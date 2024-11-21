Великий австрійський девелопер продав свій останній об’єкт зі збитками і остаточно пішов з Росії

Австрійська девелоперська компанія Warimpex продала свій останній актив у Росії – багатофункціональний комплекс "Аеропорт-сіті" у Санкт-Петербурзі.

Подробиці угоди не розголошуються, повідомляється у пресрелізі компанії.

"Цей крок знаменує кінець успішної історії Warimpex в Росії, яка тривала до вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року", – наголошують у компанії.

Warimpex уточнила, що угода матиме негативний вплив на фінансові результати групи у 2024 році у розмірі 76 млн євро.

Гендиректор Warimpex Франц Юрковіч пояснив, що після початку повномасштабного вторгення РФ в Україну компанії вдалося перевести проєкт у Санкт-Петербурзі на самоокупність, однак продовжувати будівництво на вільних земельних ділянках стало неможливо.

"Через складні ринкові умови та дуже специфічні умови угод вийти з Росії було надзвичайно важко. Незважаючи на ці труднощі, ми раді, що знайшли рішення, яке не тільки відповідає всім вимогам, але й дозволяє нам повною мірою просувати наші проєкти в Польщі, а також розглядати нові", – додав керівник компанії.

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Warimpex – заснована у 1959 році австрійська компанія, займається девелопментом та інвестиціями у нерухомість. Акції компанії перебувають в обігу на фондових біржах у Відні та Варшаві.

Warimpex вела активну бізнес-діяльність у Росії з 1990-х років, коли австрійська група придбала перший готель у Єкатеринбурзі. У 2009 році поряд з місцевим аеропортом "Кольцово" Warimpex відкрила ще один готель Angelo на 211 номерів.

У 2015 році компанія продала бізнес у Єкатеринбурзі та почала працювати в Санкт-Петербурзі. До проєкту "Аеропорт-сіті" поблизу аеропорту "Пулково" входить готель Airportcity Plaza (294 номери), три бізнес-центри і багатофункціональна будівля. Загальна площа комплексу – 185 000 кв. м, зараз побудовано близько 100 000 кв. м. Якірними орендарями офісної частини "Аеропорт-сіті" є "Газпром" та його дочірні компанії.