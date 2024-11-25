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Коаліція дронів: Україна цьогоріч отримає 1,8 мільярда євро для підтримки ЗСУ

Країни-учасниці коаліції дронів цього року виділять 1,8 мільярда євро для підтримки ЗСУ

Країни Міжнародної коаліції безпілотників цього року виділять 1,8 млрд євро для підтримки Збройних Сил України.

Про це повідомили партнери України з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", – сказав Умєров.

Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об'єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн євро – на закупівлі в української промисловості, а 5 млн євро – на спільні закупівлі в рамках коаліції.

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У вересні повідомлялося, що українські виробники безпілотних технологій зможуть вперше взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в межах Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн").

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року. Її започаткувала Латвія та координує спільно з Великою Британією.

У лютому цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що 90% замовлень із виробництва безпілотних систем отримують українські виробники.

Детальніше про виробництво дронів в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як отримати грант на виробництво дронів, або на малий бізнес".

Автор: 

безпілотник (534) фінансування (2025) ЗСУ (366) дрони (360)


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