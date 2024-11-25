За дев’ять місяців українці імпортували легковиків на $3,3 мільярда. Звідки поставляють найбільше
Із січня до вересня в Україну було імпортовано легкових авто на $3,27 млрд, що на 14% більше, ніж торік.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Держстату.
Загалом за указаний період імпортували 239 тис. легкових авто – вживаних та нових. Це на 9% більше, ніж за січень-вересень 2023 року.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.
Десять найбільших країн-постачальників легкових авто:
- Німеччина – 47 527 одиниць;
- США – 37 367;
- Китай – 28 653;
- Японія – 24 065;
- Франція – 12 565;
- Корея – 12 497;
- Чехія – 10 501;
- Словаччина – 10 361;
- Велика Британія – 10 151;
- Мексика – 10 066.
Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.
Водночас український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.
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https://nonews.co/directory/lists/countries/world-car-market
Зараз мова йде про розбазарювання валютних резерезвів на закупівлю ріного барахла, замісць витрачання валюти на закупівлю озброєнь.
Все що ви зараз понакупали,замість мін, чи снарядів,дуже вірогідно, що перетвореться на обгорілі остови, як у Маріуполі, чи Бахмуті.
чи управлінці, які самі собі регулярно підвищують зарплати ?
Тому що, Зелені Уроди штучно утримують пільговий курс гривні до долара.
А утримують тому, що кредене із бюджету, потрібно за цим пільговим курсом конвертувати в реальні гроші.
От і летить по вітру валютна допомога союзників, якої в 25 році може бути на 50-60 відсотків менше. От такі ми люди..
Члени асоціації
«Бориспільський автозавод» (БАЗ)
«Чернігівський автозавод» (ЧАЗ)
«Єврокар»
«Запорі́зький автомобілебудівни́й заво́д» (ПАТ «ЗАЗ»)
Богдан (корпорація)
УкрАВТО
Кременчуцький автомобільний завод (нині - Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) «АвтоКрАЗ»)
«Завод «ПОЖСПЕЦМАШ»
ДП «Прем'єр Експо»
Державтотранс
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
Мова в статті йде про ІМПОРТ ********, замість закупівлі за цю валюту озброєнь для оборони!!
Вам аби нажитися, а то, що у наступному році валюти небуде навіть для закупівлі самого необхідного для існування країни, вам наплювати і розтерти.
П.С
Україна миттєво скасує ПДВ на розмитнення товарів із Європи, як тільки Європа скасує власний ПДВ, на розмитнення українських товарів і автомобілей української реестрації.
А то в Німеччині, чи в Іспаніі пртрібно сплатити більше 40 відсотків під ринкової ціни за розмитнення
А в Україні розмитнити ЕВРОПЕЙСЬКу авто від 4000 евро і више.
Вам, неосвіченому , поясню - В УКРАЇНЕ НЕМА ЗАВОДІВ ПО ВИРОБНИЦТВУ ЦИВІЛЬНИХ АВТО . А мита захищають виробників.
Тобто , В УКРАЇНЕ НЕМА ВИРОБНИЦТВ ЦИВІЛЬНИХ АВТО ЯКІ ТРЕБА ЗАХИЩАТИ
Тобто влада і депутати минулого ВР нагло порушили права українців проголосував ЛОБІСТСКИЙ ЗАКОН для АВТОБАРИГ , яки зараз масово завозять ті авто по сірим схемам
І ви мабуть маєте відношення до цих АВТОБАРИГ, якщо так рьяно їх захищаєте
І ще, чувак, ти не в темі. В іспанії , де мешкає моя дружина, авто піля року, пільгового періоду біженства, щоб розмитинити авто на українських номерах всі витрати скали 43 відсотка від ринкової вартості.
Не лізь туди, де ти невіглас.
В УКРАЇНИ НЕМА АВТОЗАВОДІВ. Тобто їй не потрібно захищати свій ринок від чужих виробників . Не треба перекручувати факти .
А В ІСПАНІЇ ДО ФІГА АВТОЗАВОДІВ
довідка ( испанські марки авто я не пишу , бо їх багато)
Помимо испанских автомобильных брендов на территории страны расположено несколько заводов известных автопроизводителей. Среди них:
Volkswagen Group;
General Motors Europe;
Nissan Motor Company;
Daimler;
Ford Motor Company;
Renault;
Opel;
PSA.
Эти заводы не только удовлетворяют потребности испанского рынка, но и отправляют свою продукцию за рубеж. Неудивительно, что доля автомобильной промышленности в общем объеме экспорта Испании превышает 18%. Из почти трех миллионов авто, производимых в Испании за год, почти восемьдесят процентов отправляются за границ»
навіть у Словаччині крупних виробництв світових брендів 6 штук. Вони виробляють 160 авто на одного словака у рік.
А В УКРАЇНІ НЕМА АВТОЗАВОДІВ ВЗАГАЛІ . Е тількі групка АВТОБАРИГ що завозить авто в Україну і наживається на цьому законі про евро бляхи .
І досі , такі як ви, неосвічені, будете захищати олигархів , досі Вам не видать добра і щастя в Україні.
Цукі ті, що написали цей закон і проголосували .
На Львівщині викрили 3 благодійні фонди, які завезли в Україну понад 700 авто без сплати митних платежів.
Про це https://dpsu.gov.ua/ua/news/44973-prikordonniki-vikrili-psevdoblagodijnikiv-yaki-nelegalno-vvezli-ta-prodali-v-********-ponad-700-transportnih-zasobiv повідомила пресслужба ДПСУ, передає
"Організатори схеми, громадяни України та Молдови, налагодили канал ввезення вживаних легкових авто на територію України під виглядом гуманітарної допомоги нібито для потреб ЗСУ. В подальшому автомобілі за готівкові кошти реалізовувались на території України", - йдеться в повідомленні Джерело:
Замісць цього, Зеленьський утримує пільговий курс із " благородною метою", вкрадене в гривні подешевше перевести в долар.