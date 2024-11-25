Коаліція дронів: Україна цьогоріч отримає 1,8 мільярда євро для підтримки ЗСУ

Країни Міжнародної коаліції безпілотників цього року виділять 1,8 млрд євро для підтримки Збройних Сил України.

Про це повідомили партнери України з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Це рішення дозволить Україні посилити технологічну перевагу на полі бою та ефективніше нищити ворога", – сказав Умєров.

Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об'єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

Латвія виділить цього року 20 млн євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 млн євро – на закупівлі в української промисловості, а 5 млн євро – на спільні закупівлі в рамках коаліції.

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У вересні повідомлялося, що українські виробники безпілотних технологій зможуть вперше взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в межах Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн").

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року. Її започаткувала Латвія та координує спільно з Великою Британією.

У лютому цього року секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявляв, що 90% замовлень із виробництва безпілотних систем отримують українські виробники.

Детальніше про виробництво дронів в Україні читайте в матеріалі БізнесЦензор "Як отримати грант на виробництво дронів, або на малий бізнес".