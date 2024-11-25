"Укргазвидобування" запустило нову свердловину потужністю 170 тисяч кубометрів газу на добу

Державна компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", запустила нову свердловину на нещодавно відкритому родовищі.

Добовий дебіт сягає 170 тис. куб. м газу, а глибина – 4 202 м, це вже 15-та свердловина на цьому родовищі від початку року, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Нову свердловину пробурено в центральній частині родовища, до кінця року плануємо пробурити ще одну та ще чотири – в наступному році", – уточнив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За словами в.о. очільника "Укргазвидобування Сергія" Лагна, такого результату вдалося досягти завдяки вдалому вибору місця закладання свердловини.

"Цьому передували проведені раніше 3D-сейсморозвідувальні дослідження та їхній якісний аналіз, попереднє визначення перспективних горизонтів, а також уточнення їхньої потужності", – додав він.

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Як повідомлялося, на початку листопада "Укргазвидобування" запустило нову свердловину, яка дає 110 тисяч кубометрів газу на добу, на родовищі, що розробляється вже понад 45 років.