За дев’ять місяців українці імпортували легковиків на $3,3 мільярда. Звідки поставляють найбільше

Із січня до вересня в Україну було імпортовано легкових авто на $3,27 млрд, що на 14% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром із посиланням на дані Держстату.

Загалом за указаний період імпортували 239 тис. легкових авто – вживаних та нових. Це на 9% більше, ніж за січень-вересень 2023 року.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено 47,5 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

Десять найбільших країн-постачальників легкових авто:

Німеччина – 47 527 одиниць;

США – 37 367;

Китай – 28 653;

Японія – 24 065;

Франція – 12 565;

Корея – 12 497;

Чехія – 10 501;

Словаччина – 10 361;

Велика Британія – 10 151;

Мексика – 10 066.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

Водночас український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.