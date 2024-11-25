"Належить олігарху": ЄБРР вирішив не фінансувати ДТЕК

Європейський банк реконструкції та розвитку не надаватиме допомогу українському оператору електроенергії ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетиці країни.

Як пише італійське видання Corriere della Sera, про це повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, передає DW.

За її словами, таке рішення банку пов'язане з небажанням допомагати українським компаніям, що належать місцевим олігархам. А власник ДТЕК – найбагатша людина України Рінат Ахметов, чиї статки оцінюють щонайменше в $4 млрд.

"Мета звільнення економіки від впливу олігархів є абсолютно фундаментальною, і в нас дуже тверді уявлення з цього приводу: це частина реформ, які необхідно провести, щоб Україна могла вступити до Європейського Союзу", – заявила президентка банку.

Вона додала, що, пішовши на компроміс у цьому питанні, організація "зашкодить перспективам країни в довгостроковій перспективі".

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На її думку, для зміни ситуації необхідно провести "ширші реформи" і "змінити структуру", щоб послабити контроль Ахметова над компанією. "Під час війни роль олігархів була ослаблена, але після неї все може бути інакше", – додала вона.

Хоча ЄБРР не є європейською інституцією, до складу його акціонерів входить Євросоюз, усі його члени та Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила понад 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго". Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв заявляв, що за час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетохолдингу понад 180 разів, унаслідок цього втрачено 90% потужностей.