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Рівень споживання електроенергії продовжує зростати, на Тернопільщині – аварійні відключення

електроенергія

Рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Унаслідок ворожих атак у Тернопільській області запровадили аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Унаслідок масованої дронової атаки цієї ночі – у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення, попередні графіки застосування заходів обмеження там наразі не діють", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже почали відновлювальні роботи, щоб відновити стабільне енергоживлення у регіоні.

Водночас споживання продовжує зростати. Станом на 6:00 його рівень був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється утриманням морозної погоди в більшості областей упродовж всієї доби.

Добовий максимум споживання 25 листопада зафіксували вранці. Він був на 9,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 22 листопада.

Як нагадали енергетики, для збалансування енергосистеми сьогодні в усіх регіонах у період з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Крім того, через наслідки складних погодних умов на ранок залишались знеструмленими 35 населених пунктів на Чернігівщині і три – у Сумській області. Аварійно-відновлювальні роботи у цих регіонах тривають.

Як повідомлялося, унаслідок атаки ворожих дронів у Тернополі пошкоджено мережі НЕК "Укренерго", тролейбуси в місті тимчасово не курсуватимуть.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, у ніч проти 26 листопада росіяни випустили по Україні 4 балістичні ракети "Іскандер-М" та 188 дронів. Станом на ранок українські військові збили 76 ворожих безпілотників, ще 95 БпЛА – локаційно втрачено, 5 полетіли в бік Білорусі.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Дивно, з кожним днем все теплішає, дЄрьмаОПа працюцює, що й препізедент при температурі 36.6, 9днів на тиждень та 27годин на добу, підприємці скидаються по 10% від суми, щоб побачити в живу вОманського віслюка на чліні дЄрьмака. Афганський лисий душман позакопував все що міг на глибині 500метрів і тепер нам усім як на футболці лисого дятла із "розсміши гоміка"...
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26.11.2024 12:07 Відповісти
для вироблення електроенергії пропоную закупити ********* дручки для народу та шерстяні кофти для можновладців, думаю і на експорт вистачить.
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26.11.2024 12:25 Відповісти

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