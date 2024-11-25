"Метінвест" Ахметова передав на фронт "сталевих криївок" на 300 мільйонів гривень

Компанія "Метінвест" передала Силам Оборони вже майже 700 укриттів, які в компанії називають "сталевими криївками".

Такі "криївки" компанія передає на фронт безкоштовно, а вартість їх виготовлення сягнула вже 300 мільйонів гривень, пише Економічна правда у своєму репортажі з виробництва укриттів.

Ці універсальні укриття працівники "Метінвесту" розробили в діалозі з військовими. Закопані в землю, ці споруди здатні врятувати життя навіть від артилерійського обстрілу. А всередині – обладнані з максимальним комфортом, щоб бійці могли перепочити.

Наразі їх зварюють на кількох засекречених ділянках виробництва сотнями штук. Вони вже стали частиною оборонних фортифікацій навколо міста Покровськ, яке є стратегічним для української металургії, та де зараз точаться найгарячіші бої, зауважує видання. Також із таких укриттів створюють підземні штаби, і навіть побудували перший в Україні підземний шпиталь для військових.

Загалом у роботу над криївками запущено одразу кілька різних майданчиків, які виконують свою частину роботи або дублюють одне одного для більшої масовості виробництва. До всього процесу залучені вальцювальники, котельники, кранові машиністи, газорізники, збірники металоконструкцій, маляри та багато інших спеціалістів. На виробництво кожного укриття йде до 165 людино-годин роботи.

Універсальність споруди дає змогу виробляти укриття масово. За словами операційного директора "Метінвеста" Олександра Мироненка, компанія здатна в рази збільшити виробництво підземних укриттів, але для цього потрібні прямі контракти з Міноборони.

Він додав, що продукція вже зарекомендувала себе в бою, тому зараз тривають перемовини про перше державне замовлення. Щоб це стало можливим, споруди вже офіційно проходять процедуру сертифікації, яка відкриває дорогу до перших угод. Державні контракти дадуть компанії змогу забронювати робітників, які займаються виготовленням споруд, створити нові робочі місця й отримувати кошти на подальший розвиток технології.

За словами Мироненка, армії вигідніше купувати модульні укриття саме в Україні, адже аналогічна продукція від іноземних виробників може бути чи не вдвічі дорожчою. Це пояснюється тим, що "Метінвест" має вертикально інтегрований виробничий ланцюг, коротшу логістику на фронт, і в Україні значно дешевша робоча сила.

Ну а поки державні відомства тільки готуються до офіційних закупівель, компанія зосереджена на постачанні сталевих "криївок" на фронт просто зараз і безплатно.

"На південному напрямку зараз служать багато наших працівників. Якщо хоч якась із цих споруд захистить їхнє життя і вони повернуться додому, то я вважаю, компанія виконала свою місію", – каже один із керівників виробництва.

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Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення компанія "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.