію) на нелегальному ринку зросте до 68%.
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21.11.2024 16:43 Відповісти
Запитання - а хто оплатив Kantar Україна потрібні результати цього "дослідження"

https://www.otzyvua.net/uk/kantar-ua-tns-opros

Рейтинг 1.1 з 5 на підставі 12 відгуків
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21.11.2024 17:39 Відповісти
Елементарне усунення конкурентів...Це подібно як наркоділки здають поліціі своїх менших колєг щоб зайняти їх поле.
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21.11.2024 18:04 Відповісти
ВТФ, звісно.
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21.11.2024 18:12 Відповісти
да ви шо?? Плювати їм на ліцензії... Як цікаво - нелегальна сволота і з ліцензією..Нонсенс. Ці курви працюють не тільки на свій карман а й годують прокурорів та суддів... тому ми і палимо 30 років нелегальні сигарки. Мабуть вони слухають пана Шмигаля - або працюємо або воюємо..Бюджет скільки втратив за роки війни коштів , пане Шмигаль?? Сюди рахуємо бодягу на АЗС... спирт .. митницю і маємо бюджет України...
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21.11.2024 17:16 Відповісти
Хто тобі такий заголовок придумав , і взагалі ти його перечитував ? Саме легше боротись з людьми які мають власне підприємство , чи з селянами які мають землю і ферму .
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21.11.2024 19:40 Відповісти
Звучить на кшталт як *гарячий сніг*
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22.11.2024 08:17 Відповісти
То зрівняти ціну сигарет з Європейською "релігія" не дозволяє! А як всі комунальні тарифи для "посполитих", крім , звичайно зарплати , підіймати до Європейських, то запросто!
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22.11.2024 08:18 Відповісти
А хто видав ліцензію на нелегальне виробництво ??????
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22.11.2024 18:30 Відповісти

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