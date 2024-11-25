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Вночі у Калузі атаковано завод "Тайфун", який випускає системи та компоненти для російського ВПК, - ЦПД

Атаковано завод Тайфун у Калузі РФ

У ніч проти понеділка, 25 листопада, безпілотники вдарили по військовому заводу Тайфун у російському місті Калуга.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

Він зазначив, що завод є частиною російського ВПК.

Згідно з відкритими даними, на цьому підприємстві (входить до Концерну "Морінформсистема-Агат") займаються розробкою складних радіотехнічних систем і берегових комплектів, зокрема для потреб ВМФ РФ. А також завод:

  • випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання.
  • займається виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.
  • виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів.
  • займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.
  • виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.

Одним з основних виробів на заводі "Тайфун" раніше був береговий ракетний комплекс "Бал-Е", на підприємстві випускають мобільний береговий комплекс радіорозвідки "Моноліт-Б" та корабельну трикоординатну РЛС "Позитив-М" (призначена для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей).

Калузький завод "Тайфун" перебуває під західними та українськими санкціями.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у російських Калузі та Курську пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": БПЛА атакували полігон "Капустин Яр" в Астраханській області РФ, звідки запускали балістичну ракету по Дніпру, - росЗМІ

Автор: 

безпілотник (4148) росія (65122) Центр протидії дезінформації (158)


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25.11.2024 07:57 Відповісти
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25.11.2024 09:06 Відповісти
Кацапи пишуть що нафтобаза. Судячи з чорного диму швидше за все так і є.
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25.11.2024 09:45 Відповісти
Кудись поцілили, чи просто політали
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25.11.2024 09:15 Відповісти
І роблять складові для міжконтинентальних балістичних ракет. Не будуть більше бити МБР по Україні! Чим більше знищимо їхній підприємств, тим скоріше наблизимо перемогу.
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25.11.2024 09:16 Відповісти
Єдині дієві санкції - це ракета в дупу головноиу інженеру разом з заводом
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25.11.2024 09:22 Відповісти
 
 