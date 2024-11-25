В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності в новобудовах. Що змінилося?

В Україні запустили автоматичну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості після завершення будівництва. Так, тепер права власності реєструються автоматично після введення об'єкта будівництва в експлуатацію, без участі державного реєстратора.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад і територій.

Перші реєстрації за новим функціоналом вже відбулися, і таким чином його запровадження:

розширює перелік адміністративних послуг, що надаються в автоматичному режимі, що спрощує та покращує якість їх надання, а також зменшує навантаження на державних реєстраторів

підвищує ступінь захищеності прав осіб на нерухоме майно (оскільки виключає можливість проведення державної реєстрації на підставі сфальсифікованих документів, що можуть бути подані державному реєстратору).

Сервіс дозволяє Державному реєстру речових прав на нерухоме майно отримувати від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацію про введення в експлуатацію об'єктів закінченого будівництва, щодо яких у Держреєстрі зареєстровано спеціальне майнове право на:

подільні об'єкти незавершеного будівництва (будинок);

майбутні об'єкти нерухомості (квартири, машиномісця/паркомісця, інші приміщення);

зареєстроване спеціальне майнове право чи право власності на неподільні об'єкти незавершеного будівництва (садові/житлові/дачні будинки тощо).

Також зазначається, що функціонал дає змогу одночасного автоматичного (без участі державного реєстратора) оновлення технічних характеристик таких об'єктів нерухомості через внесення змін до відповідних розділів, реєстрації права власності – замість раніше зареєстрованого спеціального майнового права.

Окрім того, це відбувається в передбачених законодавством випадках, реєстрації обтяжень, внесення відомостей щодо спільної власності власників квартир та/або нежитлових приміщень на такі об'єкти нерухомості, вчинення інших реєстраційних дій та на підставі отриманих від Єдиної системи відомостей.

Раніше повідомлялося, що Агентство відновлення розпочне пілотний проєкт з будівництва соціального житла вже цього року. Він передбачає будівництво 6200 квартир.

До того в Україні розробили вимоги для будівництва енергоефективних будівель за стандартом Європейського Союзу.