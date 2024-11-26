Виробник локшини та повидла: ЕКА застрахувало вже другий інвесткредит від воєнних ризиків

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало від воєнних ризиків вже другий проєкт. Його реалізовує виробник макаронних виробів та яблучного повидла – приватне підприємство "Віліс".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Вартість проєкту становить 92 млн грн. Понад половину суми (52 млн грн) підприємство вкладає своїми коштами, ще на 40 млн грн бере інвестиційний кредит в "Укрексімбанку".

У загальну вартість проєкту, який реалізує "Віліс", входить вартість нового обладнання (фасувального та лінії з виробництва локшини), витрати на його доставлення та монтаж, будівництво котельні та інше.

Зазначається, що модернізація дозволить підприємству збільшити виробництво до 4 тис. тонн на рік, зокрема завдяки розширенню ринків збуту.

"Цей приклад страхування від ЕКА може бути добрим орієнтиром для страхового ринку і стимулом активніше працювати із інвесторами, які планують вкладати кошти у розвиток чи створення бізнесу в Україні", – наголосила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зараз підприємство виробляє близько 10 тис. тонн макаронних виробів та 800 тонн локшини швидкого приготування, з яких 486 тонн макарон та 100 тонн локшини експортується.

Нагадаємо, першою українською компанією, чий кредитний договір був застрахований від воєнних ризиків, стала компанія "Флексорес". Вона виробляє продукцію для флексографічного і ротогравюрного видів друку та є лідером з продажу друкарських фарб в Україні.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України завершив розробку концепції механізму страхування військових ризиків, вона вже узгоджена з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Концепція та механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків для певних проєктів об'єктів.