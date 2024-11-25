"Буде масова акція": Польські фермери погрожують відновити блокування кордону з Україною

Припинення блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною польськими фермерами тимчасове, акції протесту можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

Про це один із лідерів страйкарів Роман Кондров заявив за підсумками зустрічі з міністром сільського господарства Польщі Чеславом Секерським у неділю, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на польське інформагентство РАР.

"Ми призупинимо акцію протесту, але ми від неї не відмовимося. А якщо домовленості не будуть виконані, ми повернемося, але це буде масова акція протесту на весь східний кордон Польщі", – наголосив Кондров.

Під час переговорів було досягнуто певних домовленостей, аграрії до вівторка 26 листопада мають представити Міністерству сільського господарства Польщі свої вимоги, відповідь на які Секерський пообіцяв підготувати до 10 грудня.

"Що буде вирішуватися, коли і як – ці вимоги неможливо виконати одночасно, вони потребують низки нормативних рішень, і тому це буде графік виконання завдань із термінами виконання", – уточнив Секерський.

Своєю чергою польські фермери серед іншого очікують, що уряд і сейм Польщі висловляться проти угоди про вільну торгівлю між Європейським Союзом і країнами Південної Америки.

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Як повідомлялося, польські фермери 23 листопада заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині". З обох боків скупчилися вантажівки. Наступного дня ввечері блокування припинили.

При цьому цього разу блокування кордону з Україною ніяк не було пов'язане з українським аграрним експортом до ЄС. Польські фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами економічного союзу МЕРКОСУР. Польські аграрії також заявили, якщо домовленостей не буде досягнуто, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.