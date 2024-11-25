ГУР дронами атакувало нафтобазу в Калузькій області, – ЗМІ

У ніч проти 25 листопада в результаті операції Головного управління розвідки Міноборони України було уражено об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області РФ.

Про це пише Укрінформ із посилання на джерело у розвідці.

За словами співрозмовника, близько 00:30 внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.

"На відео очевидців видно безуспішні намагання російського ППО відбити атаку безпілотників, проте українські дрони один за одним влучають у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування", – йдеться у повідомленні.

Об’єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

Попри руйнівні наслідки атаки, на опублікованих відео видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР МО з ентузіазмом і в доброму гуморі.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив, що 25 листопада також був атакований військовий завод "Тайфун" у російському місті Калуга. Серед іншого, на цьому підприємстві (входить до Концерну "Морінформсистема-Агат") займаються розробкою складних радіотехнічних систем і берегових комплектів, зокрема для потреб ВМФ РФ.