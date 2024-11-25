В Україні стартує перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин

Міністерство аграрної політики та продовольства разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запускає Єдиний державний реєстр домашніх тварин.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ", – зазначив заступник міністра аграрної політики і продовольства Денис Башлик.

Серед переваг Реєстру для власників тварин називають безпроблемне відновлення з Реєстру втрачених документів і даних про зареєстровану тварину, полегшений пошук зареєстрованих тварин, які загубились, а в наступному році, після появи ветеринарного паспорта у "Дії", спрощення подорожей з тваринами по Україні.

Реєстр впроваджуватимуть у два етапи. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою.

Для державних та приватних ветеринарних лікарів заплановано низку навчальних вебінарів, а протягом листопада-грудня буде доступна технічна підтримка ветеринарних лікарів телефоном та у чаті, де ветлікарі зможуть отримати консультацію щодо авторизації.

Державні та приватні ветеринарні заклади можуть авторизуватись у Єдиному реєстрі домашніх тварин, подавши заявку до Держпродспоживслужби.

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Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру – кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.

Запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин – це також важливий крок у гармонізації законодавства України з європейськими вимогами щодо добробуту тварин.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це державний реєстр на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, та інші суттєві для здоров’я тварини дані.

Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.