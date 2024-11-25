"Належить олігарху": ЄБРР вирішив не фінансувати ДТЕК
Європейський банк реконструкції та розвитку не надаватиме допомогу українському оператору електроенергії ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетиці країни.
Як пише італійське видання Corriere della Sera, про це повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо, передає DW.
За її словами, таке рішення банку пов'язане з небажанням допомагати українським компаніям, що належать місцевим олігархам. А власник ДТЕК – найбагатша людина України Рінат Ахметов, чиї статки оцінюють щонайменше в $4 млрд.
"Мета звільнення економіки від впливу олігархів є абсолютно фундаментальною, і в нас дуже тверді уявлення з цього приводу: це частина реформ, які необхідно провести, щоб Україна могла вступити до Європейського Союзу", – заявила президентка банку.
Вона додала, що, пішовши на компроміс у цьому питанні, організація "зашкодить перспективам країни в довгостроковій перспективі".
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На її думку, для зміни ситуації необхідно провести "ширші реформи" і "змінити структуру", щоб послабити контроль Ахметова над компанією. "Під час війни роль олігархів була ослаблена, але після неї все може бути інакше", – додала вона.
Хоча ЄБРР не є європейською інституцією, до складу його акціонерів входить Євросоюз, усі його члени та Європейський інвестиційний банк.
Нагадаємо, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила понад 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго". Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв заявляв, що за час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетохолдингу понад 180 разів, унаслідок цього втрачено 90% потужностей.
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У світі влаштовано по-іншому - хочеш продавати енергію? - будуй свою електростанцію за власні кошти та продавай її по тій ціні, по скільки у тебе куплять, а не сподівайся, що для тебе встановлять якісь спеціальні тарифи.
До речі в ніяких странах при будівництві нових електростанцій тарифи не підіймають. Зрозуміло, здоровоглуздий?
Тому Брюссель з Вашингтоном дуже обережні в фінансовій допомозі. Натомість справедливо вказують на те, що в України своїх фінансових можливостей повно, повні дивани грошви готівкою та нелякані офшорні рахунки. І закликають використати цей ресурс, а не ходити з простягнутою рукою та дірявою кишенею, з якої все продовжує сипатися як старим пройдисвітам, так і новим любим друзям найвеличнівшого лідора Всесвіту.
Допомагатимуть, але все неохочіше, та все наполегливіше вимагатимуть реформ.
Я б зовсім припинив на їхньому місці давати гроші.
Наголосували мудруваті 73%, але це їхнє всрате папріколу тепер їмо ми всі. Ще побачимо, чи до них хоч щось дійшло за ці роки шашликов та нових ліц, бо ще досі повно абсолютно відбитих фанатиків, для яких Зє цар і бог, просто треба дать йому ще 100 днєй...
А імперія розпадеться.
Які є варіанти?
Ніхто не міг і не зможе обгрунтувати підвищення саме до 4,32 а не до 3,85 чи 5,17 наприклад.
Це висмоктана з пальця цифірь.
Модернова та клієнтоорієнтована у поточних дрібних питаннях,
миттю перетворюється на грошовий насос, як мова йде про капітальні витрати.
Ну дійсно, щось тут не так....
Міністерство фінансів оприлюднило свіжу інформацію про заробітні плати та чисельність працівників державних органів.
Так, на другому місці за рівнем середньої зарплати перебуває Антимонопольний комітет, де вона становить 97,0 тис. грн. Наступна у списку - Національна рада України з питань телебачення - 79,7 тис. грн."
Найвеличнійший Лідор ********** і Феномен європейської політики вже давно поборов всіх олігархів і олігофренів за одно.
А знаєш звідки в бюджеті Києва під час війни взялися 183 000 000 грн на ПАРКИ ?
Просто Ахметов податки сплатив.
А ще .
"Рінат Ахметов спрямував вже 10 млрд грн на підтримку ЗСУ та цивільних за 30 місяців війни. "
То не мовчи , скажи щось про ********* і пАйку .