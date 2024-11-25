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Новини
3 099 23

В Україні стартує перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин

тварини,коти,кіт,тварина

Міністерство аграрної політики та продовольства разом з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запускає Єдиний державний реєстр домашніх тварин.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це підвищення безпеки та формування відповідального ставлення до утримання тварин в Україні. Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ", – зазначив заступник міністра аграрної політики і продовольства Денис Башлик.

Серед переваг Реєстру для власників тварин називають безпроблемне відновлення з Реєстру втрачених документів і даних про зареєстровану тварину, полегшений пошук зареєстрованих тварин, які загубились, а в наступному році, після появи ветеринарного паспорта у "Дії", спрощення подорожей з тваринами по Україні.

Реєстр впроваджуватимуть у два етапи. На першому етапі, який вже стартував, Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою.

Для державних та приватних ветеринарних лікарів заплановано низку навчальних вебінарів, а протягом листопада-грудня буде доступна технічна підтримка ветеринарних лікарів телефоном та у чаті, де ветлікарі зможуть отримати консультацію щодо авторизації.

Державні та приватні ветеринарні заклади можуть авторизуватись у Єдиному реєстрі домашніх тварин, подавши заявку до Держпродспоживслужби.

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Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру – кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.

Запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин – це також важливий крок у гармонізації законодавства України з європейськими вимогами щодо добробуту тварин.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин – це державний реєстр на платформі Дія.Engine, де зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: кличка і опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, та інші суттєві для здоров’я тварини дані.

Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть актуальні дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.

Автор: 

тварини (86) Мінагрополітики (1362) реєстр (563)


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Топ коментарі
+14
Хочуть ввести податок на утримання тварин.
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25.11.2024 12:49
+12
Під час війни сама актуальна тема.
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25.11.2024 12:38
+10
Коту нічого робити то він яйця лиже... Єтварина у дірявий "Дії"- це потужно.
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25.11.2024 12:46
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Під час війни сама актуальна тема.
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25.11.2024 12:38 Відповісти
Коту нічого робити то він яйця лиже... Єтварина у дірявий "Дії"- це потужно.
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25.11.2024 12:46 Відповісти
Освоюють гроші
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25.11.2024 12:44 Відповісти
Хочуть ввести податок на утримання тварин.
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25.11.2024 12:49 Відповісти
Міністерство аграрної політики та продовольства разом з Держпродспоживслужбою ... до чого тут мій кіт? Забирайте! Від ваше міністерствіо по Світу з протянутою рукою пустить і вуха пообгризає
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25.11.2024 13:01 Відповісти
Як же ці бідні котики й собачки десятки років жили без прописки!! Це ж ніяких громадянських прав!!
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25.11.2024 13:06 Відповісти
Потім почнеться страхування котів, захист їхніх прав у суді,
відповідність квартири всім вимогам - адвокати вже потирають руки
Кіт зможе засудити власника квартири, бо йому ніде точити кігті,
а колір лотка викликає стрес.
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25.11.2024 13:18 Відповісти
Ще ж мільярд дерев не зареєстрували! Як так, це ж потужна ініціатива Зє і його виборців!
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25.11.2024 13:21 Відповісти
Неважко передбачити, що податок на домашніх тварин буде як ПДВ, або акцизи. Податком обкладуть корми, які майже всі імпортують. І акцизні марки введуть.
Мерзотники ЗЕлуплені!
А податку на розкіш як нема, так і не буде.
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25.11.2024 13:43 Відповісти
А таракани - це домашні тварини ?
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25.11.2024 14:13 Відповісти
Як що вдома живуть то тоді вважаються домашніми. Так oj готуйте пенензи.
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25.11.2024 14:49 Відповісти
таргани вдома, а таракани в голові.
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25.11.2024 15:57 Відповісти
Про людей би краще піклувалися! Ще одне міністерство створять для дармоїдів
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25.11.2024 15:39 Відповісти
Шановні учасники дискуссії на цій гілці!
Провальна влада "зе", якщо її можна назвати владою, далеко не оригінальна ні в чому, і користується не знанням їсторичних фактів Громдянами України!!!
Це все далеко не нове, так як починаючи з 1947 року, після закінчення великої Вітчизняної війни, за для наповнення бюджету на території бувшого срср був сформований, шляхом загального фізичного перелікового перепису майновий реєстр, а саме:
- всіх без виключення домашніх тварин;
- плодових дерев, ягідників та кущів, що дають врожай ягід;
- обєктів громадського вовдокористування з природних джерел (колодязів);
- реєстр збору грибів, ягід, горіхів, сінокосіння та інших дарів лісу, а також заготівлі паливних дров населенням.
Після формування реєстру та його аналізу Центральним статистичним управлінням та Госпланом тогочасного срср були введені додаткові громадянські податки на всі вище перераховані види власності та користування, що проіснували аж до 1962 року, і були в подальшому скасований М. С. Хрущовим.
Підкреслюю, нічого нового, все старе як світ, будуть лише ціни більші, в разів так 35 в порівнянні з цінами срср!!!
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25.11.2024 16:04 Відповісти
У Словаччині діє програма - неурядова організація слідкує за безхатніми тваринами , лікує кастрірує. Якщо у Вашому дворі зʼявилось випадково кошеня, то привозите його до цієї організації , кошеня кострирують безкоштовно і забираєте. Влада міста сплачує послугу. Так ведеться боротьба з народжуванностью безхатних тварин
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25.11.2024 16:16 Відповісти
У нас у місті була подібна програма - так спецом вирощували котів / собак, щоби потім за їх відлов гроші у міста отримувати . . .
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25.11.2024 21:14 Відповісти
Цікавий досвід Нідерландів . Котів і собак можуть розводити тількі питомники з ліцензією . Звичайні родини мають тількі кастрованих питомців
це закон , порушення карається .
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27.11.2024 01:27 Відповісти
Для цього треба спочатку відловити всіх бродячих під ноль. Бо вони ж не будуть нікого питати - розмножуватися їм чи ні. А для цього треба бюджетні кошти. А у нас при такій програмі, я ж кажу, спеціально потім собак вирощували і випускали, аби потім зловити і отримати за це гроші з міського бюджету. І виходив вічний самопідтримуючий процес
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27.11.2024 14:17 Відповісти
У нас в Братиславі в приватний двір прибилась кошка вагітна і родила двух котят . І усе літо ми їх годували . Но є служба кастрації безкоштовна для дворових котів. Ми домовились про кастрацію 3 кошаків. Одного відвезли ми , а потім забрали до дому бо холодно. Другою кицею займалася сусідка. А кошка- мамаша кудись зникла і ми не встигли її каструвати. І зараз побоюваімся що вона знову виводок принесе і це буде вже проблема.
Взагалі то в Словаччині хозяіва так і роблять , якщо кіт прибився то везуть на кастрацію , потім підгодовують і спокійні що не буде приплоду ЩО Я ЦІМ ХОЧУ СКАЗАТЬ - европейці не чекають благ від мерії , роблять багато сами .А в совку виростили ждунів всіх благ , хтось їм все винен робити
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27.11.2024 14:29 Відповісти
лікує, каструє, каструють... Що за неуважність Марія-Софія?
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26.11.2024 10:57 Відповісти
Ні дякую, я вже поняв що всі нові реєстри, програми і додатки від влади, направлені лише на те щоб ускладнити людям життя і заробити на них. Я вже з теплом згадую ті часи коли були звичайні паперові документи, геморою було менше.
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25.11.2024 16:32 Відповісти
Не лише ускладнити, а обібрати, пошити укрїнців в дурні, відібрати майно, зробити винними всім і за все що мав, маєш і мати будеш.
Тому зпираючись на здоровий глузд, досвід проведення "рефрм" та "діджіталізації-дибілізації" України цією "владою", кажу прямо - якщо у будь-якому додатку, реєстрі і т. д. зареєструвався і подав електронні зразки своїх документів, відтоді на завжди забудьте про свій спокій, майно, права, власнсть та призумцію не винності. Перед "владою зе" Ви вже винні, а тому будите платити, платити, платити і ще раз платити! Бо вони цього хочуть і будуть це робити завжди.
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25.11.2024 18:40 Відповісти
Ви людей порахувати не можете, останній перепис населення був у 2001 році, а після початку війни міграційні потоки шалені . . . Структура населення (вікова, освітня, національна, по доходах, географічна) не є зрозумілою, держава не знає і не може знати, як планувати економічні процеси; мобілізаційний резерв толком не можуть облікувати, навіть після кампанії з Резерв+ і так далі, а вони взялися собак з котами переписувати, бо синхронізація із законодавством ЄС . . .

Нє, ну я не спорю, що воно може і треба, але ж виставляйте пріоритети під час війни правильно - вам, так-вас-перетак, займатися нічим зараз ? Всі чиновники, у кого є вистачає часу на котячий реєстр, автомати в руки і шуруйте на передову. Толку більше буде.
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25.11.2024 21:13 Відповісти

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