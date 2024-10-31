Шахраї виманюють персональні дані українців нібито для виплати 1000 гривень від Зеленського, – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України повідомило, що мережею ширяться посилання на фейкові акаунти Мінсоцполітики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави.

Інформація шириться, зокрема, серед Telegram-каналів, йдеться в повідомленні відомства.

"Мінсоцполітики звертається до всіх громадян та засобів масової інформації, які можуть поширювати ці дані: не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями. Це шахрайські ресурси, перехід на які вимагає персональні дані карток, в результаті чого шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів", – застерегли в Мінсоцполітики.

Там нагадали, що вся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки в 1 тис. грн буде розміщена на офіційних ресурсах уряду, а можливість отримати кошти в рамках програми "Зимова "єПідтримка" буде здійснюватися через офіційний застосунок "Дія".

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек". Це будуть кошти партнерів у рамках існуючих програм, які не встигають освоїти до кінця року.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про деталі програми, зокрема, про тих, хто може претендувати на кошти від держави.