Reuters з’ясувало причину припинення постачання російського газу до Австрії

Російський "Газпром" припинив постачання газу за контрактом з OMV після того, як австрійська компанія відмовилася оплачувати отримані у жовтні обсяги.

OMV вирішила зарахувати призначені для оплати газу кошти у рахунок погашення боргу, присудженого за рішенням арбітражу, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

13 листопада OMV заявила, що виграла арбітраж у Німеччині проти "Газпрому" на суму 230 мільйонів євро ($239 мільйонів) через невиконання російським монополістом умов контракту на постачання газу для свого німецького підрозділу, і вживатиме заходів для негайного примусового стягнення цієї суми. Через три дні "Газпром" припинив постачання газу австрійській компанії.

За даними трьох джерел, близьких до "Газпрому" та OMV, австрійська фірма вирішила зарахувати в рахунок погашення боргу вартість отриманого у жовтні газу. Це перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не сплатив газ "Газпрому", стверджує одне з джерел, близьких до "Газпрому".

Близьке до OMV джерело агентства пояснило, що такий крок був останнім шансом стягнути заборгованість "Газпрому" за рішенням арбітражу, адже Україна не планує продовжувати угоду про транзит російського газу і постачання за цим маршрутом може припинитися вже у січні.

"Газпром" розцінив такі дії як несплату і тому припинив постачання газу за контрактом з австрійською компанією, повідомило джерело, близьке до "Газпрому".

OMV купувала радянський і російський газ з 1968 року, але останні події свідчать про тверді наміри австрійської компанії повністю відмовитися від закупівель російського газу, незважаючи на те, що її чинні контракти з "Газпромом" діють до 2040 року, повідомили чотири з п’яти джерел, знайомих з діяльністю "Газпрому" та OMV.

Ще одне джерело зауважило, що припинення постачання російського газу дозволяє OMV стверджувати, що "Газпром" сам порушив ці контракти.

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Як повідомлялося, "Газпром" з 16 листопада припинив постачання газу австрійській OMV за довгостроковим контрактом.

Російський монополіст ухвалив таке рішення наступного ж дня після того, як OMV заявила, що припинить виплати за контрактом з огляду на рішення арбітражу, який присудив стягнути з "Газпрому" 230 мільйонів євро ($242 мільйони). Австрійська компанія планувала зарахувати отриманий газ в рахунок погашення боргу.

В OMV не виключали, що у відповідь "Газпром" може припинити постачання газу в Австрію. Водночас у компанії запевнили, що добре підготувалися і до такого варіанту, створивши альтернативні маршрути постачання газу з інших джерел, як і додаткові потужності для таких постачань.

Нагадаємо, раніше Міністерство захисту клімату Австрії створило комісію, яка має вивчити контракт енергетичної компанії OMV з російським "Газпромом", що був продовжений у 2018 році до 2040 року, та визначити, чи можна його достроково припинити.

При цьому частка російського газу в Австрії на початку 2024 року перевищила довоєнний рівень. За квітень цього року Австрія імпортувала 81% природного газу з Росії, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.