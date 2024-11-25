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Новини
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За дев’ять місяців українці імпортували легковиків на $3,3 мільярда. Звідки поставляють найбільше

китай,авто

Із січня до вересня в Україну було імпортовано легкових авто на $3,27 млрд, що на 14% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Загалом за указаний період імпортували 239 тис. легкових авто – вживаних та нових. Це на 9% більше, ніж за січень-вересень 2023 року.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Десять найбільших країн-постачальників легкових авто:

  • Німеччина – 47 527 одиниць;
  • США – 37 367;
  • Китай – 28 653;
  • Японія – 24 065;
  • Франція – 12 565;
  • Корея – 12 497;
  • Чехія – 10 501;
  • Словаччина – 10 361;
  • Велика Британія – 10 151;
  • Мексика – 10 066.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

Водночас український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.

Автор: 

авто (4123) імпорт (2314)


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Топ коментарі
+14
Мабуть заброньовані, інваліди, багатодітні батьки та інші прокурори
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25.11.2024 10:14
+10
Цікаво побачити хто купував - успішні бізнесмени,
чи управлінці, які самі собі регулярно підвищують зарплати ?
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25.11.2024 10:17
+7
ось коли українці почнуть покупати зброю замість нових корит тоді і настане перемога
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25.11.2024 10:36
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Це вже зубожіння чи ще ні?
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25.11.2024 09:52 Відповісти
В Польщі при населенні 36млн. ринок нових авто за даними статистичного управляння приблизно 35.000 в місяць. При цьому середня вартість нового автомобіля приблизно 40.000 доларів. Тому на фоні сусідів продаж за жовтень 5800 автомобілів - це дійсно зубожіння.
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25.11.2024 10:19 Відповісти
А на Польщу ***** теж напав повномасштабно?
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25.11.2024 10:27 Відповісти
Ми говоримо про причину чи наслідки? Напад - причина. Наслідок - зубожіння. Чи Ви вважаєте, що до зубожіння ще далеко? Ще піввареника десь в ничці залишилось?
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25.11.2024 13:32 Відповісти
Я ж нічого не стверджував. Я просто запитав про зубожіння.
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25.11.2024 13:34 Відповісти
Може ти ще розкажеш,скільки місяців вже Польща веде війну на виживання із агресором?
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25.11.2024 13:37 Відповісти
Тю ***, та я ж нічого не стверджую. Я тільки запитую
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25.11.2024 13:52 Відповісти
Навіть до повномасштабки український ринок авто не вражав. Так, у 2017-2018рр Україна знаходилася на 58-му місті поруч з Грецією, Пуерто-Ріко та Словенією. Так що, не жили по-багатому, нічого і починати.....
https://nonews.co/directory/lists/countries/world-car-market
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25.11.2024 15:32 Відповісти
Наплювати і розтерти на той ринок, чи не ринок.
Зараз мова йде про розбазарювання валютних резерезвів на закупівлю ріного барахла, замісць витрачання валюти на закупівлю озброєнь.
Все що ви зараз понакупали,замість мін, чи снарядів,дуже вірогідно, що перетвореться на обгорілі остови, як у Маріуполі, чи Бахмуті.
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25.11.2024 16:29 Відповісти
Тут згоден частково. Аже в названу вище цифру входить і закупівля авто для силових структур. Щодо розумного витрачання валюти - згоден.
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25.11.2024 16:37 Відповісти
Мабуть заброньовані, інваліди, багатодітні батьки та інші прокурори
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25.11.2024 10:14 Відповісти
Цікаво побачити хто купував - успішні бізнесмени,
чи управлінці, які самі собі регулярно підвищують зарплати ?
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25.11.2024 10:17 Відповісти
Ні. Купували всі, кому не ліньки, витрачаючи валютні резеви України на китайські труси і турецькі шкарпетки.
Тому що, Зелені Уроди штучно утримують пільговий курс гривні до долара.
А утримують тому, що кредене із бюджету, потрібно за цим пільговим курсом конвертувати в реальні гроші.
От і летить по вітру валютна допомога союзників, якої в 25 році може бути на 50-60 відсотків менше. От такі ми люди..
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25.11.2024 13:42 Відповісти
ось коли українці почнуть покупати зброю замість нових корит тоді і настане перемога
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25.11.2024 10:36 Відповісти
На машині від служби тікати зручно
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25.11.2024 10:41 Відповісти
Асоціація Укравттпром - особиста кишенькова асоціація Порошенко

Члени асоціації
«Бориспільський автозавод» (БАЗ)
«Чернігівський автозавод» (ЧАЗ)
«Єврокар»
«Запорі́зький автомобілебудівни́й заво́д» (ПАТ «ЗАЗ»)
Богдан (корпорація)
УкрАВТО
Кременчуцький автомобільний завод (нині - Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) «АвтоКрАЗ»)
«Завод «ПОЖСПЕЦМАШ»
ДП «Прем'єр Експо»
Державтотранс

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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25.11.2024 11:22 Відповісти
В тебе високий інтелект дозволяє зрозуміти, що саме ти накалякав?
Мова в статті йде про ІМПОРТ ********, замість закупівлі за цю валюту озброєнь для оборони!!
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25.11.2024 13:45 Відповісти
Головне що твій інтелект допомагає грабувати українців АВТОБАРИГАМ
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25.11.2024 16:01 Відповісти
По суті питання можеш щось сказати, крім вкидів, що невідносяться до теми?
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25.11.2024 16:24 Відповісти
Нехай повернуть нульове розмитнення евррпейських авто українцям . Щоб кошторис авто в Україні дорівнював кошторису евррпейських авто - тобто за що купив у ЕС - по цій ціни і ввіз плюс 10% у пенсійний фонд від стоімости
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25.11.2024 16:36 Відповісти
Ага, а вам, баригам, ху- ху, не хо- хо?
Вам аби нажитися, а то, що у наступному році валюти небуде навіть для закупівлі самого необхідного для існування країни, вам наплювати і розтерти.
П.С
Україна миттєво скасує ПДВ на розмитнення товарів із Європи, як тільки Європа скасує власний ПДВ, на розмитнення українських товарів і автомобілей української реестрації.
А то в Німеччині, чи в Іспаніі пртрібно сплатити більше 40 відсотків під ринкової ціни за розмитнення
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25.11.2024 16:52 Відповісти
Не пишіть , Блин, дурню. Розмитнення украінськіх авто у ЕС коштує копійкі.
А в Україні розмитнити ЕВРОПЕЙСЬКу авто від 4000 евро і више.
Вам, неосвіченому , поясню - В УКРАЇНЕ НЕМА ЗАВОДІВ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЦИВІЛЬНИХ АВТО . А мита захищають виробників.
Тобто , В УКРАЇНЕ НЕМА ВИРОБНИЦТВ ЦИВІЛЬНИХ АВТО ЯКІ ТРЕБА ЗАХИЩАТИ
Тобто влада і депутати минулого ВР нагло порушили права українців проголосував ЛОБІСТСКИЙ ЗАКОН для АВТОБАРИГ , яки зараз масово завозять ті авто по сірим схемам

І ви мабуть маєте відношення до цих АВТОБАРИГ, якщо так рьяно їх захищаєте
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27.11.2024 01:40 Відповісти
Та плювати Україні кого там потрібно захищати, чи ні. Головне,, що б бариги не викачували валюту із України на ************.
І ще, чувак, ти не в темі. В іспанії , де мешкає моя дружина, авто піля року, пільгового періоду біженства, щоб розмитинити авто на українських номерах всі витрати скали 43 відсотка від ринкової вартості.
Не лізь туди, де ти невіглас.
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27.11.2024 03:29 Відповісти
Ваша праця на АВТОБАРИГ мабуть добре сплачується , інакше Ви б думали головою, а не пропагандистськими тезисами ,
В УКРАЇНИ НЕМА АВТОЗАВОДІВ. Тобто їй не потрібно захищати свій ринок від чужих виробників . Не треба перекручувати факти .
А В ІСПАНІЇ ДО ФІГА АВТОЗАВОДІВ

довідка ( испанські марки авто я не пишу , бо їх багато)
Помимо испанских автомобильных брендов на территории страны расположено несколько заводов известных автопроизводителей. Среди них:

Volkswagen Group;

General Motors Europe;

Nissan Motor Company;

Daimler;

Ford Motor Company;

Renault;

Opel;

PSA.
Эти заводы не только удовлетворяют потребности испанского рынка, но и отправляют свою продукцию за рубеж. Неудивительно, что доля автомобильной промышленности в общем объеме экспорта Испании превышает 18%. Из почти трех миллионов авто, производимых в Испании за год, почти восемьдесят процентов отправляются за границ»
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27.11.2024 07:21 Відповісти
Чувак, це незалежить від наявності заврїолі, чи хто на яку ногувстав. Це загальноєвропеське законодавство про ПДВ, при ввозів предметів, з поз митної зони ЄС
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27.11.2024 07:52 Відповісти
Так, бо ЕС - единий організм І В НЬОМУ ДОФІГА АВТОЗАВОДІВ,
навіть у Словаччині крупних виробництв світових брендів 6 штук. Вони виробляють 160 авто на одного словака у рік.
А В УКРАЇНІ НЕМА АВТОЗАВОДІВ ВЗАГАЛІ . Е тількі групка АВТОБАРИГ що завозить авто в Україну і наживається на цьому законі про евро бляхи .
І досі , такі як ви, неосвічені, будете захищати олигархів , досі Вам не видать добра і щастя в Україні.
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27.11.2024 07:58 Відповісти
Нам " видать", це різним заробітчанам,що сидять по Словаччинах і намагаються підзаробити на уксус збутом євроблях нічого " нє видать"
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27.11.2024 09:17 Відповісти
Дороги в нас хороші,чому на кататись на мексиканському авто..
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25.11.2024 12:00 Відповісти
Дуже великий відсоток з цих авто купують для потреб сил оборони, поліції, прикордонників як за державні, так і за волонтерські кошти. У нас армія чисельністю понад мільйон. Тому не треба бути геніальним математиком, щоб приблизно вирахувати потребу у транспорті для пересування та логістики, а це десь від 50000 до 100000 автомобілів. В ідеалі це б мали бути броньовики типу Новатора, Варти, Козака. Але виготовити швидко таку їх кількість не зможуть США, ЄС та ми разом узяті. ТОМУ ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ НЕ РОЗВОДЬТЕ ЗРАДУ ТАМ ДЕ ЇЇ НЕМАЄ. ЄДНАЙМОСЯ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАШОЇ КРАЇНИ.
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25.11.2024 12:26 Відповісти
А еще расказывают что в Украине денег нету. А на дорогах одни Теслы, жигулей вообще нету
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25.11.2024 12:47 Відповісти
На фіга Україні ворожі Жигулі?
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25.11.2024 16:38 Відповісти
Не знаю. Евробляхи в Украине всегда были вне закона
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25.11.2024 18:24 Відповісти
Не завжди , а як проголосували закон осінню 2018 про евро бляхи і одразу 1,5 млн евро блях на еврономерах оказались вне закона . Тобто , як верещали боти на Цензррі, яка стара 10 річня авто з ЕС , вай вай вай, портить воздух . А те що по усій Україні їздили 50 річні Волги жигулі і москвичі - це було нормально.
Цукі ті, що написали цей закон і проголосували .
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25.11.2024 22:19 Відповісти
Як прийняли закон про евро бляхи і перекрили українцям доступ ДО ДЕШЕВИХ АВТО. Так одразу ВАСАДЗЕ почав везти з раши лади без коліс і прикручувати до них колеса на ЗАЗ - це в них був такий спосіб не платить розмитнення, ЯКІ ВОНИ САМІ ПРИЙНЯЛИ. І це авто у Васадзе були на 5 тис дорожче ніж у раши. Цукі- автобариги
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25.11.2024 22:24 Відповісти
Вот именно. А теперь сами думайте куда тащил Украину и за чьи интересы топил тот чью фамилию нельзя называть на етом сайте. Евроинтегратор млять сывочолый
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25.11.2024 22:44 Відповісти
Буває і так.

На Львівщині викрили 3 благодійні фонди, які завезли в Україну понад 700 авто без сплати митних платежів.

Про це https://dpsu.gov.ua/ua/news/44973-prikordonniki-vikrili-psevdoblagodijnikiv-yaki-nelegalno-vvezli-ta-prodali-v-********-ponad-700-transportnih-zasobiv повідомила пресслужба ДПСУ, передає

"Організатори схеми, громадяни України та Молдови, налагодили канал ввезення вживаних легкових авто на територію України під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ. В подальшому автомобілі за готівкові кошти реалізовувались на території України", - йдеться в повідомленні Джерело:
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25.11.2024 13:17 Відповісти
Біда в тому, що українці купують китайські товари, автомобілі, тим самим спонсоруючи війну проти самих себе
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25.11.2024 13:42 Відповісти
Це побічний ефект від утримання пільгового курсу гривні до долара, фактично розбазарювання валюти, яка мала йти на закупівлю наприклад імпортних якісних мін.
Замісць цього, Зеленьський утримує пільговий курс із " благородною метою", вкрадене в гривні подешевше перевести в долар.
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25.11.2024 13:49 Відповісти
До речі дуже цікаво. Мудрий нарід скаржиться на дорожнечу, особливо на харчові продукти, навіть як дурень милу зрадів Венькіної тисячі, плаче, що яєць не докупишся, а на авто роз'їджають. Тоді, що про яйця брешуть?

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25.11.2024 14:00 Відповісти
У нас ще є хто купує китайські машини, це ганьба і ігнор!!!!!
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25.11.2024 14:43 Відповісти
А скільки з тої кількості авто преміум-класу і хто саме їх купив?
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25.11.2024 15:59 Відповісти

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