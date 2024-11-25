Завезли 700 авто на продаж під виглядом допомоги для ЗСУ: БЕБ виявило ще одну схему нелегального ввезення автомобілів з Європи. ВIДЕО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили три благодійних фонди на Львівщині, які допомогли ввезти в Україну понад 700 вживаних легкових автомобілів із-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які насправді продавалися за готівку без сплати відповідних митних платежів.

За даними слідства, схему організували громадяни України та Республіки Молдова, передає пресслужба БЕБ.

У межах розслідування справи детективи провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів, компʼютерну техніку.

Досудове розслідування у справі триває за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (Контрабанда підакцизних товарів), встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше БЕБ на Львівщині викрило групу осіб, які незаконно завезли понад 500 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.