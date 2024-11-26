Казахстан хоче в 13 разів збільшити транзит нафтопроводом в обхід Росії

Казахстан планує цього року відправити 1,5 млн своєї нафти маршрутом Баку – Тбілісі – Джейхан (БТД) у 2024 році, а в планах країни – наростити поставки до 20 млн тонн на рік. Втім, терміни такого збільшення поставок не називаються.

Про це заявив міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв, передає Курсив.

"З урахуванням зростання видобутку нафти та введення нових морських проєктів у середньостроковій перспективі проводиться робота щодо розвитку додаткових маршрутів транспортування. Напрям БТД на сьогоднішній день є одним із перспективних, оскільки є зацікавленість у розвитку та планомірному збільшенні обсягів поставок казахстанської нафти в даному напрямку як з нашого боку, так і з боку азербайджанських партнерів", – сказав Саткалієв.

За напрямом БДТ за січень-жовтень цього року було трансортовано 1,2 млн тонн казахстанської нафти. Спочатку сировину направляють до порту Актау для подальшого транспортування Каспійським морем. Нафта експортується до ⁠Італії, Нідерландів, Франції, Греції, Туреччини та інших країн.

Саткалієв додав, що в майбутньому Казахстан хоче постачати нафту трубопроводом Баку – Супса (Азербайджан – Грузія).

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Можливі обсяги поставок можуть становити до 3 млн тонн щорічно, пропускна спроможність досягає 5 млн тонн. Наразі використання цього маршруту знаходиться на стадії опрацювання та обговорення.

Також опрацьовується питання щодо проєкту будівництва нафтопроводу Єскене – Курик. Передбачувана технічна потужність може становити 20-30 млн тонн на рік.

Загалом у 2024 році Казахстан планує експортувати 68,8 млн тонн (78%) нафти при її видобутку в 88,4 млн тонн.

Нагадаємо, раніше Росія неодноразово обмежувала відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря, пояснюючи це знешкодженням мін або ж перевірками Роскомнагляду.

Уперше це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він сказав, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Наступного разу це сталося після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої пообіцяв використати потенціал своєї країни для стабілізації ситуації на світових та європейських ринках у 2022 році, коли ціни на нафту та газ різко зросли.