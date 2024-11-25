Станцію метро "Вокзальна" у Києві закривали через підозрілий пакет (оновлено)

На столичній станції метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет. Із міркувань безпеки станцію тимчасово закривали на вхід і вихід для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Водночас поїзди слідували без зупинки повз станцію. Зазначається, що на місце викликали вибухотехнічну групу.

Через півтори години у КМДА повідомили, що станція метро "Вокзальна" знову запрацювала на вхід і вихід. Поїзди наразі курсують у звичайному режимі

"Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить", – уточнила пресслужба..

Як повідомлялося, Європейський інвестиційний банк та Київ підписали кредитну угоду на 50 млн євро для придбання нових вагонів метро. Інвестиція допоможе київському метро позбутися залежності від російських запчастин і забезпечить більш стійкий та надійний транспорт у столиці.