"1000 від Зеленського": 2 мільйони українців зможуть отримати гроші без встановлення "Дії"

Близько 2 мільйонів українців зможуть отримати одноразову допомогу в межах програми "Зимова єПідтримка" у розмірі 1 000 грн через "Укрпошту".

Йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю I та II групи, а також одержувачів соціальної допомоги, зокрема на прифронтових територіях, які отримують її через відділення "Укрпошти", повідомили у пресслужбі компанії.

Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через "Укрпошту", сформує Міністерство соціальної політики. Тим, хто буде включений до такого переліку, не потрібно буде подавати заявку на отримання допомоги за програмою "Зимова єПідтримка" через застосунок "Дія".

Очікується, що перші виплати за затвердженими Мінсоцполітики списками здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня. Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення "Укрпошти".

Отримувачі допомоги від держави можуть витратити її на оплату комунальних послуг, послуг мобільного зв'язку, придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях "Укрпошти", а також на передплату газет та журналів чи придбання поштової продукції.

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Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна буде через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна. Д

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".