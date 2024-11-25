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Новости
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Ночью в Калуге атакован завод "Тайфун", выпускающий системы и компоненты для российского ВПК, - ЦПД

Атаковано завод Тайфун у Калузі РФ

В ночь на понедельник, 25 ноября, беспилотники ударили по военному заводу Тайфун в российском городе Калуга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Он отметил, что завод является частью российского ВПК.

Согласно открытым данным, на этом предприятии (входит в Концерн "Моринформсистема-Агат") занимаются разработкой сложных радиотехнических систем и береговых комплектов, в том числе для нужд ВМФ РФ. А также завод:

  • выпускает системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования.
  • занимается изготовлением компонентов для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику.
  • изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов.
  • занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск.
  • производит электронные модули и специализированное оборудование, необходимое для интеграции различных военных систем.

Одним из основных изделий на заводе "Тайфун" ранее был береговой ракетный комплекс "Бал-Э", на предприятии выпускают мобильный береговой комплекс радиоразведки "Монолит-Б" и корабельную трехкоординатную РЛС "Позитив-М" (предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей).

Калужский завод "Тайфун" находится под западными и украинскими санкциями.

Напомним, в ночь на 25 ноября в российских Калуге и Курске прогремели взрывы. Россияне заявили об атаке беспилотников.

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Автор: 

беспилотник (3564) россия (95418) Центр противодействия дезинформации (130)


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25.11.2024 07:57 Ответить
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25.11.2024 09:06 Ответить
Кацапи пишуть що нафтобаза. Судячи з чорного диму швидше за все так і є.
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25.11.2024 09:45 Ответить
Кудись поцілили, чи просто політали
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25.11.2024 09:15 Ответить
І роблять складові для міжконтинентальних балістичних ракет. Не будуть більше бити МБР по Україні! Чим більше знищимо їхній підприємств, тим скоріше наблизимо перемогу.
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25.11.2024 09:16 Ответить
Єдині дієві санкції - це ракета в дупу головноиу інженеру разом з заводом
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25.11.2024 09:22 Ответить
 
 