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Новини Тіньова економіка
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Завезли 700 авто на продаж під виглядом допомоги для ЗСУ: БЕБ виявило ще одну схему нелегального ввезення автомобілів з Європи. ВIДЕО

БЕБ виявило ще одну схему нелегального ввезення автомобілів з Європи

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили три благодійних фонди на Львівщині, які допомогли ввезти в Україну понад 700 вживаних легкових автомобілів із-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які насправді продавалися за готівку без сплати відповідних митних платежів.

За даними слідства, схему організували громадяни України та Республіки Молдова, передає пресслужба БЕБ.

У межах розслідування справи детективи провели низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів, компʼютерну техніку.

Досудове розслідування у справі триває за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (Контрабанда підакцизних товарів), встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності, додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше БЕБ на Львівщині викрило групу осіб, які незаконно завезли понад 500 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

Автор: 

авто (4123) Бюро економічної безпеки (409) Львівська область (282)


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На Львівщині швидко схоплюють схеми... Наші хто був в біженцях у 22 році то розповідали про крутий товар у Секон хенді...Схаменіться люди..будь-де...війна йде..не беремо приклад з своїх пі..орасів, які обкрадають у війну Україну..Здолає ворога ЗСУ, зі своїм бидлом блатним розберемося...не буде такого як у 14 році...Ні одного падлюку з старої гвардії не пустимо у владу
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25.11.2024 14:33 Відповісти
є запитання...
влада пристально слідкує за гумдопомогою та волонтерським транспортом...
то чому схему викрито після цифри 700 а не 7 чи 70??
чи їх накривають коли вже є що ділити???
700 авто навіть по 1500 навару, вже мільйон!!!
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25.11.2024 14:51 Відповісти
Вгадайте з одного разу хто кришував цей бізнес. Ті ж самі "викривачі"
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25.11.2024 16:04 Відповісти
Сьогодні проходив повз кав'ярню... там постійно на "козирних" місцях, місцеві "козирі"...
А сьогодні підійшли молоді хлопці з якогось реального підрозділу ЗСУ, кави попити (шеврони не розгледів, бо просто не хотів "вилуплятись" на них)... так ці місцеві тихенько в куточок поприсідали... І по пикам було видно якийсь чи то переляк, чи відчуття сорому (усі куплені каліки, щоб ви собі розуміли...)
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25.11.2024 20:09 Відповісти
А то ніхто цього не знав...? Більшість пригнаних "для ЗСУ" авто до ЗСУ не доходять. Частина осідає в гаражах воєнначальників (поліцейських, сбу-шників, мчс-ників..., їх блюдолизів і бл.ядей. Частина продається на базарах а гроші діляться у т.ч. і між тими, хто мав би за цим слідкувати і присікати. Частина "дарується", частина ... а тепер прло т.з. "підпали": палять не "агенти фсб", палять або конкуренти, або щоб кінці у воду. До Армії доходить хлам. Але - т-с-с! Про це ніхто не знає....
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25.11.2024 21:10 Відповісти
В місті Сміла діляги теж загнали авто на 30 мільйонів начебто теж на потреби ЗСУ.
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26.11.2024 11:19 Відповісти
Конфіскувати негайно усі ці авто і передати ЗСУ!
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04.12.2024 08:18 Відповісти

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