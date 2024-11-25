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Новини
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Споживання електроенергії продовжує зростати. Графіки відключень діятимуть по всій країні

Споживання електроенергії продовжує зростати. Графіки відключень діятимуть по всій країні

Станом на ранок 25 листопада наслідок похолодання енергетики фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Із 14:00 заплановані заходи обмеження по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, станом на 6:00 рівень споживання був на 3,7% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 22 листопада. Це пояснюється зниженням температури повітря у більшості регіонів України.

Вчора, 24 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3% вищим, ніж у суботу.

Як нагадали в компанії, українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності.

Тож, для збалансування енергосистеми – сьогодні у період з 14:00 до 20:00 в усіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень.

Утім, енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження.

Водночас через складні погодні умови на ранок були знеструмлені 67 населених пунктів у Чернігівській і Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, заживити знеструмлених споживачів обленерго планують до кінця доби.

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

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електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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От нам пишуть,на 5% процентів більше ніж вчора,а вчора на 5% більше ніж позавчора,а скільки споживає держава на добу,ніхто не знає.До речі,погода яка була вчора,така і сьогодня.
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25.11.2024 12:59 Відповісти
споживаю за місяць 100-120квт (газу немає)
ахметов і шмигаль готують нарід до чергових підвищень тарифів
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25.11.2024 14:06 Відповісти
Постійне споживання електрики на 2-х 65-72 кВт на місяць. Ввечері дивлюсь по вікнах- в нашому і сусідніх будинках багато людей у їхали. Хто це нарощує споживання? Шурма, бойко, ахметов розробляють нові схеми по від'єму електрики?
"Хуже нє будєт", правда ж зелепутінці-73?
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26.11.2024 08:26 Відповісти

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