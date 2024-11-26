Рівень споживання електроенергії продовжує зростати, на Тернопільщині – аварійні відключення

Рівень споживання електроенергії в Україні продовжує зростати. Унаслідок ворожих атак у Тернопільській області запровадили аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Унаслідок масованої дронової атаки цієї ночі – у Тернопільській області були запроваджені аварійні відключення, попередні графіки застосування заходів обмеження там наразі не діють", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики вже почали відновлювальні роботи, щоб відновити стабільне енергоживлення у регіоні.

Водночас споживання продовжує зростати. Станом на 6:00 його рівень був на 5% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Це пояснюється утриманням морозної погоди в більшості областей упродовж всієї доби.

Добовий максимум споживання 25 листопада зафіксували вранці. Він був на 9,4% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю, 22 листопада.

Як нагадали енергетики, для збалансування енергосистеми сьогодні в усіх регіонах у період з 7:00 до 10:00 діяли та з 14:00 до 21:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Крім того, через наслідки складних погодних умов на ранок залишались знеструмленими 35 населених пунктів на Чернігівщині і три – у Сумській області. Аварійно-відновлювальні роботи у цих регіонах тривають.

Як повідомлялося, унаслідок атаки ворожих дронів у Тернополі пошкоджено мережі НЕК "Укренерго", тролейбуси в місті тимчасово не курсуватимуть.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, у ніч проти 26 листопада росіяни випустили по Україні 4 балістичні ракети "Іскандер-М" та 188 дронів. Станом на ранок українські військові збили 76 ворожих безпілотників, ще 95 БпЛА – локаційно втрачено, 5 полетіли в бік Білорусі.