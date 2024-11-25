Вночі у Калузі атаковано завод "Тайфун", який випускає системи та компоненти для російського ВПК, - ЦПД

У ніч проти понеділка, 25 листопада, безпілотники вдарили по військовому заводу Тайфун у російському місті Калуга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

Він зазначив, що завод є частиною російського ВПК.

Згідно з відкритими даними, на цьому підприємстві (входить до Концерну "Морінформсистема-Агат") займаються розробкою складних радіотехнічних систем і берегових комплектів, зокрема для потреб ВМФ РФ. А також завод:

випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання.

займається виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.

виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів.

займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.

виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.

Одним з основних виробів на заводі "Тайфун" раніше був береговий ракетний комплекс "Бал-Е", на підприємстві випускають мобільний береговий комплекс радіорозвідки "Моноліт-Б" та корабельну трикоординатну РЛС "Позитив-М" (призначена для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей).

Калузький завод "Тайфун" перебуває під західними та українськими санкціями.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у російських Калузі та Курську пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників.

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