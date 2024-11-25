Нацбанк вперше за п’ять років проведе повноцінну оцінку стійкості банківської системи. Що передбачено?

Національний банк України схвалив концепцію оцінки стійкості банків і банківської системи в 2025 році. Після чотирирічної перерви оцінка стійкості банків та банківської системи здійснюватиметься за стандартною процедурою, із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Згідно з Концепцією, оцінка стійкості включатиме три етапи:

етап І "Оцінка якості активів (AQR)"

AQR є обов'язковою для всіх банків та здійснюватиметься незалежними аудиторами. Передбачає перевірку якості базової вибірки активів і прийнятності забезпечення за ними згідно зі встановленими НБУ вимогами до оцінки кредитного ризику.

Якщо після перевірки базової вибірки активів аудитори виявлять значну кількість помилок в оцінці кредитного ризику (понад порогові значення), вони мають провести поглиблену перевірку більшої вибірки активів.

етап ІІ "Екстраполяція"

Передбачає екстраполяцію результатів поглибленої перевірки активів у межах AQR та здійснюватиметься Національним банком лише для банків, для активів яких було проведено поглиблену перевірку.

етап ІІІ "Стрес-тестування"

Здійснюватиметься Нацбанком за базовим та несприятливим сценаріями за даними фінансової звітності банків з горизонтом прогнозування три роки.

У Нацбанку пояснили, що етап ІІІ стосуватиметься найбільших банків за показниками обсягу коштів фізичних осіб, зважених на ризик активів та обсягу кредитів фізичних осіб, а також банків, які мали потребу в капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року.

За попередніми оцінками, такий підхід передбачатиме стрес-тестування близько 20 банків та забезпечить вибірку в понад 90% від чистих активів банківської системи. Оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2025 року.

За графіком, у грудні цього року НБУ затвердить технічне завдання та перелік банків для стрес-тестування, до кінця квітня 2025 року аудитори мають завершити оцінку якості активів. До 10 серпня НБУ затвердить результатів оцінки і за потреби надішле банкам вимоги про складання програм капіталізації/реструктуризації.

У середині листопада Нацбанк заявив, що низка банків України потребуватиме коригування бізнес-планів, а деякі – програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року через можливе підвищення ставки податку на прибуток до 50% за 2024 рік.