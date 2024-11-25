Українці перереєстрували через "Дію" вже 200 тисяч автомобілів. Яка марка найпопулярніша

За одинадцять місяців роботи сервісу українці перереєстрували у "Дії" вже 200 тисяч автомобілів. Найпопулярнішою маркою таких авто стала Volkswagen.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"На вулиці кожен день бачу унікальні номери: DI IA, DI IT, їх можна отримати лише якщо купили авто через "Дію". Для автолюбителів, які продають машину не вперше і застали сервіс в офлайні, – перереєстрація в "Дії" на рівні магії. Онлайн прибрав бігунки, папери та черги. На весь процес йде декілька хвилин, тому встигнете купити або продати машину, поки випʼєте каву", – зазначив він.

Також міністр нагадав, що завдяки "Дії" покупцям не треба перевіряти, чи все нормально з машиною, адже застосунок не дасть продати авто, яке в розшуку або викрадено.

Як повідомлялося, з 20 грудня 2023 року кожен охочий може скористатися послугою перереєстрації авто в застосунку "Дія". Отримати номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто можливо у відділенні "Укрпошти" на території України або кур’єром на вказану адресу.

За дев'ять місяців роботи послуги через "Дію" в Україні перереєстрували 170 тис. транспортних засобів.