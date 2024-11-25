Вночі у Калузі атаковано завод "Тайфун", який випускає системи та компоненти для російського ВПК, - ЦПД
У ніч проти понеділка, 25 листопада, безпілотники вдарили по військовому заводу Тайфун у російському місті Калуга.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.
Він зазначив, що завод є частиною російського ВПК.
Згідно з відкритими даними, на цьому підприємстві (входить до Концерну "Морінформсистема-Агат") займаються розробкою складних радіотехнічних систем і берегових комплектів, зокрема для потреб ВМФ РФ. А також завод:
- випускає системи зв’язку, радіоелектронної розвідки та радіолокаційного обладнання.
- займається виготовленням компонентів для систем спостереження та наведення, що встановлюються на бойову техніку.
- виготовляє деталі для комплектації систем протиповітряної оборони, авіаційної техніки та ракетних комплексів.
- займається обслуговуванням і вдосконаленням техніки, що перебуває на озброєнні російських військ.
- виробляє електронні модулі та спеціалізоване обладнання, необхідне для інтеграції різних військових систем.
Одним з основних виробів на заводі "Тайфун" раніше був береговий ракетний комплекс "Бал-Е", на підприємстві випускають мобільний береговий комплекс радіорозвідки "Моноліт-Б" та корабельну трикоординатну РЛС "Позитив-М" (призначена для виявлення та супроводу повітряних та надводних цілей).
Калузький завод "Тайфун" перебуває під західними та українськими санкціями.
Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у російських Калузі та Курську пролунали вибухи. Росіяни заявили про атаку безпілотників.
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