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Новини
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"1000 від Зеленського": 2 мільйони українців зможуть отримати гроші без встановлення "Дії"

пенсионер

Близько 2 мільйонів українців зможуть отримати одноразову допомогу в межах програми "Зимова єПідтримка" у розмірі 1 000 грн через "Укрпошту".

Йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю I та II групи, а також одержувачів соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення "Укрпошти", повідомили у пресслужбі компанії.

Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через "Укрпошту", сформує Міністерство соціальної політики. Тим, хто буде включений до такого переліку, не потрібно буде подавати заявку на отримання допомоги за програмою "Зимова єПідтримка" через застосунок "Дія".

Очікується, що перші виплати за затвердженими Мінсоцполітики списками здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня. Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення "Укрпошти".

Отримувачі допомоги від держави можуть витратити її на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв'язку, придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях "Укрпошти", а також на передплату газет та журналів чи придбання поштової продукції.

Читайте також: Шахраї виманюють персональні дані українців нібито для виплати 1000 гривень від Зеленського, – Мінсоцполітики

Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна буде через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна. Д

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Автор: 

виплати (465) Укрпошта (795) Дія (621) єПідтримка (67)


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Топ коментарі
+17
.. бачили б Ви скільки ідіотів сциться від радощів... Бабки вже в Ощадбанку питають ..коли можна прийти...щоб отримати гроші від рятівника держави...??? Найбільш активні розповідають... шо у 2025 році Зеленський майже кожен місяць буде доплачувати всім пенсіонерам... І дурноголові вірять... І підуть кидати бомажки за рятівника...
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25.11.2024 19:30
+12
зелений утирок готується до виборів. це зветься -підкуп виборців.
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25.11.2024 19:07
+8
Президент не є розпорядником бюджетних коштів. Все це довбаний підкуп та шахрайство.
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25.11.2024 19:08
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Потужна перемога!
Отримати 1 тис.грн. і купити на неї книгу Ірьмака "Моя боротьба"...
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25.11.2024 19:03 Відповісти
зелений утирок готується до виборів. це зветься -підкуп виборців.
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25.11.2024 19:07 Відповісти
.. бачили б Ви скільки ідіотів сциться від радощів... Бабки вже в Ощадбанку питають ..коли можна прийти...щоб отримати гроші від рятівника держави...??? Найбільш активні розповідають... шо у 2025 році Зеленський майже кожен місяць буде доплачувати всім пенсіонерам... І дурноголові вірять... І підуть кидати бомажки за рятівника...
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25.11.2024 19:30 Відповісти
В країні 73% ідіотів. Це занадто багато.
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25.11.2024 22:12 Відповісти
... повірте мені.. що в усіх країнах світу така цифра присутня ..і коливається трошки. Більшості ..які живуть за принципом трьох П ..пожрати... поспати..посрати... однаково..яка влада..яка мова..і хто навкруги. Але там є розумна меншість... яка по словам Шарль Де Голля і робить все прогресивне у державах. Нажаль у нас ця меншість не спроможна перемогти і вплинути..а просто кажучи пояснити тупій більшості... що вони роблять! Як на мене... виборчий ценз... від 25.. (не воюєш... не обираєш) до 70... (бо далі нічого не розумієш) ..і щоб президента вибирав парламент...а не ідіоти з вулиць. І не буде тоді ні Юліних ..ні Вовиних тисяч...
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26.11.2024 14:31 Відповісти
В мене родичи доживали практично до 100 років і зберігали ясність розуму. Бухати і курити не треба, і не будеш на старості років срати під себе в кроваті.
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26.11.2024 17:15 Відповісти
... Ви знаєте... я зараз на вулицях України бачу десятки тисяч розумних 100 літніх дідусів...та бабусь!! Які дуже добре розбираються у політиці... знають за кого голосувати..і що треба державі! Але нажаль... спілкуючісь з тими ..в більшості..жінками.. ( діди вмирають раніше і не так гадять державі) яким трохи більше 60-ти... відчуваю..що розмова з ними..що з трьохлітніми дітками. А ті..хто старше... у більшості своїй не пили і не сруть у кровать... розумово не відрізняються від тих дітей..які сруть у кровать...бо малі. Але дітей можна навчити не срати...на відміну від старих...у яких засрана черепна коробка. І що саме страшне... у 90 відсотків... Вони не хочуть слухати... вони все знають...і саме страшне...вони ідуть голосувати! І гадять своїм дітям та онукам. Тому Ваш факт... що Ваші родичі 100літні і розумні... ніяк на впливає на ідіотів... яким і 25..і 35..і вже не кажу про 70 і більше. Достатньо визнати те...що у нас у державі право голосу мають психичнохворі та наркозалежні...щоб зробити висновок про значний процент ідіотів у державі. Як ті...хто це визнає..і ті кого стосується!
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26.11.2024 18:27 Відповісти
А почему " тисяча Зе"?? Он что, свои личные деньги раздает?
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25.11.2024 19:38 Відповісти
Вони вважають що в них в Україні все лічне,Україна теж.
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25.11.2024 21:36 Відповісти
Президент не є розпорядником бюджетних коштів. Все це довбаний підкуп та шахрайство.
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25.11.2024 19:08 Відповісти
Непрямий підкуп виборців. Корупція державного масштабу! Це вже зелене днище!
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25.11.2024 19:10 Відповісти
Щоб ви зеленодупі шмигалі вдавилися своєю тисячею та "дією". Це вам не допоможе. Тікайте краще поскоріше у свої "вітчизни" за придбаними паспортами
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25.11.2024 19:13 Відповісти
Нi фiга! Будуть на нарах!!!
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25.11.2024 20:21 Відповісти
Людям треба брати ці гроші! Розумні... розуміючі...що вони будуть вкрадені...перерахують ці копійки на ЗСУ. Хтось заплатить за комуналку. Що зробиш...коли дикунам кидають кістку..а вони і раді...
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25.11.2024 19:33 Відповісти
73 процента
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25.11.2024 19:59 Відповісти
Вдавися, бастардо, моэю тисячкою!))
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25.11.2024 20:14 Відповісти
Як купити продукти, ліки тощо в магазині, якщо в телефоні не має бездротового звязку? Купляти через інтернет, чиновники радять, то треба з предоплатою, а не по отриманню. На Новій Пошті тоже не розрахуєшся. Зробили куйню, а Ви тіштися.

Прийом заявок? Яких заявок? Сам чув, як статист говорив, що кожний Украінець 1 грудня отримає аж цілу 1 тис грн! 1 грудня припадає на неділю. Хочу бачити щасливчиків, чи статист знову найопав?

Мені вже другий рік, по рішенню суду, ПФУ не виплачує заборгованість. Статист, може наведеш порядок в правовій краіні. Скоти.
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25.11.2024 20:23 Відповісти
А чому цю тисячу не направити на пенсійні картки в банках всім
пенсіонерам , а не тільки інвалідам ?
Зеля , засунь свою тисячу собі в ду#пу і не дратуй українців 😡
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25.11.2024 21:15 Відповісти
Мета роздачі "вовіної тисячі" - всіх насильно запіхати в россійську ДІЮ.
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26.11.2024 10:44 Відповісти
Дайте цю тисячу "бідним" крупам, власюкам, інвалідам прокурорам, суддям, депутатам... Їм же все мало!
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26.11.2024 11:47 Відповісти

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