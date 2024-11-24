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У понеділок світло відключатимуть для однієї черги з 14:00 до 20:00, – "Укренерго"

Відключення світла на 25 листопада

Завтра, 25 листопада, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

  • 14:00 – 20:00 – одна черга відключень.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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