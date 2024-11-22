Суд заочно арештував Боголюбова, – ЗМІ

Печерський районний суд міста Києва 19 листопада постановив заочно арештувати бізнесмена Геннадія Боголюбова. Влітку він виїхав з України за підробленими документами.

Відповідне рішення суду є в розпорядженні "Української правди".

"Обрати підозрюваному Боголюбову Геннадію Борисовичу... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, 9 липня ДБР повідомило про підозру ексспіввласнику "Приватбанку" та бізнесмену Геннадію Боголюбову, який незаконно виїхав з України.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого родича виїхав з країни 24 червня 2024 року потягом "Київ – Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. За даними слідства, перетнути кордон йому допоміг начальник однієї з груп інспекторів прикордонної служби.

У пресслужбі Боголюбова тоді підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

У вересні Державне бюро розслідувань оголосило у розшук колишнього співвласника "Приватбанку".