Кабмін зберігає прогноз зростання українського експорту на 2025 рік попри падіння урожаю зерна

В уряді зберігають прогноз зростання українського експорту у 2025 році на рівні 7%, попри менший, ніж очікувалося, врожай пізніх культур.

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, передає Інтерфакс-Україна.

"Це абсолютно об'єктивний, навіть я б сказав, такий тривіальний прогноз. Очевидно, що може бути і більш оптимістичний прогноз", – зазначив він у коментарі журналістам.

Водночас Качка наголосив, що потрібно брати до уваги не тільки обсяг усього врожаю, а й також мікс культур у ньому, особливо в частині експорту.

"Наприклад, якщо звернути увагу, що в нас цього року менша частка кукурудзи, відповідно, в нас більша частка сої, більша частка ріпаку, більша частка соняшнику – це товари, за якими ми маємо кращі ціни в цілому", – пояснив він.

Торговий представник також додав, що змінилася цінова кон'юнктура. "Тож, зростання по зернових, по олійних на наступний рік цілком можливе й органічне. І зараз, коли ми аналізуємо ринок, ми розуміємо, що насправді заробляти більше за менших обсягів теж можливо", –підсумував Качка щодо аграрного експорту.

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Щодо експорту продукції металургії, він зазначив, що багато чого залежатиме від рішень у Північній Америці. За його словами, експорт металургійної продукції зростає і цього року може перевищити 20% – і за чавуном, і за готовою продукцією.

"Тому теж питання в тому, якою буде ситуація з безпекою, якою буде ситуація енергетична тощо, але теж зростання експорту можливе", - зазначив торговий представник України.

Як повідомлялося, експорт товарів із України за січень-вересень 2024 року сягнув $30,8 млрд, що на 12,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Імпорт товарів за дев'ять місяців збільшився на 11% – до $51,2 млрд.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.