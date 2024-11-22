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Новини
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Суд заочно арештував Боголюбова, – ЗМІ

боголюбов

Печерський районний суд міста Києва 19 листопада постановив заочно арештувати бізнесмена Геннадія Боголюбова. Влітку він виїхав з України за підробленими документами.

Відповідне рішення суду є в розпорядженні "Української правди".

"Обрати підозрюваному Боголюбову Геннадію Борисовичу... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, 9 липня ДБР повідомило про підозру ексспіввласнику "Приватбанку" та бізнесмену Геннадію Боголюбову, який незаконно виїхав з України.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого родича виїхав з країни 24 червня 2024 року потягом "Київ – Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. За даними слідства, перетнути кордон йому допоміг начальник однієї з груп інспекторів прикордонної служби.

У пресслужбі Боголюбова тоді підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

У вересні Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього співвласника "Приватбанку".

Автор: 

арешт (850) Боголюбов Геннадій (208) суд (3322)


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Топ коментарі
+7
Лохотрон.
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22.11.2024 10:20
+7
Це той Боголюбський, що є партнер-бізнесменом Коломосйського, того Коломойського, який на телеканалі "1+1", який належить йому і медведчуку розпускали різні фейки, обливали брудом "баригу" і привели до влади Боневтіка Потужного-Стійкого? Той олігархічний телеканал, який сьогодні фінансується з держбюджету і транслює марафон? А розшукуваний за мільярдні махінації Боголюбського, при чесному і справедливому мальчіку із Кривого Рогу сів на електропоїзд в Україні і по паспорту якого дідугана пересік кордон і потрапив до ЄС. Памятаю за Порошенко і йогго сімєю два роки ходили "наружки" поліції, СБУ, різні прокурори, ДБР і навіть вільно в туалет не давали сходити і при виїзді за кордон не впускали в Україну,..., а сьогодні влада слугориг показує своє бротьбу з корупцією вимнесенням цього рішення?
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22.11.2024 10:35
+5
Я так розумію , що суд не враховує ту обставину , що Ізраїль своїх громадян не видає
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22.11.2024 10:04
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Я так розумію , що суд не враховує ту обставину , що Ізраїль своїх громадян не видає
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22.11.2024 10:04 Відповісти
Якраз- навпаки, він це і врахував.
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22.11.2024 12:18 Відповісти
Йому дали можливість виїхати. Правоохоронці підозріло пізно звернулися до суду.
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22.11.2024 10:11 Відповісти
Лохотрон.
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22.11.2024 10:20 Відповісти
Це той Боголюбський, що є партнер-бізнесменом Коломосйського, того Коломойського, який на телеканалі "1+1", який належить йому і медведчуку розпускали різні фейки, обливали брудом "баригу" і привели до влади Боневтіка Потужного-Стійкого? Той олігархічний телеканал, який сьогодні фінансується з держбюджету і транслює марафон? А розшукуваний за мільярдні махінації Боголюбського, при чесному і справедливому мальчіку із Кривого Рогу сів на електропоїзд в Україні і по паспорту якого дідугана пересік кордон і потрапив до ЄС. Памятаю за Порошенко і йогго сімєю два роки ходили "наружки" поліції, СБУ, різні прокурори, ДБР і навіть вільно в туалет не давали сходити і при виїзді за кордон не впускали в Україну,..., а сьогодні влада слугориг показує своє бротьбу з корупцією вимнесенням цього рішення?
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22.11.2024 10:35 Відповісти
Єдине зауваження: наш найвеличніший ********** не лише Стійкий, але й Незламний, а ше лідор Всемвіту. Не треба применшувати заслуг Найшашличнішого. Бо здається ви ********** конфети Рошен, а це вже пів кроку від держаної зради
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22.11.2024 11:12 Відповісти
А ще він чудово, головне ,оригінально на піаніно грає! Жоден (!!!) президент у світі так не грає!
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22.11.2024 15:24 Відповісти
вся суть зешоблы..
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22.11.2024 11:09 Відповісти
Який добрий суд......Був би не такий добрий, мабуть,розстріляв би заочно.
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22.11.2024 11:24 Відповісти
Так посадите его , пускай он ЗАОЧНО отседит !
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22.11.2024 11:26 Відповісти
А якже його кохана дружина ,велика патріотка Джапарова ,щось давно не чутно її агітпропівських виступів ,як вона буде повертати рідний Крим.
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22.11.2024 11:42 Відповісти
"Влітку він виїхав з України за підробленими документами. "
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22.11.2024 13:06 Відповісти
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22.11.2024 13:39 Відповісти
бєня, багалюбов і пр. камсамольци-шахматісти, що обкрадали Україну десятиріччями можуть сидіти на будь-якій зємлє абєтованой, але потрібно зробити так, щоб жодне з цього бидла не могло поїхати не лиши в якусь там зачухану европу, а навіть до Таїланду... і зробити це потрібно для усіх їх ********* та родичів аби ті самі проклинали цю наволоч поки вона смердить
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22.11.2024 15:24 Відповісти
Когда Боголюбов был под боком, на него никто и не смотрел.
Стоило ему выехать в страну, откуда не выдают, так наши правохранители сразу развернули бурную деятельность.
И это не в первый раз.
Такое впечатление, что это хорошо отработанная схема.
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22.11.2024 16:09 Відповісти
Це той поц, що патріотка Джапарова полюбила за вкрадені в Україні гроші?
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22.11.2024 16:56 Відповісти
.... він є партнером бені у ґешефті з розкрадання в Україні, та ,,симпатик ,, нинішньої влади, яка теж використовує послуги від цих двох аферистів ,наприклад
1+1 ,...
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22.11.2024 18:34 Відповісти

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