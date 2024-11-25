Ночью в Калуге атакован завод "Тайфун", выпускающий системы и компоненты для российского ВПК, - ЦПД

В ночь на понедельник, 25 ноября, беспилотники ударили по военному заводу Тайфун в российском городе Калуга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он отметил, что завод является частью российского ВПК.

Согласно открытым данным, на этом предприятии (входит в Концерн "Моринформсистема-Агат") занимаются разработкой сложных радиотехнических систем и береговых комплектов, в том числе для нужд ВМФ РФ. А также завод:

выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования.

занимается изготовлением компонентов для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.

изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов.

занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.

производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.

Одним из основных изделий на заводе "Тайфун" ранее был береговой ракетный комплекс "Бал-Э", на предприятии выпускают мобильный береговой комплекс радиоразведки "Монолит-Б" и корабельную трехкоординатную РЛС "Позитив-М" (предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей).

Калужский завод "Тайфун" находится под западными и украинскими санкциями.

Напомним, в ночь на 25 ноября в российских Калуге и Курске прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

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