Ночью в Калуге атакован завод "Тайфун", выпускающий системы и компоненты для российского ВПК, - ЦПД
В ночь на понедельник, 25 ноября, беспилотники ударили по военному заводу Тайфун в российском городе Калуга.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.
Он отметил, что завод является частью российского ВПК.
Согласно открытым данным, на этом предприятии (входит в Концерн "Моринформсистема-Агат") занимаются разработкой сложных радиотехнических систем и береговых комплектов, в том числе для нужд ВМФ РФ. А также завод:
- выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования.
- занимается изготовлением компонентов для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.
- изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов.
- занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.
- производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.
Одним из основных изделий на заводе "Тайфун" ранее был береговой ракетный комплекс "Бал-Э", на предприятии выпускают мобильный береговой комплекс радиоразведки "Монолит-Б" и корабельную трехкоординатную РЛС "Позитив-М" (предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей).
Калужский завод "Тайфун" находится под западными и украинскими санкциями.
Напомним, в ночь на 25 ноября в российских Калуге и Курске прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.
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