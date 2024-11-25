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11 793 69

"Належить олігарху": ЄБРР вирішив не фінансувати ДТЕК

дтек

Європейський банк реконструкції та розвитку не надаватиме допомогу українському оператору електроенергії ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетиці країни.

Як пише італійське видання Corriere della Sera, про це повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, передає DW.

За її словами, таке рішення банку пов'язане з небажанням допомагати українським компаніям, що належать місцевим олігархам. А власник ДТЕК – найбагатша людина України Рінат Ахметов, чиї статки оцінюють щонайменше в $4 млрд.

"Мета звільнення економіки від впливу олігархів є абсолютно фундаментальною, і в нас дуже тверді уявлення з цього приводу: це частина реформ, які необхідно провести, щоб Україна могла вступити до Європейського Союзу", – заявила президентка банку.

Вона додала, що, пішовши на компроміс у цьому питанні, організація "зашкодить перспективам країни в довгостроковій перспективі".

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На її думку, для зміни ситуації необхідно провести "ширші реформи" і "змінити структуру", щоб послабити контроль Ахметова над компанією. "Під час війни роль олігархів була ослаблена, але після неї все може бути інакше", – додала вона.

Хоча ЄБРР не є європейською інституцією, до складу його акціонерів входить Євросоюз, усі його члени та Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила понад 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго". Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв заявляв, що за час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетохолдингу понад 180 разів, унаслідок цього втрачено 90% потужностей.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) ЄБРР (771) ДТЕК (1359)


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Топ коментарі
+37
Ви так скоро узнаєте найжахливіше, що вся Україна належить системі олігархів , на жаль не змогли ми побудувати національної світської держави
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25.11.2024 12:41
+26
Зараз швиденько націоналізують під шумок щоб після війни віддати з відсотками. А взагалі вся країна належить недолігархам- бандитам з бидлом при владі( натепер)!
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25.11.2024 12:43
+25
Ахметку кохаєш?
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25.11.2024 12:49
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25.11.2024 12:40 Відповісти
Захистим наших оліхархів!🤣
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25.11.2024 16:46 Відповісти
значить, що, треба знову підняти тарифи, щоби охмедка свої не потратив раптом, а тільки заробляв і не втрачав.
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25.11.2024 17:50 Відповісти
Євробюрократи навіть не знають що в Україні відбувається. Для **** в Україні війни немає. Талдичать завчені фрази і все.. йдуть фуагра жерти в брюссельські ресторани... а потім на відпочинок в 5-ти зіркові готелі. А те що щоденно рашисти одне й те ж електрообладнання розфігачують і його відновлюють в тому числі з гуманітарної допомоги - це євробюрократам не відомо і знати це вони не хочуть..
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25.11.2024 12:41 Відповісти
Ахметку кохаєш?
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25.11.2024 12:49 Відповісти
Я здоровий глузд кохаю, бо володію ситуацією що відбувається в нашій енергетиці. Ви яким тарифом оплатите відновлення Курахівської ТЕС, від якої навіть труб не залишилось, а щє у 2023 році вона в ОЕС України -900-1000 МВт електроенергії на годину виробляла?!
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26.11.2024 10:14 Відповісти
А навіщо це взагалі робити біля кордону з кацапстаном? І зовсім необов'язково, щоби гроші на рахунок Ахметки йшли. До речі, куди витрачається левова частина електроенергії? На промисловість, яка належить олігархам. Тобто населення повинна забезпечити прибутки Ахметки за свій рахунок? І чомусь ніхто ніхто про тарифи не згадував, коли за копійки приватизували державні ТЕС. Які нові потужності збудовано олігархами? - Ніяких, окрім "зелених", бо там грабіжницький тариф.
У світі влаштовано по-іншому - хочеш продавати енергію? - будуй свою електростанцію за власні кошти та продавай її по тій ціні, по скільки у тебе куплять, а не сподівайся, що для тебе встановлять якісь спеціальні тарифи.
До речі в ніяких странах при будівництві нових електростанцій тарифи не підіймають. Зрозуміло, здоровоглуздий?
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26.11.2024 11:13 Відповісти
Та нічого непотрібно робити... за вас все вова колоун зеленський зробить. Ну як він "пункти незламності" зробив - роздали гуманітарні генератори від ЄС. Але є один "маленький" ньюанс - фінансування на паливо для цих генераторів вова зеленський "забув" передбачити... тому тепер кожен головлікар лікарні сподівається лише на допомогу волонтерів та місцевої влади,які відношення до підарів зеленського не мають..
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26.11.2024 11:30 Відповісти
вова колоун та Ахметка - брати навіки. Чи не знав?
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26.11.2024 22:13 Відповісти
Це точно брехня.
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28.11.2024 12:31 Відповісти
Ага, а ще Земля плоска.
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28.11.2024 15:26 Відповісти
Ну у вас все можливо.. шапочку з фольги надівайте...
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29.11.2024 22:06 Відповісти
У Поляків чомусь олігархів немає, зате є ******* збройні сили, дивно...
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25.11.2024 12:54 Відповісти
кому сплачують українці за електрику?
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25.11.2024 14:40 Відповісти
Та не сплачуйте... щє декілька массованих обстрілів і вам не буде за що платити.
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26.11.2024 10:11 Відповісти
із рота та в пазуху. На вашому мордорі все ще попереду. Ще будеш в темряві дихати і воду з річок пити. Укриття придбав
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26.11.2024 17:39 Відповісти
охмєдка, замість нової вілли нехай вкладе в обладнання, а не з населення і з бізнеса взяти гроші на відбудову, щоб він і далі заробляв. хоче заробляти, нехай вкладається.
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25.11.2024 17:56 Відповісти
Якщо твоє підприємство раз на тиждень розфігачують на ухнарь, то що зробить нормальний підприємець, щоб не збанкрутувати - та закриє його нафіг, бо одні збитки генерує. А те що ви пишете- це ідіотизм. Бо по ітогу генератор буде ваше єдине джерело електрики, ну щє пункти "незламності клоуна", який забуває що ці пункти незламності і їх генератори треба паливом забезпечувати.
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26.11.2024 10:10 Відповісти
для того, щоб він за твої гроші ремонтував своє обладнання, вже тарифи підняли, нехай ремонтує, а не яхти і вілли купує, держава має забезпечує захист майна, для цього податки платять.
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26.11.2024 10:53 Відповісти
ідіотизм, на гроші зароблені з продажу і генерації ел.енергії купувати вілли і яхти, а з держави вимагати грошей і підняття тарифів, бо йому треба обланання ремонтувати.
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26.11.2024 10:55 Відповісти
Якщо обладнання генерує виключно збитки -нормальний підприємець від нього просто відмовиться (нехай держава займається). А як наша держава займається я вам розповім на одному прикладі. В місті Слов'янську на державному підприємстві Словкурорт на підстанції орки розхєрачили єдиний вцілілий трансформатор у 2022 році (держава десятки років тупо обладнанням підстанції не займалася - Укрпрофспілка власник). Держава в особі ВЦА- улюблений крадій-губернатор зеленського Павло Кириленко замовило гуманітарну допомогу у ЄС - замовило трансформатор на заміну, бо тисячі людей в Слов'янську більше пів-року без електрики знаходилися безальтернативно (в пунктах незламності телефони заряджали і дровами топили пічки щоб зігрітися). Ось у 2023 році прийшов гуманітарний трансформатор, тільки один "ньюанс" треба було трансформатор 35/6 кВ а привезли 35/0,4 кВ... Ну державна ВЦА "трошки" помилилася.. Встановлювали це одоробло співробітники ДТЕК, налагоджували, встановлювали додатковий трансформатор 6/0.4 кВ щоб людям електрику подати. Ось так в нас діє держава Вови Зеленського - за крадівництва на отаких оборутках і на побудові оборонних споруд Павло Кириленко мльтімільойнером став та головою антимонопольного комітету. Гуляє Паша Кириленко на волі... А ЗСУ вручну зараз в посадках оборонні споруди копає, та намагається бракованими мінами стріляти з мокрим порохом..
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26.11.2024 11:21 Відповісти
весь бізнес ахмєдкі, полягає на державних додаціях, компенсаціях, а реальні прибутки через офшори залигаються за кордоном. і цей бізнес йому цікавий тільки тому, що він туди нічого не вкладує, а дердава всі його витрати перекладає на людей. тому і кредит йому не дають, нехай сам, а не хоче нехай відмовляється від бізнесу.
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26.11.2024 14:09 Відповісти
Брехня. Зараз немає дотацій і компенсацій. Вартість тарифів визначає державна НКРЕКП. За тарифи відповідають Зелепідари... А ви як порахуєте - які тарифи на електику в місті Покровську, яке наполовину зараз знеструмлене і інфраструктура якого зруйнована? Припиняйте свій ідіотизм транслювати.
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28.11.2024 12:45 Відповісти
Наші можновладці роблять те саме.
Тому Брюссель з Вашингтоном дуже обережні в фінансовій допомозі. Натомість справедливо вказують на те, що в України своїх фінансових можливостей повно, повні дивани грошви готівкою та нелякані офшорні рахунки. І закликають використати цей ресурс, а не ходити з простягнутою рукою та дірявою кишенею, з якої все продовжує сипатися як старим пройдисвітам, так і новим любим друзям найвеличнівшого лідора Всесвіту.
Допомагатимуть, але все неохочіше, та все наполегливіше вимагатимуть реформ.
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25.11.2024 19:27 Відповісти
Які опшори? Тут прямо з бюджету який фінансується з допомоги крадуть щодня аж гай шумить.
Я б зовсім припинив на їхньому місці давати гроші.
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26.11.2024 07:54 Відповісти
Голосували у 2019 році за клоуна Вову Зеленського, отримуйте те що замовляли. Зокрема Міністерство об'єднання... потім міністерство щастя.... тільки з електрикою проблеми будуть збільшуватися.
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26.11.2024 10:06 Відповісти
Хто голосував за Зє, я? Ви сповна розуму?
Наголосували мудруваті 73%, але це їхнє всрате папріколу тепер їмо ми всі. Ще побачимо, чи до них хоч щось дійшло за ці роки шашликов та нових ліц, бо ще досі повно абсолютно відбитих фанатиків, для яких Зє цар і бог, просто треба дать йому ще 100 днєй...
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26.11.2024 10:37 Відповісти
А, так чого ви одразу не сказали, що у вас шизофренія? Тоді не заважатиму, продовжуйте свій захоплюючий діалог самі з собою...
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26.11.2024 14:24 Відповісти
Ну так лікуйся..
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28.11.2024 12:46 Відповісти
Прийміть галопєрідол та заспокойтесь..
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26.11.2024 12:18 Відповісти
Ви так скоро узнаєте найжахливіше, що вся Україна належить системі олігархів , на жаль не змогли ми побудувати національної світської держави
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25.11.2024 12:41 Відповісти
Україна змогла побудувати саме національну державу, як Франція,Чехія, чи Німеччина. На відміну того, що ви,так і залишаєтеся російською імперією.
А імперія розпадеться.
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25.11.2024 13:07 Відповісти
Більш ганебні коменти пишуть тільки вата та рашисти. Ви намагаєтесь нашкодити власній державі. Чинуші в ЄС роблять все щоб нічого не робити, шукають приводи. Їм складно. А ви їм допомагаєте. Ну які олігархи в Україні?! Олігарх це та людина яка має одночасно: крупний бізнес, монополію, медіа і власну фракцію в верховній раді, власних міністрів... Де в Україні це?! В нас зараз "монобільшість" довбойобів зеленського яка плавно біжить через кордон як Куницький, Дмитрук, Одарченко. В нас Єдиний довбойобський телемарафон вови зеленського, що відокремився від реальності... В нас тепер буде Міністерство об'єднання... А кошти конфісковані у Крупи чи інших корупціонерів доведеться повернути...корупціонерам, бо слуги уроду проголосували щоб награбоване не повертати державі... в нас прямо зараз Вова Зеленський поставив в ЗСУ 1,8 мільйнів бракованих мінометних мін в ЗСУ, які не вилітають зі ствола, або не розриваються - за 25 мільярдів гривень... Це що міфічні олігархи творять, чи вова зеленський з його монобільшістю?! Навіщо ви ********** Україну?! Навіщо ви допомагаєте нашим ворогам?!
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26.11.2024 10:35 Відповісти
Це що олігархи примушують Вову зеленського тупі відосики писати, народжувати тупі плани спротиву, перемоги...., Міністерство об'єднання організовувати, одночасно 1,8 мільйонів бракованих мінометних мін за 25 мільярдів гривень в ЗСУ спрямовувати?! Чи в нас тепер Єрмак олігарх?! Що ви верзете?! Україна на грані виживання-збереження, а ви робите все щоб від України попіл лишився, як і дебіли зелегниди...
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26.11.2024 10:45 Відповісти
Первое нормальное условие для помощи.
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25.11.2024 12:43 Відповісти
Це просто вигаданий привід щоб не допомагати. А потім і допомагати нікому буде - крім біженців...
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26.11.2024 10:36 Відповісти
Зараз швиденько націоналізують під шумок щоб після війни віддати з відсотками. А взагалі вся країна належить недолігархам- бандитам з бидлом при владі( натепер)!
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25.11.2024 12:43 Відповісти
А як це вони пройшли до влади?
Які є варіанти?
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25.11.2024 12:51 Відповісти
А коли було по іншому?
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25.11.2024 12:59 Відповісти
Націоналізують руїни ТЕС, а компенсують як за цілі, а потім почнеться деребан на відбудові, але то вже інше....
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25.11.2024 13:51 Відповісти
Як що не надаватиме допомогу тоді український нарід надасть 4,32 грн/кВт вже історія, на порозі нові тарифи.
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25.11.2024 12:47 Відповісти
А це не залежить від допомоги - яхти та палаци холопи повинні утримувати. Гуди далі.
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25.11.2024 12:52 Відповісти
А це навряд чи пов'язано. Тариф підвищують просто тому, що їм так хочеться.
Ніхто не міг і не зможе обгрунтувати підвищення саме до 4,32 а не до 3,85 чи 5,17 наприклад.
Це висмоктана з пальця цифірь.
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25.11.2024 12:53 Відповісти
Можна вивезти компанію з донбасу, але вивести з компанії донбас неможливо.
Модернова та клієнтоорієнтована у поточних дрібних питаннях,
миттю перетворюється на грошовий насос, як мова йде про капітальні витрати.
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25.11.2024 12:54 Відповісти
"Рінат Ахметов, чиї статки оцінюють щонайменше в $4 млрд." потребує фінансової допомоги від ****?
Ну дійсно, щось тут не так....
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25.11.2024 12:57 Відповісти
Яхта сама себе не заправить, і вілла в Іспанії не прибере, а знали б ви які податки в Європі, жах...
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25.11.2024 13:03 Відповісти
усе вірно зробили...ахметка на піднятих тарифаф за 2023 рік додатково отримав 16 лярдів....так що він не знайде 5 лярдів на відбудову....
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25.11.2024 13:00 Відповісти
Ви не розумієте. Де Ахмет візьме гроші? Вони всі вложені, йому що, все продати разом з майном в Лондоні та купити трансформатори? А де він житиме, за що їстиме?
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26.11.2024 07:58 Відповісти
А я взагалі не розумію, навіщо у нас існує антимонопольний комітет? Треба знищити монополію одного олігарха, отриману за сприяння президента-.втікача.
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25.11.2024 13:03 Відповісти
Знали б ви хто і кого призначає на посади в той комітет, до речі, саме високе грошове забеспечення серед держ службовців, мають кєрівники антімонопольного комітету. І все це було сформовано ще в 90х, коли Яник за пивом для Кучми бігав, і думаєте до цього є кому діло, нєєє...
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25.11.2024 13:09 Відповісти
"Найвищий офіційний дохід мають працівники Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і комунпослуг (https://glavcom.ua/tags/nkrekp.html НКРЕКП ), де середня https://glavcom.ua/tags/zarplata.html зарплата дорівнює 111,9 тис. грн. Про це https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_publikuie_informatsiiu_shchodo_oplati_pratsi_v_derzhavnikh_organakh_u_sichni__serpni_2024_roku-4801?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR09owKpnHBRSyi3rxPd8KLPtOshK-KCy_kYhiaUhpqH5utbVHgFzGU8szk_aem_d7HaVPBJjZqton95MZqpkQ йдеться на сайті Мінфіну.

Міністерство фінансів оприлюднило свіжу інформацію про заробітні плати та чисельність працівників державних органів.

Так, на другому місці за рівнем середньої зарплати перебуває Антимонопольний комітет, де вона становить 97,0 тис. грн. Наступна у списку - Національна рада України з питань телебачення - 79,7 тис. грн."
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25.11.2024 14:31 Відповісти
Дійсно, ви праві, по пам'яті писав, помилився. НКРЕ, оце ще та контора, ці генії, отримують гроші з тих штрафів що самі накладають на учасників ринку, ліцензіатів. Наша фірма мала колись ліцензію, і якось з вини бухгалтера затримала звітність на суму 300 грв., 300 грв. Карл! Трохи пізніше це знайшлося, заплатили ті 300 грв.. Так за це ми отримали штраф 51000 грв, і це було тоді коли курс $ був 8. Сам їздив на засідання до них, намагався щось пояснити, побачив ті рила що за тиждень не обсереш, приїхав ні з чим, прийшлося заплатити.
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25.11.2024 19:37 Відповісти
Олігарх? Конфіскувати, розібрати, землю розорати.
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25.11.2024 13:19 Відповісти
побачите, що з бюджета компенсують
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25.11.2024 13:20 Відповісти
Європейці не дадуть...
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25.11.2024 14:34 Відповісти
Значить скоро ахмєтка почне козні мочити з електроенергією...
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25.11.2024 13:32 Відповісти
Рінат Донбас корміл...
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25.11.2024 13:48 Відповісти
**** це банк, а банк гроші не дарує і кредити безпроцентно на надає. Приємно, що олігарху не виділили кредит? Значить, клієнти ДТЕК будуть сидіти без світла набагато більше часу.
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25.11.2024 14:15 Відповісти
Тато, ти будеш меньше пити ти будеш меньше їсти🤣
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25.11.2024 16:52 Відповісти
Нехай ахметка а гудок подує! Чогось мій бізнес ніхто фінансово не підтримував а лише усіляки гетманцеви обскубували-довелося закрити.
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25.11.2024 15:54 Відповісти
Не може бути!🤣
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25.11.2024 16:49 Відповісти
Вони просто не в курсі!
Найвеличнійший Лідор ********** і Феномен європейської політики вже давно поборов всіх олігархів і олігофренів за одно.
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25.11.2024 18:07 Відповісти
Ішакова пузо розірве від кешу, а мозок від коксу! Слава Україні!
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25.11.2024 19:49 Відповісти
ну то хай потужно погудить в усі дірки, в знак сільной озабочєнності.
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25.11.2024 18:37 Відповісти
защитники ахметова, магирус и тд, бегом сюда, тут хулиганы у дтэк пАйки лишают
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25.11.2024 20:43 Відповісти
"Від початку 2024 року комунальне об'єднання "Київзеленбуд" уклало 31 договір на ремонт та благоустрій ПАРКІВ у різних районах Києва на загальну суму 183 млн грн"

А знаєш звідки в бюджеті Києва під час війни взялися 183 000 000 грн на ПАРКИ ?

Просто Ахметов податки сплатив.

А ще .

"Рінат Ахметов спрямував вже 10 млрд грн на підтримку ЗСУ та цивільних за 30 місяців війни. "

То не мовчи , скажи щось про ********* і пАйку .
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26.11.2024 00:05 Відповісти
ахметова податки по всей стране. парки в Киеве - это расточительство денег, на хрена их вылизывать в войну, а это тоже откаты значит. ахметов раздаёт деньги так же как и шмыгаль и ему пох на энергетическую безопасность ВСУ и цивильных, это значит он тоже в договорняках. Видишь, как и у зеленского, не складывается дела, а снаружи вроде как красиво
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26.11.2024 10:20 Відповісти

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