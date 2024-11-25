В Україні стартує перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин
Міністерство аграрної політики та продовольства разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запускає Єдиний державний реєстр домашніх тварин.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
"Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ", – зазначив заступник міністра аграрної політики і продовольства Денис Башлик.
Серед переваг Реєстру для власників тварин називають безпроблемне відновлення з Реєстру втрачених документів і даних про зареєстровану тварину, полегшений пошук зареєстрованих тварин, які загубились, а в наступному році, після появи ветеринарного паспорта у "Дії", спрощення подорожей з тваринами по Україні.
Реєстр впроваджуватимуть у два етапи. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою.
Для державних та приватних ветеринарних лікарів заплановано низку навчальних вебінарів, а протягом листопада-грудня буде доступна технічна підтримка ветеринарних лікарів телефоном та у чаті, де ветлікарі зможуть отримати консультацію щодо авторизації.
Державні та приватні ветеринарні заклади можуть авторизуватись у Єдиному реєстрі домашніх тварин, подавши заявку до Держпродспоживслужби.
Читайте також: Український виробник кормів отримав кредит від ЄБРР на розширення бізнесу у Литві
Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру – кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.
Запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин – це також важливий крок у гармонізації законодавства України з європейськими вимогами щодо добробуту тварин.
Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це державний реєстр на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, та інші суттєві для здоров’я тварини дані.
Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
відповідність квартири всім вимогам - адвокати вже потирають руки
Кіт зможе засудити власника квартири, бо йому ніде точити кігті,
а колір лотка викликає стрес.
Мерзотники ЗЕлуплені!
А податку на розкіш як нема, так і не буде.
Провальна влада "зе", якщо її можна назвати владою, далеко не оригінальна ні в чому, і користується не знанням їсторичних фактів Громдянами України!!!
Це все далеко не нове, так як починаючи з 1947 року, після закінчення великої Вітчизняної війни, за для наповнення бюджету на території бувшого срср був сформований, шляхом загального фізичного перелікового перепису майновий реєстр, а саме:
- всіх без виключення домашніх тварин;
- плодових дерев, ягідників та кущів, що дають врожай ягід;
- обєктів громадського вовдокористування з природних джерел (колодязів);
- реєстр збору грибів, ягід, горіхів, сінокосіння та інших дарів лісу, а також заготівлі паливних дров населенням.
Після формування реєстру та його аналізу Центральним статистичним управлінням та Госпланом тогочасного срср були введені додаткові громадянські податки на всі вище перераховані види власності та користування, що проіснували аж до 1962 року, і були в подальшому скасований М. С. Хрущовим.
Підкреслюю, нічого нового, все старе як світ, будуть лише ціни більші, в разів так 35 в порівнянні з цінами срср!!!
це закон , порушення карається .
Взагалі то в Словаччині хозяіва так і роблять , якщо кіт прибився то везуть на кастрацію , потім підгодовують і спокійні що не буде приплоду ЩО Я ЦІМ ХОЧУ СКАЗАТЬ - европейці не чекають благ від мерії , роблять багато сами .А в совку виростили ждунів всіх благ , хтось їм все винен робити
Тому зпираючись на здоровий глузд, досвід проведення "рефрм" та "діджіталізації-дибілізації" України цією "владою", кажу прямо - якщо у будь-якому додатку, реєстрі і т. д. зареєструвався і подав електронні зразки своїх документів, відтоді на завжди забудьте про свій спокій, майно, права, власнсть та призумцію не винності. Перед "владою зе" Ви вже винні, а тому будите платити, платити, платити і ще раз платити! Бо вони цього хочуть і будуть це робити завжди.
Нє, ну я не спорю, що воно може і треба, але ж виставляйте пріоритети під час війни правильно - вам, так-вас-перетак, займатися нічим зараз ? Всі чиновники, у кого є вистачає часу на котячий реєстр, автомати в руки і шуруйте на передову. Толку більше буде.